Вестник Кавказа

В чем польза солнца: ультрафиолет как лекарство

Екатерина Винник
В чем польза солнца: ультрафиолет как лекарство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Солнце, подобно любому лекарству, приносит пользу, если его принимать в надлежащих количествах, и может нанести непоправимый вред, если слишком долго находиться под влиянием ультрафиолетовых лучей. Расскажем, как солнце влияет на организм и сколько нужно быть на солнце, чтобы оздоровиться.

Чрезмерное пребывание на солнце может привести к раку и спровоцировать раннее старение кожи, однако и преимуществ у солнца огромное количество.

Какая связь между солнцем и витамином D?

Самая известная польза солнца для человека заключается в том, что его лучи способствуют процессу выработки витамина D. Происходит это следующим образом: кожа поглощает ультрафиолетовые лучи, что запускает преобразование молекулы холестерина в коже в витамин D3 - активную форму витамина D. Человек может получить витамин D из еды, которую он потребляет, и медикаментозно, однако солнце по-прежнему остается главным его источником, на который приходится 90% его образования. 

Зачем нужен витамин D?

Витамин D, который мы получаем благодаря солнцу, важнейшее вещество, обеспечивающее ключевые биологические процессы в организме. Он поддерживает: 

  • состояние опорно-двигательного аппарата и мышечной системы; 
  • давление;  
  • иммунитет; 
  • здоровье сердечно-сосудистой системы; 
  • работу мозга
  • уровень сахара в крови. 

Чем солнце полезно для костей?

Солнечный витамин D способствует укреплению костей за счет улучшения абсорбции кальция - главного компонента костной ткани, который  делает кости сильными и устойчивыми к переломам. При нехватке витамина D, организм не способен эффективно усваивать кальций. 

Закат на море
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Солнце убивает микробы 

Согласно научным исследованиям ультрафиолетовое излучение солнца убивает бактерии и вирусы, которые живут и размножаются в замкнутых пространствах. Солнечные лучи повреждают РНК и ДНК вредоносных организмов, лишая их способности к репликации. Чем больше солнца в помещении, тем меньше риск развития заболеваний, в частности, дыхательной системы, и аллергии. 

Как солнце помогает при давлении?

Оказывается, пребывание на солнце помогает снизить систолическое (верхнее) давление у людей, которые страдают от почечной недостаточности. Оксид азота, содержащийся в верхних слоях кожи, реагирует на солнечный свет, вызывая расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает давление. Более того, у людей с хорошим уровнем витамина D риск развития гипертонии ниже, чем у тех, кто его недополучает. 

Солнце улучшает качество сна 

Солнечный свет играет важную роль в поддержании циркадного ритма, который отвечает за сон и бодрствование. Когда глаза видят солнечный свет, мозг получает сигнал о том, что пора переставать вырабатывать мелатонин - гормон, способствующий сну. Если с утра побывать на солнце, то шансы на хороший сон ночью увеличиваются. 

Солнечный свет от депрессии

Достаточное количество солнечного света помогает в борьбе с перепадами настроения и сезонными депрессиями, которые обычно случаются осенью и зимой, когда солнца мало. Ученые считают, что ультрафиолет влияет на работу гипоталамуса в мозге, а его недостаток ведет к нарушению циркадных ритмов и возникновению таких симптомов сезонной депрессии, как чувство отчаяния и усталость. Кроме того, чем больше солнечного света, тем больше вырабатывается серотонина, отвечающего, в том числе за хорошее самочувствие. Регулярные прогулки на солнце снижают интенсивность симптомов сезонной депрессии на 50%. 

Закат
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько нужно быть на солнце?

Количество времени, которое можно проводить на солнце, зависит от тона кожи: чем он светлее, тем меньше времени стоит находиться под солнечными лучами. В среднем, чтобы получить дневную дозу витамина D достаточно от 10 до 20 минут, и лучшее время для этого от 10:00 до 13:00, когда солнце находится в самой высшей точке и ультрафиолетовые лучи наиболее эффективны. 

Бывать на солнце нужно не только летом во время отпуска, но и в другие времена года, поскольку ультрафиолетовое излучение действительно улучшает самочувствие и когнитивные функции, снижает уровень стресса и тревожности, способствует заживлению ран и расслаблению. Солнце - это природное лекарство, которое человеку необходимо в неменьшей степени, чем растениям и животным. 

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