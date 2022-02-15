Теймур Джафаров: как врач-реаниматолог стал успешным продюсером

Теймур Джафаров окончил Азербайджанский медицинский университет, несколько лет проработал врачом, а потом стал продюсером и создал свою компанию. Расскажем, почему он сделал такой выбор, какие самые известные фильмы и сериалы спродюсировал и как опыт врача помогает ему в нынешней работе.

Почему Теймур Джафаров решил стать врачом?

Теймур Джафаров родился 24 мая 1978 года в Кировабаде (так тогда называлась Гянджа), вскоре его семья переехала в Баку. Окончив школу, Теймур поступил в Азербайджанский медицинский университет. Решение казалось вполне логичным: его бабушка была известным гинекологом, а дедушка — детским хирургом. А еще на выбор профессии повлияли популярные американские телесериалы "Скорая помощь" и "МЭШ".

В университете Джафаров увлекся КВНом и вместе с сокурсниками решил организовать студенческую команду. В ректорате пошли навстречу: "выделили клуб с фортепиано", и начались репетиции, вспоминает он. А опытом с начинающими игроками делились Тимур Вайнштейн, Эльчин Азизов и другие знаменитые "парни из Баку".

Почему Теймур Джафаров выбрал кино?

Университет Джафаров окончил в 2000 году как педиатр, а в Москве учился в ординатуре по специальности "Анестезиология-реаниматология". Потом он несколько лет работал в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, делал операции на открытом сердце, но "в какой-то момент понял, что очень устал от работы нон-стоп" и решил сделать перерыв.

Приход в кино Джафаров называет осознанным выбором. Ему было семь лет, когда дома появился видеомагнитофон. Мальчик стал каждый день смотреть разные фильмы: "начиная с боевиков с Брюсом Ли и заканчивая "Крестным отцом"", они "производили впечатление, воспитывали и прививали любовь к кино". Еще из того времени ему запомнился "Д’Артаньян и три мушкетера": в титрах отдельно был указан "Директор картины" — Теймур подумал, что это "крутой человек, самый большой начальник", и захотел "таким стать".

В Москве знакомство с Вайнштейном переросло в сотрудничество: сначала Джафаров занимался церемонией награждения премией "Ника", а потом работал исполнительным и креативным продюсером и режиссером в его компаниях "Леан-М" и "ВайТ Шип Филмз". В 2008-м он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, в 2011-2012 годах руководил проектом "ВайТ Медиа" в Казахстане: провел ребрендинг "Седьмого канала", сделав там "Фабрику звезд", Comedy Club и другие шоу. Эти изменения позволили каналу подняться в рейтинге с десятого места на третье, отмечает медиаменеджер.

Теймур Джафаров о профессии продюсера

Распространенное представление о том, что продюсер — человек, который "взял откуда-то деньги, половину положил в карман, а на оставшуюся часть снял проект", Джафаров называет неверным. Продюсер "создает и придумывает проект": находит идею, потом "уже телеканал или заказчика", понимает "своего конечного потребителя", принимает "решение по запуску" и набирает команду, объясняет он. Труд врача и продюсера, по мнению Джафарова, объединяет "определенная жизненная позиция и своя точка зрения", а "опыт реаниматолога помогает не паниковать".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Team Films: как Теймур Джафаров создал свою продюсерскую компанию?

Свою продюсерскую компанию Джафаров основал в 2010 году и назвал ее Team Films — от слова "команда". Она сотрудничает с ведущими российскими телеканалами, медиахолдингами и стриминговыми сервисами, в числе которых НТВ, СТС, Россия 1, Okko, Premier, Start, Национальная Медиа Группа, Kion, Иви, Wink.

Team Films участвовала в производстве сериалов самых разных жанров: ситкома "Воронины" и его продолжения "Костя — Вера", медицинских драм "Доктор Краснов", "13-я клиническая" и "Хирург", комедий "Беглые родственники" и "Записки отельера #Гельвеция", детектива "Моя большая тайна", криминальных драм "В клетке", "Чужие деньги" и "Зверобой", семейной саги "Золотое дно".

27 июня этого года в Гатчине завершился XXXII кинофестиваль "Литература и кино", и "Резервация", созданная по фантастическому роману Станислава Гимадеева "Принцип четности", получила награду как лучший игровой сериал-экранизация. А 3 сентября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера сериала "Трудно быть богом" по знаменитой фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких, в его производстве Team Films тоже принимала участие.

В послужном списке компании есть полнометражные фильмы (комедия "Бармен", снятая в Баку музыкальная мелодрама "Жара", драма "Красный сад"), образовательные проекты "Третьяковка со Шнуром" и "Третьяковка с Хабенским", документальный цикл "Католики России" и музыкальное "Шоу ON!".

Джафаров отмечает, что при выборе проектов в компании ориентируются не только на аудиторию тех платформ и каналов, с которыми сотрудничают, но и на собственные вкусы, выпуская сериалы и кинокартины, "которые хотели бы видеть как зрители". А еще генеральный продюсер Team Films старается всегда соблюдать "золотую середину, чтобы каждый зритель — и интеллектуал, и тот, кто пришел просто ради развлечения, — нашел что-то свое".