Тофик Кулиев — основоположник азербайджанского джаза

Тофик Кулиев создал первый в Азербайджане джазовый оркестр, он также известен как автор многих популярных песен, дирижер, пианист и педагог. Расскажем, где и у кого учился Кулиев, с какими оркестрами и музыкантами сотрудничал, кто исполнял его песни.

Как Тофик Кулиев начал учиться музыке?

Тофик Кулиев родился 7 ноября 1917 года в Баку. В 12 лет он поступил в Бакинский музыкальный техникум при Азербайджанской государственной консерватории (теперь это Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова), вместе с Кара Караевым и Джовдетом Гаджиевым учился у известного композитора и педагога Асафа Зейналлы. Первое сочинение Кулиева — песня на стихи Мирзы Алекпера Сабира "Мальчик и лед" — в 1931 году было написано по его совету. О своем композиторском дебюте музыкант вспоминал так:

Асаф муаллим, прослушав мое произведение, удовлетворенно кивнул головой и заметил, что музыка и содержание должны дополнять друг друга. На перемене мои товарищи поздравили меня, а Кара Караев шутливо добавил: "Ты стал первым композитором в нашем классе"

В 1934 году Кулиев поступил в консерваторию — сразу на два факультета: по классу фортепиано занимался у выпускника Петербургской консерватории, ученика Николая Римского-Корсакова, профессора Ильи Айсберга, а по классу дирижирования — у работавшего в то время в Баку венгерского дирижера и педагога Стефана Штрассера. У профессора Узеира Гаджибекова он изучал основы народной музыки, также студент участвовал в работе научно-исследовательского кабинета музыки: ездил в экспедиции по регионам республики, собирал, записывал и расшифровывал народные песни и танцевальные мелодии. В 1936 году Кулиев вместе с еще одним молодым музыкантом, а в будущем известным композитором — Закиром Багировым — впервые в истории азербайджанской музыки сделал нотные записи мугамов.

Учеба в Москве

В 1936-м Кулиев продолжил образование в классе дирижирования Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также некоторое время занимался в классе фортепиано профессора Генриха Нейгауза. Параллельно началось его сотрудничество с Александром Цфасманом — одним из родоначальников советского джаза: в созданном им оркестре Кулиев был пианистом в 1937-1939 годах. Потом он вернулся в Баку, а в 1948-м возобновил учебу в Московской консерватории: по классу дирижирования занимался у профессора Лео Гинзбурга, по классу композиции — у профессора Евгения Голубева. Консерваторию Кулиев окончил с отличием в 1951-м и по рекомендации государственной экзаменационной комиссии как дирижер продолжил обучение в аспирантуре у профессора Александра Гаука.

Тофик Кулиев — создатель первого в Азербайджане джазового оркестра

В 1939 году Кулиев вместе с Ниязи создал первый в Азербайджане джазовый оркестр. Концертный дебют коллектива под его управлением состоялся 7 сентября 1941 года в Азербайджанской государственной филармонии имени Магомаева. Эту дату принято считать днем рождения национального джаза.

В годы войны оркестр входил в состав 402-й стрелковой дивизии, выступал в Ростове, Краснодаре, Моздоке, ездил в Иран.

В 1944 году началось сотрудничество Кулиева со знаменитым джазовым трубачом, скрипачом, дирижером и композитором Эдди Рознером: для его оркестра он сделал аранжировки мелодий из кинофильмов, романса "Очи черные", а также создал композицию "От двух до пяти. Фантазия на темы детских песен".

Тофик Кулиев — композитор

Кулиев написал музыку ко многим спектаклям Азербайджанского драматического театра, Русской драмы, ТЮЗа и Театра кукол. Его дебютом в кино в 1941 году стала историческая драма "Сабухи". Потом композитор создал музыку ко многим другим фильмам, в их числе — комедия "Бахтияр" и мелодрама "Под знойным небом" Лятифа Сафарова, детектив "Можно ли его простить?" Рзы Тахмасиба, драма "Мачеха" Хабиба Исмайлова, мелодрама "Телефонистка", историческая картина "Насими" и комедия "Цена счастья" Гасана Сеидбейли, киносказка Тофика Исмайлова "Здесь тебя не встретит рай". А наибольшую известность Кулиеву принесли песни. "Зибейду", "Золотое кольцо", "Песню о нефтяниках", "Не гордись", "Вечерние встречи", "Девушек Баку", "Встречу у моря" исполняли Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова.

Меня с ними связывали не только творческие отношения, но и крепкая дружба. Я считаю их соавторами своих песен

— композитор

Дуэт Бейбутов — Кулиев-пианист в 1946-1947 годах с успехом гастролировал по многим городам Советского Союза.

В 1954 году началась работа музыканта в консерватории: он вел оркестровый класс, класс оперной подготовки, преподавал инструментоведение, много занимался студенческим оркестром.

Итогом многолетней деятельности Кулиева-фольклориста стали вышедшие в 1950-х годах сборники "Азербайджанские народные танцы" и "15 азербайджанских народных танцев", а также двухтомник "Азербайджанские песни".

В 1958-м композитор стал художественным руководителем Азербайджанской филармонии, в том же году получил звание заслуженного деятеля искусств республики, а в 1964-м — звание народного артиста Азербайджана. С 1990 года он возглавлял Союз композиторов Азербайджана. В 1997 году, когда отмечалось 80-летие музыканта, он был награжден орденом "Истиглал" ("Независимость").

Скончался композитор 5 октября 2000 года, он похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

В столице Азербайджана в честь Кулиева названы одна из улиц и музыкальная школа № 12, а 8 февраля 2023 года в центре города был открыт памятник композитору.