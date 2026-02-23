В Шатре Рамадана 2026 прошел вечер Азербайджана

Сегодня в Шатре Рамадана прошел вечер Азербайджана. Заместитель директора представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Назим Исмаил-заде заявил «Вестнику Кавказа»:
В рамках проекта Шатер Рамадана проходит ифтар от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева, директора представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, Лейлы ханум Алиевой при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ.
Также мы сегодня выставили здесь фотоработы, посвященные восстановленным мечетям в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Фонд Гейдара Алиева играет ключевую роль в восстановлении исторических, культурных и религиозных памятников нашего Карабаха. Здесь представлены те мечети, которые были восстановлены при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
- Назим Исмаил-заде
Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова, заметила, что устраивать ифтар для мусульман в Шатре Рамадана стало для представительства Фонда в России доброй традицией:
Это не только время поста, это время, когда мы должны вернуться к себе, услышать свою совесть, пересмотреть свое отношение к жизни. Когда ты голодаешь, ты легче понимаешь того, кто идет к тебе с протянутой рукой. И если ты долго ждешь, ты будешь милосерден к тому, кто просит тебя о чем-то.
Думаю, что месяц Рамадан дан нам всем для обновления и очищения. Хочу пожелать вам всем, чтобы Всевышний принял ваш пост, услышал ваши молитвы. И, прежде всего, давайте помнить, что Всевышний нас призывал к милосердию.
- Тамилла Ахмедова
Директор мусульманской школы в Москве Анас-хазрат Мамедов:
Уже много лет представительство Фонда Гейдара Алиева в Москве проводит масштабный ифтар, где собираются не только азербайджанцы, но и представители других национальностей. Здесь люди пробуют блюда азербайджанской кухни, видят, какое у азербайджанцев отношение к религии ислам. Многие после этих мероприятий хотят поехать в Азербайджан, увидеть его своими глазами, всё это прочувствовать. Фонд Гейдара Алиева не только в России, но и во многих странах проводит такие важные масштабные мероприятия. Нас это радует.
Желаем, чтобы таких мероприятий стало больше, потому что здесь мы видим объединение и культурные связи между Россией и Азербайджаном. Надеемся, что после такой прекрасной кухни и культурной программы люди еще ближе будут узнавать и Азербайджан, и нашего прекрасного лидера
- Анас-хазрат Мамедов