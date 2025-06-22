Важа Чачава: 30 лет в творческом союзе с Еленой Образцовой

С Еленой Образцовой пианист-концертмейстер Важа Чачава сотрудничал больше 30 лет, много выступал он и с другими оперными певцами — все они говорили о музыканте как о равном партнере по сцене. Расскажем, как он познакомился с Образцовой, каким был их первый совместный концерт, кто из известных пианистов занимался в классе Чачавы в Московской консерватории.

Как Важа Чачава стал концертмейстером?

Важа Чачава родился 20 апреля 1933 года в Тбилиси в семье поэта и журналиста Николоза Чачавы. В 1952 году он как пианист окончил Среднюю специальную музыкальную школу при Тбилисской государственной консерватории имени Сараджишвили, но поступать решил в театральный институт, по собственному признанию, "от застенчивости": ему "хотелось раскрываться под чужой маской". Однако актерская карьера не складывалась, и Чачава вернулся к музыке. В 1962 году он окончил консерваторию, но от сольных выступлений отказался по той же причине — из-за "стеснительности и замкнутости".

А концертмейстер в силу профессиональной специфики общается с людьми. Это общение было мне просто необходимо

— пианист

В 1962 году он начал преподавать в Тбилисской консерватории — сначала концертмейстерское мастерство, а потом еще и камерное пение и камерный ансамбль. В том же 1962-м Чачава стал концертмейстером Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили, выступал с Медеей Амиранашвили, Зурабом Соткилавой, Маквалой Касрашвили, Нодаром Андгуладзе, своим братом Тенгизом и другими певцами. Давал он концерты и с инструменталистами, например, со скрипачкой Наной Яшвили, но потом все-таки "целиком погрузился в оперу".

Как Чачава познакомился с Еленой Образцовой и переехал в Москву?

Знакомство с Еленой Образцовой состоялось в 1970 году в Барселоне. Она, как и Соткилава, с которым приехал Чачава, участвовала в международном конкурсе вокалистов имени Франсиско Виньяса. Выступления обоих певцов прошли успешно, они стали обладателями I премии. Образцовой очень понравился концертмейстер из Тбилиси, и она решила, что обязательно будет работать с ним. Певица рассказывала, что ей "пришлось упрашивать трех министров": глав Минкультуры СССР Екатерину Фурцеву и Петра Демичева и руководителя министерства культуры Грузии Отара Тактакишвили. Наконец в 1977 году Чачава переехал в Москву и начал заниматься с Образцовой ее партиями в Большом театре. Их первый концерт состоялся неожиданно.

Она уехала в Милан, и вдруг оттуда телеграмма: приезжай, у нас сольный концерт. Я выехал за неделю до него, но у нас не было даже репетиций, потому что она заболела. Прошли один раз без голоса и — на сцену Ла Скала. И ничего, вроде получилось. У нас с ней вообще творческий контакт получился сразу

— пианист

Потом Образцова и Чачава вместе выступали в залах Московской консерватории и Петербургской филармонии, в оперном театре "Лисео" в Барселоне, Гамбургской опере, театрах Мадрида, Дрездена, Стокгольма, Парижа, Лондона и на многих других престижных сценах. 30-летие совместной творческой деятельности артисты отметили в январе 2008-го концертами в Москве и Петербурге.

Важа строг, даже суров, но может посоветовать, убедить, предложить что-то новое. Мы с ним подготовили очень много программ. Все, что я могу сказать о нем, может быть только в превосходной степени. Я люблю его за то, что это профессионал, чувствую в нем равного музыкант

— Образцова

Чачава выступал и с другими известными российскими певцами. В их числе — Ирина Архипова, Владимир Чернов, Любовь Петрова, Яна Иванилова, Марат Гали, Станислав Швец. В 1989 году музыкант стал народным артистом Грузии, в 2006-м — заслуженным деятелем искусств России.

Чачава — профессор Московской консерватории

В 1977 году пианист начал преподавать на кафедре концертмейстерского искусства и в классе вокального ансамбля Московской государственной консерватории имени Чайковского, в 1994-м стал профессором, а с 2000-го заведовал кафедрой.

Концертмейстер-пианист ― это и солист, и равноправный партнер, и аккомпаниатор, сопровождающий вокалиста. Это триединство и составляет суть концертмейстерского искусства

― Чачава

В его концертмейстерском классе занимались Александр Гиндин, Денис Мацуев, Рэм Урасин, Варвара Непомнящая и другие известные пианисты. Также в числе учеников Чачавы — Мзия Бахтуридзе, Марина Агафонникова, Екатерина Маклярская и многие другие концертмейстеры, работающие в Ла Скала, Большом театре, "Новой опере", "Геликон-опере".

В 2002 году музыкант получил ученое звание кандидата искусствоведения, его диссертация была посвящена вокальному творчеству Георгия Свиридова. Много лет Чачава проводил мастер-классы в разных городах, консультировал молодых певцов перед конкурсами.

Возвращение в Тбилиси

В 2009-м музыкант вернулся на родину, снова стал преподавать в консерватории, которую окончил много лет назад, выступал с концертами. Скончался он в Тбилиси 6 октября 2011 года вскоре после операции на сердце.

В ноябре и декабре в Московской консерватории состоялись вечера, посвященные памяти Чачавы, на них выступали Елена Образцова, Маквала Касрашвили, Зураб Соткилава и другие артисты, много лет сотрудничавшие с маэстро. В марте следующего года работавшие с ним музыканты собрались в московской "Новой опере". В апреле 2013-го 80-летию пианиста посвятили концерты "Геликон-опера" и Московская консерватория, а в марте 2018 года его 85-летие консерватория отметила исполнением "Маленькой торжественной мессы" Джоаккино Россини.

В Грузии в память о знаменитом концертмейстере учредили конкурс. Впервые международный конкурс исполнительского искусства имени Важи Чачавы состоялся в Тбилиси в марте 2017 года.