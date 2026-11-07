Хусейн Яйман: Мы не позволим третьим странам разрушить отношения Турции с Россией и Азербайджаном

Дарья Мелехова

Сегодня гостем проходящего в турецкой Аланье VI Всемирного медиафорума стал член Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии справедливости и развития Хусейн Яйман. В кулуарах форума он ответил на вопросы «Вестника Кавказа».

Так, говоря об отношениях Москвы и Анкары он заметил:

Между Турцией и Россией существуют очень глубокие исторические, культурные, торговые и политические связи. Кроме того, отношения между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Владимиром Путиным отличаются особым доверием. Это важно не только для двусторонних политических связей, но и для ситуации в регионе в целом.

© Фото: KGK

Мы придаем огромное значение региональной стабильности — это касается России, Азербайджана, всего Кавказа, а также прилегающих территорий. Мы не позволим третьим сторонам разрушить наши отношения

- Яйман

Корме того, отвечая на вопросы журналистов, Хусейн Яйман прокомментировал азербайджано-турецкие отношения: