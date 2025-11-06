Шаин Новрасли: Джаз-мугам интересен и популярен во многих странах

В легендарном джаз-клубе Игоря Бутмана прошел концерт, посвященный 85-летию Вагифа Мустафазаде — основоположника джаз-мугама и одного из главных новаторов в истории азербайджанского и мирового джаза.

Вагиф Мустафазаде не дожил и до 40 лет, но успел прославиться как ярчайший джазовый композитор и исполнитель, соединив древние музыкальные традиции и джазовый язык. Его творческое наследие стало источником вдохновения для многих музыкантов, среди которых - Шаин Новрасли - пианист, известный безупречной импровизацией, тонким вкусом и ярким авторским стилем. Его музыку называют диалогом джаза с классикой, в котором важную роль играет джаз-мугам — синтез свободы импровизации и восточной мелодической глубины.

Для меня огромная честь выступать на сцене одного из лучших клубов России, Москвы - джаз-клуба Игоря Бутмана. Сегодня я играю композиции основоположника джаз-мугама, великого Мастафазаде, а также свои композиции в стиле джаз-мугама, мугам с джазовой импровизацией, несколько американских композиций, классических произведений в джазовой обработке.

- Шаин Новрасли

Говоря о популярности джаз-мугама популярен в Азербайджане, пианист заметил:

Он всегда был популярен популярен в Азербайджане: как в советское время слушатели ценили джаз-мугам в исполнении Вагифа Мустафазаде, также и сейчас его ценит новое поколение, которое училось на этой музыке. Мы продолжаем эту традицию не только в России, но и в других странах. Джаз-мугам очень интересен, популярен и нравится всем.

В Америке, во Франции, в Турции я выступаю со своими произведениями, которые построены на мугаме. Это джаз, но немного другой, в нем всегда слышен азербайджанский колорит. Даже если на концертах я играю американский джаз, слушатели просят сыграть джаз-мугам. Многим это интересно

- Шаин Новрасли

