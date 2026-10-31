В Москве прозвучала музыка от Бога

В московском ресторане «Каспиан» прошел вечер мугама. С азербайджанской музыкой, в которой нашли отражение история и духовное наследие народа, гостей познакомили коллектив «Бута трио» под руководством Эльмана Гасанли и другие ханенде.

Мы создали «Бута трио» в 2021 году, чтобы сохранить и передать будущему поколению искусство мугама — нашего устного наследия. Мугам — это философия музыки, это музыка души. Известные исполнители мугама часто говорят о воспитательной функции этой музыки, поскольку она заставляет задуматься и требует очень вдумчивой аудитории. Мугам - серьезная вдохновляющая музыка, музыка от Бога.

- Эльман Гасанли, музыкант, педагог и исполнитель на азербайджанском национальном инструменте таре

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В исполнении «Бута трио» прозвучали мугам «Баяты-Шираз», азербайджанские народные песни и произведения азербайджанских композиторов.

Устроители мероприятия - автономная некоммерческая организация «Достлуг — Дружба» - хотели познакомить московскую публику с богатством азербайджанской музыкальной культуры, поддержать молодых исполнителей и объединить людей через любовь к традиционному музыкальному искусству Азербайджана, синтезирующему вокал, инструментальную музыку, импровизацию и поэзию.

Как организация, занимающаяся проведением культурных и просветительских мероприятий, сохранением и популяризацией азербайджанских традиций, поддержкой детского и молодежного творчества, укреплением дружбы между народами, мы долго готовились к вечеру мугама. Очень приятно, что у нас сегодня много гостей.

— руководитель организации «Достлуг — Дружба» Улдуз Аскерова

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Организатор мероприятия Лейла Халилова назвала мугам уникальным наследием Азербайджана, культурным кодом азербайджанцев:

Это музыкальная культура, которая есть только в Азербайджане, и она в 2008 году была включена в список ЮНЕСКО нематериальных культурных ценностей мира. Организуя вечер мугама в «Каспиане», мы хотели показать всему миру, какая прекрасная музыка у нас есть.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мугам - уникальное сочетание древней культуры, древней истории, стихов; и люди испокон веков передавали друг другу эти знания. К сожалению, мы не можем найти все данные об этой культуре, но все, что смогли сохранить, стараемся передавать. Сейчас исполнители мугама известны во всем мире, например, Гасым Алимов сам является лауреатом списка ЮНЕСКО, и его голос также охраняется вместе с мугамом.

- Лейла Халилова