Вестник Кавказа

Ватан Оз: Всемирный медиафорум в Турции – крайне важное событие для всех представителей журналистской профессии

Дарья Мелехова
Ватан Оз
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в турецкой Аланье завершается VI Всемирный медиафорум. В кулуарах форума корреспондент «Вестника Кавказа» побеседовал с турецко-британским журналистом, заместителем председателя и президентом европейской группы Глобального совета журналистов (KGK) Ватаном Озом.

Глобальный совет журналистов – это международная журналистская ассоциация, базирующаяся в Турции. В совет входят представители 90 стран, а также 80 представителей из самой Турции. Международный совет журналистов освещает вопросы прав журналистов, а также принципы работы СМИ в Турции — как для европейской, так и для более широкой международной аудитории

- Ватан Оз

Форум в Турции
© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

VI Всемирный медиафорум - крайне важное, значимое событие для всех представителей профессии. Так, для участия в форуме в Турцию приехали участники из Венесуэлы, арабских стран, Великобритании, а вы представляете Россию — здесь присутствуют журналисты с различных точек мира. Для журналистов это прекрасная возможность встретиться и наладить профессиональные связи

- президент европейской группы Глобального совета журналистов

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