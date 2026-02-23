В Шатре Рамадана 2026 прошел вечер Азербайджана

Ежегодно с священный для мусульман месяц Рамадан на Поклонной горе устанавливают Шатер Рамадана. Кроме благотворительных ужинов проект включает в себя культурную программу. В этом году в Шатре Рамадана представляют свою кухню и культуру делегации 10 стран, включая Катар, Саудовскую Аравию, Афганистан, Азербайджан.

Сегодня в Шатре Рамадана прошел вечер Азербайджана. Заместитель директора представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Назим Исмаил-заде заявил «Вестнику Кавказа»:

В рамках проекта Шатер Рамадана проходит ифтар от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева, директора представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, Лейлы ханум Алиевой при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также мы сегодня выставили здесь фотоработы, посвященные восстановленным мечетям в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Фонд Гейдара Алиева играет ключевую роль в восстановлении исторических, культурных и религиозных памятников нашего Карабаха. Здесь представлены те мечети, которые были восстановлены при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

- Назим Исмаил-заде

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова, заметила, что устраивать ифтар для мусульман в Шатре Рамадана стало для представительства Фонда в России доброй традицией:

Это не только время поста, это время, когда мы должны вернуться к себе, услышать свою совесть, пересмотреть свое отношение к жизни. Когда ты голодаешь, ты легче понимаешь того, кто идет к тебе с протянутой рукой. И если ты долго ждешь, ты будешь милосерден к тому, кто просит тебя о чем-то.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Думаю, что месяц Рамадан дан нам всем для обновления и очищения. Хочу пожелать вам всем, чтобы Всевышний принял ваш пост, услышал ваши молитвы. И, прежде всего, давайте помнить, что Всевышний нас призывал к милосердию.

- Тамилла Ахмедова

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Директор мусульманской школы в Москве Анас-хазрат Мамедов:

Уже много лет представительство Фонда Гейдара Алиева в Москве проводит масштабный ифтар, где собираются не только азербайджанцы, но и представители других национальностей. Здесь люди пробуют блюда азербайджанской кухни, видят, какое у азербайджанцев отношение к религии ислам. Многие после этих мероприятий хотят поехать в Азербайджан, увидеть его своими глазами, всё это прочувствовать. Фонд Гейдара Алиева не только в России, но и во многих странах проводит такие важные масштабные мероприятия. Нас это радует.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Желаем, чтобы таких мероприятий стало больше, потому что здесь мы видим объединение и культурные связи между Россией и Азербайджаном. Надеемся, что после такой прекрасной кухни и культурной программы люди еще ближе будут узнавать и Азербайджан, и нашего прекрасного лидера

- Анас-хазрат Мамедов