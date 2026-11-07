Хусейн Яйман: Мы не позволим третьим странам разрушить отношения Турции с Россией и Азербайджаном

Так, говоря об отношениях Москвы и Анкары он заметил:
Между Турцией и Россией существуют очень глубокие исторические, культурные, торговые и политические связи. Кроме того, отношения между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Владимиром Путиным отличаются особым доверием. Это важно не только для двусторонних политических связей, но и для ситуации в регионе в целом.
Мы придаем огромное значение региональной стабильности — это касается России, Азербайджана, всего Кавказа, а также прилегающих территорий. Мы не позволим третьим сторонам разрушить наши отношения
- Яйман
Корме того, отвечая на вопросы журналистов, Хусейн Яйман прокомментировал азербайджано-турецкие отношения:
На днях состоялась очень важная встреча между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Эрдоганом. Мы всегда подчеркиваем, что Азербайджан и Турция — два государства, но один народ. Нас связывают прочные узы, в том числе в промышленной сфере, и эти связи крепнут с каждым днем. Наши народы связаны глубоко и неразрывно. Никому не под силу подорвать отношения между азербайджанским и турецким народами — они предельно прочны.