Всемирный экономический форум в Давосе 2026: чего ожидать, кто приехал, даты

Курортный швейцарский городок Давос вновь становится центром глобальной политики и экономики. На этой неделе здесь в 56-й раз проходит ежегодная встреча Всемирного экономического форума. Расскажем, что такое ВЭФ, кто приехал в Давос в 2026 году, а кто нет, что будут обсуждать на ВЭФ-2026, и чего ждать от Давосского форума в 2026 году.

Что такое ВЭФ и почему все едут в Давос?

ВЭФ - это международная неправительственная организация, основанная в 1971 году как площадка для диалога между лидерами бизнеса. Ее штаб-квартира находится в Кельне (Женева), Швейцария. Первая встреча в Давосе, организованная Клаусом Швабом, собрала несколько сотен европейских бизнес-менеджеров. За 55 лет форум эволюционировал в универсальную платформу, где обсуждаются самые насущные мировые проблемы: от экономического неравенства и изменения климата до искусственного интеллекта и международной безопасности.

В этом году мероприятие состоится впервые за более чем полвека без своего основателя Клауса Шваба. В 2025 году Шваб покинул пост председателя после внутреннего расследования, и сейчас организацию возглавляет временное сопредседательство Ларри Финка (BlackRock) и Андре Хоффмана (Roche). Несмотря на критику о "слишком большом количестве разговоров и малом количестве действий", Давос пока что остается важной площадкой для неформальных контактов на высшем уровне.

Кто приехал в Давос в 2026 году?

В этом году организаторы зафиксировали рекордное представительство. На форум съехались около 3 тысяч участников, в том числе почти 400 политических лидеров, более 60 глав государств и правительств, а также почти 850 руководителей крупнейших мировых компаний.

Главная политическая фигура форума - американский лидер Дональд Трамп, который прибыл в Давос впервые с 2020 года, причем во главе самой многочисленной американской делегации. В ее составе в том числе госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер и министр торговли Говард Лютник.

Среди других ключевых мировых лидеров на форуме ожидается присутствие президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Аргентины Хавьера Милея, президента Израиля Ицхака Герцога и вице-премьера Китая Хэ Лифэна. Еще вчера в Давос прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Хотя Россия официально не участвует в мероприятии с 2022 года, в Давос прибыл российский спецпосланник Кирилл Дмитриев. Ожидается, что он встретится с представителями американской делегации, чтобы передать информацию по мирному урегулированию.

Технологическую элиту представляют главы компаний, задающих тон в сфере ИИ: Дженсен Хуанг (Nvidia), Сатья Наделла (Microsoft), Демис Хассабис (Google DeepMind) и Артур Менш (Mistral AI).

Среди руководителей международных институтов - генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Кто не приедет на Давос-2026 и почему?

Отсутствие некоторых лидеров говорит о текущей геополитической напряженности не меньше, чем состав участников:

Бойкот Дании. Датское правительство официально отказалось от участия в знак протеста против политики США в отношении Гренландии. Это прямое следствие заявлений Дональда Трампа о намерении аннексии острова и введения ответных тарифов против ЕС;

Отмены. Премьер-министр Педро Санчес отменил поездку из-за крупной железнодорожной катастрофы на юге страны, унесшей жизни 39 человек; Из-за наводнений поездку отменил также президент Мозамбика Даниэл Шапу. Выяснилось, что и Владимир Зеленский не будет представлять Украину на форуме, как ранее планировалось;

Отзыв приглашения Ирана. Изначально приглашенного главу МИД Ирана Аббаса Арагчи поставили перед фактом отмены его выступления на форуме;

Отсутствие ключевых глав государств. В списках участников нет председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, премьер-министра Японии Санаэ Такаити (объявила досрочные выборы) и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Главу правительства Грузии Ираклия Кобахидзе в этом году даже не пригласили, премьер-министр Армении Никол Пашинян также не приедет.

Присутствие премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджи Мелони остается под вопросом, в списке участников ВЭФ их нет, хотя сообщается, что они могут приехать.

Какие темы будут обсуждаться на Давосе 2026?

Официальная тема форума - "Дух диалога", сфокусированный на пяти областях: сотрудничество, рост, инвестиции в людей, инновации и построение процветания. Однако в реальности повестка диктуется кризисами:

Геополитика. Центральными будут вопросы, связанные с глобальными последствиями политики администрации Трампа: эскалация вокруг Гренландии, угрозы применения силы против Ирана, ситуация в Венесуэле и агрессивная тарифная политика. Эти вопросы ставят под сомнение устоявшийся мировой порядок;

Искусственный интеллект. ИИ останется главной сквозной технологической темой. Дискуссии разделятся между бизнес-сообществом, ищущим пути для повышения прибыли, активистами, предупреждающими о рисках для рынка труда, и регуляторами, пытающимися найти баланс;

Хрупкая мировая экономика. На фоне рекордного уровня глобального долга и прогноза роста МВФ всего в 3.1% на 2026 год будут обсуждаться новые источники экономического роста, устойчивость цепочек поставок и диверсификация бизнеса;

Климат. Несмотря на критику, тема климатических изменений остается в повестке, сместившись в сторону вопросов адаптации и "зеленых" инвестиций.

Когда ключевые события Давосского форума 2026?

Форум открылся вечером 19 января (понедельник) и будет продолжаться до утра 23 января (пятница). Основные сессии начинаются ежедневно в 09:00 по центральноевропейскому времени. Согласно официальной программе, к ключевым событиям относятся:

Вторник, 20 января: Сессии, посвященные глобальному экономическому прогнозу (с участием МВФ), будущему энергетики, здравоохранению, вопросам миграции и науки;

Среда, 21 января: Центральный день. Ожидается выступление президента США Дональда Трампа. Также запланированы панели по геополитическим рискам, этике ИИ и специальная сессия ВТО;

Четверг, 22 января: Фокус сместится на климатические финансы, здравоохранение будущего и роль частного капитала в развитии;

Пятница, 23 января: Заключительные дискуссии о глобальном сотрудничестве и подведение итогов.

Чего ждать от Давосского форума в 2026 году?

Эксперты сходятся во мнении, что этот Давос станет одним из самых напряженных и неоднозначных за последние годы. Акцент сместился с обсуждения тем на сам факт присутствия или отсутствия ключевых игроков. Основные ожидания и риски: