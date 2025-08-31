Упущенная выгода, возможности и жизнь: чем опасен FOMO и как с ним бороться?

Синдром упущенной возможности или FOMO охватывает всё больше людей вне зависимости от национальности, пола и возраста, заставляя сомневаться в собственной значимости. Что такое FOMO, кто его придумал и как ему противостоять - рассказываем в нашем материале.

Развитие соцсетей подарило нам возможность общаться с друзьями и близкими, знакомиться с новыми людьми и познавать мир, не выходя из дома, а электронная коммерция - еще одно замечательное изобретение эпохи технологий - способность совершать покупки без необходимости тратить время на походы по магазины.

Что такое FOMO?

FOMO - это английский термин, который дословно переводится как ”страх что-то упустить”. В русской терминологии его называют боязнью пропустить интересное, синдромом упущенной выгоды или возможности. Термин FOMO описывает состояние, которое знакомо каждому, причём с детства: часто маленькие дети не хотят засыпать, боясь пропустить что-то важное. Правда, у детей этот страх со временем проходит, чего нельзя сказать о подростках и людях старшего возраста, которые в последнее годы всё чаще испытывают FOMO на фоне развития соцсетей и быстрой торговли.

FOMO - это современное состояние?

Боязнь пропустить интересное - современный термин, а само по себе состояние, конечно же, было всегда присуще людям, правда, не в таких масштабах. В Средние Века, например, такое состояние называлось ”Торшлюсспаник”, что можно перевести как ”паника из-за закрывающихся ворот”. В эпоху, когда ворота городов закрывались на закате для защиты от грабителей, люди спешили добраться до дома, чтобы не ночевать на улице, где быть опасно. Сегодняшние ворота не реальные, а в основном виртуальные.

В чем суть FOMO?

Если говорить простыми словами, синдром упущенных возможностей, это когда человек, листая ленту, вдруг осознает, что он живёт далеко не так весело/хорошо/интересно/насыщенно, как те, за кем он наблюдает в интернете. Возникающее чувство сожаления и тревоги в связи с тем, что ты ничего такого не делаешь, а мог бы, и есть FOMO. Боязнь пропустить интересное запускает два процесса:

эмоциональные переживания из-за упущенных возможностей

компульсивное поведение с целью наверстать упущенное.

Как соцсети разгоняют FOMO?

Зачастую FOMО можно описать поговоркой ”у соседа трава всегда зеленее”. Неудовлетворенность собственной жизнью многократно усиливается из-за использования соцсетей. Даже временное отсутствие доступа к интернету еще больше усиливают боязнь упустить интересное. Получается замкнутый круг, выбраться из которого не так просто.

Чем опасно FOMO?

FOMO, с которым человечество живет уже не одну тысячу лет, становится всё опаснее. В последнее годы синдром упущенной выгоды стал настолько масштабным явлением, что его начали изучать на экспертном уровне. В результате пока что немногочисленных исследований выяснилось, что FOMO может спровоцировать или стать одним из факторов тревожного расстройства и депрессии, а это уже серьезные психические расстройства. Более того, FOMO может стать причиной опасного для жизни и здоровья поведения. Один из таких примеров - тренд на голубые глаза в Иране, завирусившийся в соцсетях и толкающий жителей страны на опасные операции по изменению цвета глаз, которые чреваты серьезными последствиями вплоть до слепоты.

Как маркетплейсы используют FOMO?

Сегодня боязнь упущенной выгоды или возможностей активно используется как метод увеличения продаж в электронной коммерции. И он особенно хорошо работает в странах, которым знакомо понятие дефицита. Слоганы наподобие ”не упусти выгоду!”, ”последний шанс купить!”, ”лучшее предложение” и ”всего неделя до конца распродажи” работают как раз на страхе упустить/пропустить что-то важное, что побуждает потенциального покупателя приобретать даже те товары, которые ему не нужны. Сегодня главный драйвер всех распродаж Чёрной пятницы - FOMO.

Можно ли бороться с FOMO?

По статистике, синдром упущенной возможности может появиться у кого угодно вне зависимости от возраста, социального положения, вероисповедания и т.д. Главный фактор риска - проблемы с самооценкой и нестабильное эмоциональное состояние, что в разные периоды жизни присуще практически всем людям. Чтобы не попасть в ловушку FOMO, психологи рекомендуют следующее: