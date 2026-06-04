Успенский пост 2026: даты, меню, правила и запреты

Успенский пост самый короткий в году, но по строгости он не уступает Великому посту, предвещающему Пасху. Что такое Успенский пост, сколько он продлится, что можно есть и делать, а что нельзя, и в чем его суть?

Строгость не единственное, что связывает два поста: как и Пасхальный, Успенский пост держат накануне одного из важнейших событий в жизни христианства - дня Успения Богородицы, матери Иисуса Христа.

С какого по какое число Успенский пост?

В отличие от Великого и Петрова постов, Успенский пост, как и Рождественский, всегда приходится на одни и те же даты: с 14 по 27 августа. Второй православный летний пост длится ровно две недели и заканчивается накануне (а не в день) праздника Успения Пресвятой Богородицы или Девы Марии, матери Иисуса Христа. Праздник Успения отмечается 28 августа: на следующий день после завершения поста. В 2027 году Успенский пост будет в те же даты, что и всегда: с 14 по 27 августа.

Как держать Успенский пост?

Правила Успенского поста очень просты, но при этом они требуют духовной работы и силы воли. Постящийся должен искренне хотеть держать пост, а не просто следовать предписаниям, не понимая, в чём их суть. Итак, Успенский пост соблюдают следующим образом:

в плане питания - отказываются от определенных продуктов: так очищается тело;

в плане молитвы - стараются чаще обращаться к Богу, Богородице и святым вдумчиво и осознанно. Молитва не должна быть рутиной, выполняемой механически, она должна стать опорой верующего, причём не только на время поста, но и в другие дни тоже;

в плане посещения храма - верующие стараются побывать на исповеди и причащении, двух важнейших церковных таинствах, смысл первого из которых облегчить страдания души, связанные с совершенными грехами, а второго - стать единым целым с Богом;

в плане взаимодействия с ближними - двухнедельный Успенский пост дает возможность практиковать терпение, выдержку и сострадание, которые считаются одними из важнейших добродетелей верующего человека.

Что за праздник Успенский пост?

С точки зрения церковной терминологии, Успенский пост все-таки не праздник, а процесс духовного роста перед праздником. По большому счёту, в этом и заключается смысл поста перед Успением: вырасти духовно, чтобы достойно отметить один из самых главных православных праздников в году. Однако с точки зрения восприятия Успенского поста верующими, его вполне можно считать праздником, ведь его предназначение - научиться радоваться и прославлять жизнь во всех её аспектах, не отвлекаясь на суету, научившись слушать себя и общаться с Богом.

Почему Успенский пост так называется?

Успенский пост назван по празднику, который он предвещает, Успению. Успение - это день, когда умерла, точнее, как считается в христианстве, уснула Богородица. В древнерусском языке слово ”успение” означает ”сон” или ”смерть”.

Когда стали держать Успенский пост?

На Руси Успенский пост стали держать практически сразу же после Крещения в X веке, поскольку к этому времени он уже стал традицией в Византии (откуда христианство пришло в русские земли), а праздник Успения стал одним из самых почитаемых, потому что исторически в России Богородица - Заступница и Спасительница, которая защищает всех верующих и покровительствует во всех благих начинаниях и делах.

История Успенского поста в Византии началась на четыре века раньше, чем на Руси, с установления даты праздника Успения Богоматери. Долгое время у поста не было чётких временных рамок: кто-то постился всего день накануне праздника, а кто-то компенсировал пропущенный Великий пост, постясь от праздника Троицы до Успения. Окончательная продолжительность поста в августе, как и его строгость, приравненная к Великому посту, была установлена в начале XII века. На Руси пост перед праздником Успения получил название Спасовка.

Почему Успенский пост строгий?

Аналогичная строгость Успенского и Великого постов объясняется тем, что во многом праздники Пасха и Успение Богородицы похожи. Оба дня - величайшие христианские торжества, и оба они посвящены победе жизни над смертью. Подобно Иисусу Христу, Дева Мария, хотя и умерла физически, была сразу же взята на небо, а значит продолжила свою жизнь. Более того, согласно преданиям X века, тело Богородицы воскресло на третий день и также было вознесено на небо, где соединилось с душой Девы Марии.

Что можно есть в Успенский пост по дням?

Когда мы говорим о строгости Успенского поста, то в первую очередь имеем в виду пищевые предписания. Для монахов они более строгие, и выглядят следующим образом:

пятницы, 14 и 21 августа, а также четверг, 26 августа - дни сухоядения. Есть можно только не обработанную термически растительную пищу;

понедельники, вторники и четверги, 17-18, 20, 24-25 и 27 августа - дни, когда разрешена пища без растительного масла;

по субботам и воскресеньям, 15-16 и 22-23 августа можно употреблять пищу, приготовленную на растительном масле.

рыбу в Успенский пост можно есть только в один день - 19 августа, в который отмечается Преображение Господне.

Успенский пост для мирян менее требовательный: зачастую постящиеся во все дни могут употреблять пищу на растительном масле, в том числе и горячие блюда. По выходным допускается употребление небольшого количества вина.

Что нельзя есть в Успенский пост?

Запрещенные продукты Успенского поста запомнить очень легко: в две недели августа до великого праздника нельзя есть мясную и молочную продукцию, яйца и рыбу, алкоголь тоже запрещено употреблять. Всё остальное к употреблению церковными правилами дозволяется.

Что едят в Успенский пост?

Хотя Успенский пост и считается строгим, по питанию он проще, чем Великий пост, благодаря многочисленным овощам и фруктам, которые доступны в это время. Люди постящиеся в Успенский пост питаются:

овощными салатами в разных вариациях с добавлением растительного масла;

овощными супами, как холодными, так и горячими;

овощными рагу и соте;

пирогами с фруктами и ягодами;

орехами и медом.

Пить чай, кофе и компоты в Успенский пост тоже можно. Примерное меню на какой-либо из дней Успенского поста может выглядеть следующим образом:

завтрак - тосты/гренки с джемом

обед - помидорный салат/винегрет с рисом/картофелем

ужин - соте из овощей с постными котлетами.

ВАЖНО: прежде чем держать пост без употребления мясных и молочных продуктов, обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания.

Что можно и нельзя делать в Успенский пост?

В Успенский пост можно и работать, и заниматься всеми бытовыми делами;

помогать близким и оказывать поддержку тем, кто оказался в затруднительном положении, что считается благим и богоугодным делом;

с 14 по 27 августа можно крестить детей в церкви и жениться/выходить замуж в ЗАГСе;

вино в Успенский пост можно выпивать в небольших количествах на выходных;

венчаться в Успенский пост нельзя, поскольку это таинство в дни поста церковью не совершается;

морепродукты не запрещены в Успенский пост, при этом они должны быть необходимостью, а не излишеством.

Какие молитвы читать в Успенский пост?

В Успенский пост молятся, в первую очередь, Богоматери, а также Иисусу Христу, Господу, святым-покровителям, ангелам и всем, кто представляет высшую божественную силу. Накануне великого праздника можно и нужно читать молитвы ”Богородице Дево, радуйся”, ”Вопль к Богородице”, Акафист Богородице и любые другие молитвы, которые вам знакомы и вызывают душевный отклик. Молится Богородице в августовский пост можно перед иконой, которая называется ”Успение Богородицы”. На таких иконах Деву Марию изображают лежащей на ложе, в окружении святых и апостолов. Чуть выше, над Богородицей, находится Иисус Христос, который держит в руках её душу.

Какие праздники приходятся на Успенский пост?

В народе Успенский пост называют Спасовкой, потому что в него отмечают два их трех Спасов: