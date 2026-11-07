Вестник Кавказа

Хусейн Яйман: Мы не позволим третьим странам разрушить отношения Турции с Россией и Азербайджаном

Дарья Мелехова
Хусейн Яйман
© Фото: KGK
Сегодня гостем проходящего в турецкой Аланье VI Всемирного медиафорума стал член Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии справедливости и развития Хусейн Яйман. В кулуарах форума он ответил на вопросы «Вестника Кавказа».

Так, говоря об отношениях Москвы и Анкары он заметил:

Между Турцией и Россией существуют очень глубокие исторические, культурные, торговые и политические связи. Кроме того, отношения между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Владимиром Путиным отличаются особым доверием. Это важно не только для двусторонних политических связей, но и для ситуации в регионе в целом.

Хусейн Яйман
© Фото: KGK

Мы придаем огромное значение региональной стабильности — это касается России, Азербайджана, всего Кавказа, а также прилегающих территорий. Мы не позволим третьим сторонам разрушить наши отношения

- Яйман

Корме того, отвечая на вопросы журналистов, Хусейн Яйман прокомментировал азербайджано-турецкие отношения:

На днях состоялась очень важная встреча между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Эрдоганом. Мы всегда подчеркиваем, что Азербайджан и Турция — два государства, но один народ. Нас связывают прочные узы, в том числе в промышленной сфере, и эти связи крепнут с каждым днем. Наши народы связаны глубоко и неразрывно. Никому не под силу подорвать отношения между азербайджанским и турецким народами — они предельно прочны.

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