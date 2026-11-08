Ватан Оз: Всемирный медиафорум в Турции – крайне важное событие для всех представителей журналистской профессии

Глобальный совет журналистов – это международная журналистская ассоциация, базирующаяся в Турции. В совет входят представители 90 стран, а также 80 представителей из самой Турции. Международный совет журналистов освещает вопросы прав журналистов, а также принципы работы СМИ в Турции — как для европейской, так и для более широкой международной аудитории
- Ватан Оз
VI Всемирный медиафорум - крайне важное, значимое событие для всех представителей профессии. Так, для участия в форуме в Турцию приехали участники из Венесуэлы, арабских стран, Великобритании, а вы представляете Россию — здесь присутствуют журналисты с различных точек мира. Для журналистов это прекрасная возможность встретиться и наладить профессиональные связи
- президент европейской группы Глобального совета журналистов