В Аланье проходит VI Всемирный медиафорум

Дарья Мелехова

6-10 ноября Глобальный совет журналистов проводит в турецкой Аланье VI Всемирный медиафорум, на котором собралось порядка 350 представителей масс-медиа и экспертов из более чем трех десятков стран мира, в том числе наш корреспондент.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Как заявил «Вестнику Кавказа» председатель Всемирного совета журналистов Мехмет Али Дим, главная цель мероприятия — построить универсальную площадку для контактов журналистов-международников:

Мы обсуждаем, как можем помочь журналистским обществам в разных странах. В наше глобальное журналистское сообщество входят представители 88 стран. Каждый год мы собираем как минимум половину из них в Алании. Благодаря нашему форуму журналисты из разных стран могут обмениваться идеями и мнениями. Еще одной важной темой форума стало быстрое изменение технологий и то, как мы можем применить их, чтобы сделать нашу работу продуктивнее.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Турецкий журналист, политический обозреватель, писатель и экономист Ахмед Джошкунайдын в интервью «Вестнику Кавказа» сказал:

Здесь собрались журналисты, представители интеллигенции и масс-медиа. Мы говорим о проблемах местной прессы, у представителей которой ограничены возможности по продвижению своих СМИ. Они хотят найти пути к людям, думают о том, как включить в работу рекламные агентства. Раньше для представителей СМИ была скидка в аэропортах, самолетах, поездах и так далее, но потом ее отменили. Мы хотели бы получить ее снова.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

На форме речь шла, в том числе, о борьбе с криминалом, которому журналисты намереваются противостоять объединившись, в частности, с образовательными организациями, университетами. Говорили и о негативном влиянии криминальных телесериалов на молодежь. Правда, некоторые опасаются, что ограничения такого рода сериалов могут быть восприняты как цензура. В целом конференция оставила позитивные впечатления. На форум приехало много журналистов, что особенно радует с учетом проходящего в Анталье международного саммита COP31.

- Ахмед Джошкунайдын

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Участники конференции также обсуждают проблемы журналистики в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) и связанные с этим риски дезинформации; вопросы цифровой трансформации медиасферы и защиты свободы прессы, а также пути профессионального сотрудничества и обмена опытом между журналистскими сообществами разных стран.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Главный редактор экономического обозрения “Логос-пресс” - единственного в Молдавии частного экономического еженедельника на русском языке Дмитрий Калак:

Я работаю на этой конференции уже четвертый раз как представитель Глобального совета журналистов Республики Молдова. Каждый раз я с удовольствием приезжаю на эту встречу журналистов, поскольку мир стремительно меняется, и важно сверять курсы, понимать, куда движется журналистика, что делают коллеги из разных стран, что у них нового, как они видят мир, как они видят развитие журналистики, что нового внедряют. Это обмен опытом, это полезные контакты, полезные встречи. Естественно, человеческий фактор тоже играет роль, поскольку ты здесь знакомишься с единомышленниками, с коллегами, расширяешь свой кругозор, поэтому такие встречи всегда полезны, и я приезжаю с удовольствием.

Программа форума завершится торжественной церемонией вручения премий за глобальные достижения в области журналистики.