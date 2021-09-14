В Нью-Йорк привезли азербайджанские ковры

Сегодня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций завершается выставка "Вторая жизнь азербайджанских ковров", организованная постпредством Азербайджана при ООН в партнерстве с Arts Council Azerbaijan.

Организаторы утверждают, что выставка - не просто экспозиция традиционных ремесел, а инновационный проект, сочетающий тысячелетние традиции ковроткачества с современными идеями устойчивого развития и культурного диалога.

Ковры как символ азербайджанской идентичности

Азербайджанские ковры — это больше, чем предметы быта или искусства. Они воплощают генетический код национальной памяти, где каждый узел, каждый узор рассказывает историю поколений. Включенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО азербайджанское ковроткачество уходит корнями в глубину веков, от эпохи Сефевидов до наших дней. Регионы Карабах, Губа, Ширван и Борчали славились своими уникальными стилями: от изысканных "Афшан" и "Хатаи" до сложных орнаментов с изображениями граната, музыкального инструмента тар или карты страны, символизирующей территориальную целостность.

Проект "Вторая жизнь" поднимает это наследие на новый уровень. Старые или поврежденные ковры преображаются в руках современных художников. Они не просто реставрируются, а обретают новую форму, интегрируясь в скульптурные инсталляции и художественные объекты. Это символ ответственного потребления и сохранение экологии через призму культуры.

Проект перекликается с ключевыми ценностями ООН — межкультурным диалогом и взаимопониманием

- посол Азербайджана при ООН Яшар Алиев

Он также напомнил о недавнем избрании Азербайджана в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025–2029 годы.

Что увидели посетители?

Выставка размещена в одном из залов штаб-квартиры ООН, где под сводами знаменитого здания собрались дипломаты, сотрудники Секретариата ООН и представители азербайджанской диаспоры. Среди экспонатов — ковры, переосмысленные в современном ключе. Особое внимание привлекла инсталляция с трибуной Зала Генеральной Ассамблеи, на которой выткано слово Azerbaijan — символ присутствия страны на глобальной арене. Рядом — работы, изображающие гранат (символ плодородия и единства), тар (душа азербайджанской музыки), карту с акцентом на территориальную целостность и портрет женщины в традиционном наряде.

Посетители фотографировались у этих произведений, отмечая их эмоциональную силу:

Это не просто ковры — это мост между прошлым и будущим. Выставка подчеркивает, как традиционные мотивы — ислами, хатаи, булуд и симург — эволюционируют в эпоху цифровизации и глобализации, сохраняя при этом аутентичность.

Глобальный резонанс и локальные корни

Представители Arts Council Azerbaijan рассказали о проекте как о платформе для молодых дизайнеров, которые, опираясь на древние техники, создают работы, актуальные для современного мира. Когда устойчивость становится глобальным приоритетом, "Вторая жизнь" демонстрирует, как культура может быть инструментом для решения экологических вызовов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это не первая инициатива Азербайджана по продвижению ковроткачества на международной арене. Вспомним выставку "Сияние азербайджанских ковров — сокровища Сефевидов" в Национальном музее ковра в Баку, открытую в декабре 2024 года и продленную до мая 2025-го, или экспозицию в Тбилиси в мае 2025-го, где азербайджанские и туркменские ковры подчеркивали общие тюркские корни. А в октябре 2025-го в том же музее в Баку стартовала выставка современного художника Файга Ахмеда, чьи "плавящиеся" ковры сочетают традиции с цифровым искусством.

Почему это важно?

В мире, где культурные традиции часто уступают место массовому производству, выставка "Вторая жизнь азербайджанских ковров" напоминает о ценности ручного труда и памяти. Она приглашает задуматься: как сохранить наследие, не жертвуя инновациями? Для азербайджанцев это повод гордиться своей идентичностью, для мира — шанс открыть красоту Востока.