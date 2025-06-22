Дмитрий Башкиров — пианист мира из Тбилиси

Музыкой Дмитрий Башкиров занимался сначала в родном Тбилиси, а потом в Москве. Концерты пианиста проходили по всему миру, он преподавал в разных странах. Расскажем о победе Башкирова на международном конкурсе в Париже, письме Шостаковича, которым он гордился, и о его самых известных учениках.

Как Дмитрий Башкиров начал заниматься музыкой?

Дмитрий Башкиров родился 1 ноября 1931 года в Тбилиси. Первой к фортепиано его приобщила бабушка, которая преподавала музыку в школе, а в 1938-м начались занятия в музыкальной школе-десятилетке при Тбилисской государственной консерватории у известной пианистки и педагога Анастасии Вирсаладзе. В 1950 году Башкиров стал студентом Московской государственной консерватории, учился в классе профессора Александра Гольденвейзера, в 1957-м у него же окончил аспирантуру.

Башкиров — пианист

Его исполнительская карьера началась в 1955 году с победы на международном конкурсе имени Маргариты Лонг в Париже. Примечательно, что жюри первую премию никому не присудило, а вторую получил Башкиров и еще один музыкант. На следующий день состоялась церемония закрытия, и после заявления знаменитой пианистки Маргариты Лонг в списке лауреатов произошло изменение. Поблагодарив членов жюри "за хорошую работу", она отметила, что "уважает их мнение", но как основательница конкурса решила вручить Гран-при Башкирову, вспоминал пианист. Он признавался, что "сам удивился этой победе и дал себе слово больше никогда в жизни не участвовать ни в одном музыкальном состязании". И объяснял, что "ни тогда, ни потом не хотел на конкурсах играть", но "надо было как-то о себе заявить".

С 1956 года начались концерты в СССР и гастроли за рубежом: музыкант выступал с оркестрами Московской и Ленинградской филармоний, Государственным академическим симфоническим оркестром СССР, филармоническими оркестрами Вены и Берлина, Чикагским симфоническим и Лондонским Королевским оркестрами, другими известными коллективами; сотрудничал с такими дирижерами, как Кирилл Кондрашин, Рудольф Баршай, Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Курт Мазур, Джордж Селл, Джон Барбиролли, Курт Зандерлинг.

Особое место в обширном и разнообразном репертуаре Башкирова занимала музыка Роберта Шумана, и в 1970 году администрация Цвиккау — родного города композитора — наградила пианиста премией, носящей его имя.

В 1965-1973 годах Башкиров вместе со скрипачом Игорем Безродным и виолончелистом Михаилом Хомицером выступал в составе "Трио московских солистов". С одной из студийных работ этого ансамбля связана интересная история. В 1969 году фирма "Мелодия" выпустила их диск, на котором в числе произведений других авторов было записано Трио Дмитрия Шостаковича. Башкиров предложил подарить пластинку композитору к Новому году, Безродный и Хомицер "были категорически против, опасаясь шостаковического гнева по поводу наших вольностей". Пианист объяснял, что они "по собственному усмотрению" изменили "в его опусе темпы и еще кое-что". Однако Башкиров все-таки рискнул и отправил Шостаковичу диск, а через несколько дней пришел ответ, которым он очень гордился.

Я получил письмо от Дмитрия Дмитриевича, который никогда со мной не контактировал: "Дорогой Дмитрий Александрович, благодарю вас за столь драгоценный для меня подарок — изумительное исполнение моего Трио"

— пианист

В 1980 году музыкант на восемь лет стал "невыездным": эмигрировала его дочь — пианистка Елена Башкирова. Потом концерты по всему миру возобновились, а в 1990-м пианист получил звание народного артиста РСФСР.

Башкиров — педагог

Преподавать в Московской консерватории Башкиров начал в 1957 году, в 1977-м стал профессором. В числе его самых известных учеников — Дмитрий Алексеев, Александр Бондурянский, Николай Демиденко. В начале 1990-х музыкант получил сразу несколько предложений работать за границей и выбрал Испанию. С 1991 года он являлся профессором и руководителем фортепианного факультета Высшей музыкальной школы имени королевы Софии в Мадриде. Там у Башкирова занимались Аркадий Володось, Кирилл Герштейн, Станислав Юденич, Пламена Мангова и другие известные пианисты. При этом он "никогда не брал в класс больше девяти — десяти студентов".

Педагогическая работа — не конвейер по подготовке конкурсантов, а, так сказать, штучная работа — подготовка мыслящих, культурных музыкантов

— Башкиров

Также он был приглашенным профессором Музыкальной академии на озере Комо, регулярно давал мастер-классы в Парижской национальной консерватории, Летней академии в Зальцбурге, Академии имени Сибелиуса в Хельсинки, Латвийской музыкальной академии имени Витола в Риге. Пианист постоянно возвращался в Москву, выступал и проводил мастер-классы в Петербурге, Новосибирске и других российских городах.

Приглашения стать членом жюри международных фортепианных конкурсов Башкиров принимал "очень избирательно" — участвовал в работе только тех, которые были ему "достаточно интересны". К таким он относил, например, конкурсы имени Чайковского в Москве, имени Прокофьева в Петербурге, имени Рубинштейна в Тель-Авиве, имени Бетховена в Бонне.

Как отмечали 80-летие Башкирова?

Когда пианисту исполнилось 80 лет, он перестал давать концерты и решение оставить сцену объяснял так:

Я сказал себе: "Лучше — не могу, а хуже — не хочу". С тех пор я целиком посвятил себя педагогике, которую всегда любил больше, чем свою игру

80-летие Башкирова в ноябре 2011 года отметили в Московской консерватории. Его ученики выступили с концертами, а сам он провел мастер-класс. Тогда же пианист был удостоен звания почетного профессора двух консерваторий — Московской и Тбилисской. Такое же звание ему присвоила Шанхайская консерватория.

В числе других наград Башкирова — испанский орден короля Альфонса X за заслуги в области культуры и образования, почетная медаль Мадридского университета, почетный знак Рурского фестиваля пианистов в Германии.

В сентябре 2019 года он был гостем международного фестиваля классической музыки в Цинандали и получил орден Чести.

Музыкант скончался 7 марта 2021 года. В мае в Москву приехал дирижер и пианист Даниэль Баренбойм, свой сольный концерт в Большом зале консерватории он посвятил памяти Башкирова. Знаменитых исполнителей связывали дружеские и родственные отношения: Баренбойм женат на Елене Башкировой.

Я познакомился с Дмитрием Башкировым в 1955 году, мы подружились и несколько раз встречались в разных местах: в Москве, Ленинграде, в Израиле, Испании. Я восхищаюсь им не только как великолепным пианистом, но как великолепным педагогом

— Баренбойм