Объединяя классику, джаз и мугам: пианист Шаин Новрасли

Шаина Новрасли называют визитной карточкой азербайджанского джаза, наследником Вагифа Мустафазаде. Он получил классическое музыкальное образование, но предпочел джаз. Расскажем, с какими исполнителями выступает Новрасли, какой фестиваль он создал в Баку и почему одна из его программ называется "Новрасли-4".

Как Шаин Новрасли стал пианистом?

Шаин Новрасли родился 10 февраля 1977 года в Баку. Дома постоянно звучала музыка, мальчик любил ее слушать, иногда и сам что-то напевал. Родители заметили, что у сына хороший слух и отвели его в музыкальную школу. Шаин начал учиться играть на фортепиано, вскоре стал пробовать сочинять, а как солист дебютировал в одиннадцать лет, сыграв с симфоническим оркестром в Азербайджанской государственной филармонии. Образование он продолжил в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, а потом окончил Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибекова.

Почему Шаин Новрасли выбрал джаз?

Джазом Новрасли увлекся еще в школе: много слушал Оскара Питерсона, Билла Эванса, Кита Джарретта, других знаменитых музыкантов. По словам пианиста, джаз для него — "импровизация, свобода", "музыка, которая дает возможность выразить себя", а также "синтезировать и классику, и народные мелодии, и собственные сочинения". А еще он анализировал композиции создателя джаз-мугама Вагифа Мустафазаде и многому у него научился. О своей музыке Новрасли говорит так:

В моих импровизациях есть и Моцарт, и традиционный джаз, есть европейская классическая музыка, элементы полифонии, блюза и фолка

Где и с кем выступает Шаин Новрасли?

В июле 2007 года Новрасли занял второе место на международном конкурсе пианистов, который проходил в рамках джазового фестиваля в швейцарском городе Монтре. В ноябре 2009-го в Москве музыкант представил свою новую программу Buta Project: джазовое трио в ней сочеталось с азербайджанскими народными инструментами. На сцену Международного дома музыки вместе с ним вышли басист Натан Пек из США, московский барабанщик Александр Машин, а также два брата Шаина: Арслан играл на таре, а Нурлан — на кяманче. Сам он в тот вечер выступил не только как джазовый пианист, но и как исполнитель мугама. Попробовать себя в новом качестве Новрасли решил после концерта с Алимом Гасымовым — "два года усердно занимался" и специально посещал школу ханенде. Следующий концерт тура состоялся в Петербургской консерватории, а потом были Брюссель, Лондон, Париж и Страсбург.

С Пеком и Машиным в мае 2012 года пианист выступал в Праге в рамках фестиваля "Джаз в замке", а в декабре 2018-го на международном фестивале джаза в Иерусалиме он сыграл с американским басистом Джеймсом Каммаком и французским барабанщиком Андре Секкарелли. С этими и другими известными джазовыми исполнителями Новрасли гастролировал также в США и других странах, записывал диски на европейских и американских лейблах. А весной 2022 года его альбом Bayati выпустила японская компания Eight Islands Records. Важнейшим событием в своей жизни музыкант считает сотрудничество со знаменитым американским пианистом Ахмадом Джамалом.

Невероятная честь и удача, что он стал моим ментором. Он представлял и продюсировал мои альбомы, показал меня миру, выступал со мной на лучших сценах

— Новрасли

И, конечно, он часто дает концерты на родине: в Музыкальной академии, филармонии, Дворце Гейдара Алиева и в других залах. В 2011 году пианист стал заслуженным артистом Азербайджана.

Шаин Новрасли — создатель Baku Piano Festival

В мае 2022 года в Баку впервые состоялся международный фортепианный фестиваль Baku Piano Festival, его создателем и директором стал Новрасли. С тех пор фестиваль проходит каждый год на открытой сцене отеля Landmark, в Центре современного искусства YARAT, Международном центре мугама, филармонии, Зале камерной и органной музыки и на других площадках. В его программе — концерты музыкантов разных жанров из Азербайджана, Австрии, Бразилии, Германии, Грузии, Испании, Турции, Франции и других стран, а также танцевальные номера, кинопоказы, спектакли, выставки, мастер-классы и даже литературные конкурсы.

Ярким моментом открытия второго фестиваля в июне 2023 года в Центре Гейдара Алиева стало выступление Новрасли с Элен Мерсье — известной французской пианисткой, супругой главы компании LVMH Бернара Арно. Вместе они исполнили "Рапсодию в стиле блюз". Это произведение Джордж Гершвин написал для фортепиано с оркестром, а в версии Новрасли к двум солистам присоединились Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова и два джазовых музыканта — контрабасист и барабанщик.

Интересно, что этот фортепианный дуэт сложился благодаря Рене Шерешевской — еще одной известной пианистке и бакинке, у которой занимались сыновья Элен. Именно она познакомила музыкантов, Мерсье очень понравилась игра Новрасли — она организовала его концерты в парижском зале The Louis Vuitton Foundation auditorium, а потом приняла приглашение поучаствовать в фестивале в Баку.

Как появилась семейная музыкальная программа "Новрасли-4"?

Братья Шаин, Арслан и Нурлан Новрасли не раз выступали вместе, например, в рамках концертного тура Buta Project, а потом к ним присоединился и Тарлан. Так появилась программа "Новрасли-4", которую они представили в бакинском Дворце Гейдара Алиева. Концерт, по оценке Шаина — старшего из братьев, "прошел блестяще". Он "импровизировал в стиле мугам-джаза", Арслан "удивил публику своими звуками "мандолины" из фильма "Крестный отец", исполненными на таре", Нурлан пел итальянские романсы, классические и азербайджанские народные песни и играл на кяманче, а Тарлан читал свои стихи. Также в вечере участвовали Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Кара Караева и артисты Театра пантомимы.

Получилось все так гармонично и красиво, что мы решили продлить этот проект

— пианист