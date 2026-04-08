Тбилиси — Ташкент — Москва — Берлин: удивительная судьба Рудольфа Керера

Учиться играть на фортепиано Рудольф Керер начал в родном Тбилиси, продолжить образование собирался в Москве, но вместе с семьей был отправлен в ссылку и долго не мог заниматься музыкой. Однако консерваторию он все-таки окончил и стал знаменитым пианистом. В какой семье родился Керер, у кого учился, с какими оркестрами и дирижерами выступал?

Немецкая музыкальная семья

Рудольф Керер родился 10 июля 1923 года в Тбилиси в семье потомственных мастеров музыкальных инструментов. После революции 1917 года мастерская его отца в центре города была конфискована, и Рихард Керер устроился работать настройщиком фортепиано в Тбилисской консерватории, сам играл на фортепиано и немного на скрипке.

Когда Рудольф Керер начал учиться играть на фортепиано?

Вместе с отцом Рудольф с детства ходил на концерты, а учиться играть на фортепиано начал в шесть лет под руководством преподавательницы музыкального училища Эрны Краузе. Керер вспоминал, что его отец "был коммуникабельным и гостеприимным человеком", часто приглашал домой приезжавших в Тбилиси на гастроли музыкантов. Одним из них был всемирно известный пианист Эгон Петри, ему 12-летний Рудольф даже сыграл этюд Фридерика Шопена и получил важные советы.

В 1935 году он поступил в только что открытую Центральную музыкальную школу при консерватории, его педагогом стала Анна Тулашвили — первая в Грузии женщина — музыкант, получившая ученое звание профессора. У нее же Керер занимался, став студентом консерватории.

Анна Ивановна была очень мудрая женщина. Когда мне исполнилось 18 лет, она решила, что мне лучше продолжить образование в Московской консерватории у Генриха Густавовича Нейгауза. Генрих Густавович часто приезжал в Тбилиси, бывал дома у Анны Ивановны. Он много нам играл и нас слушал

— пианист

Нейгауз инициативу Тулашвили поддержал, Рудольф планировал приехать в Москву осенью 1941 года и сдать экзамен.

В ссылке в Казахстане

Отца пианиста как "врага народа" арестовали еще в 1939 году, в 1943-м семья получила извещение о его смерти. А Рудольфа, его старшего брата, мать и некоторых других немецких родственников в 1941 году выслали в Казахстан. Керер взял с собой чемодан с нотами: надеялся, что сможет продолжить занятия, но в поселке Славянка о музыке "нечего было и думать". Пианист вспоминал, что только "имел возможность поиграть на аккордеоне, который был в школе".

В 1949 году ему разрешили поступить на физико-математический факультет Чимкентского пединститута. Учился Керер заочно — в вуз ездил два раза в год на десять дней и регистрировался в милиции, а в 1952-м, окончив институт, стал преподавать математику в старших классах.

В 1953-м он получил возможность жить в городе и на следующий год отправился в Ташкент, чтобы "попытать счастья" и продолжить учебу в консерватории. "Свои технические возможности" пианист восстанавливал "на инструменте, у которого не все клавиши работали", но поступил сразу на III курс. Занимался он у воспитанников Ленинградской консерватории Зельмы Тамаркиной и Виссариона Слонима. Об этой супружеской паре Керер отзывался тепло, говорил, что "очень счастлив, что попал к этим большим музыкантам", которые "дополняли друг друга". Обучение он завершил в 1957 году и остался в консерватории как преподаватель.

Как Рудольф Керер стал известным пианистом?

В 1961 году ректор консерватории предложил Кереру принять участие во Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Правда, его возраст (37 лет) превышал допустимый по условиям конкурса, но для пианиста сделали исключение. Он выиграл среднеазиатский зональный этап и отправился в Москву. Керер признавался, что о победе не думал, а хотел просто "выйти на столичную сцену, поиграть перед публикой и авторитетными специалистами, выслушать мнение о себе". Но "жизнь повернула все совсем иначе": он завоевал I премию. После этого успеха пианист остался в Москве и стал солистом филармонии. Выступал он сначала только в Советском Союзе, потом получил разрешение гастролировать в социалистических странах. Керер давал концерты с оркестром Московской филармонии, Большим симфоническим оркестром, оркестрами Ленинградской филармонии, сотрудничал с Кириллом Кондрашиным, Карлом Элиасбергом, Евгением Светлановым, Юрием Темиркановым, Одиссеем Димитриади, Джемалом Далгатом, другими известными дирижерами и симфоническими коллективами, получил звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР.

Рудольф Керер — педагог

В Московской консерватории пианист преподавал с 1961 года, в 1964-м стал доцентом, в 1979-м — профессором. В 1990 году он вошел в жюри международного конкурса в Австрии и вскоре начал работать в Венской консерватории (теперь это Венский университет музыки и исполнительского искусства), а в 1998-м по приглашению матери своих студентов переехал в Цюрих. Преподавать Керер любил: считал, что это помогает ему как исполнителю.

Когда занимаешься со студентами, видишь все гораздо ярче, чем когда занимаешься сам. Иногда даже находишь ошибки, которые раньше не замечал

— музыкант

Среди его учеников — лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории Ирина Плотникова, профессор Московской консерватории Валентина Риневич, бразильский пианист, лауреат международный конкурсов Артур Морейра-Лима, чешская пианистка Божена Штайнерова, австрийские пианисты Маркус Ширмер, Андреас Войке, Кристофер Хинтерхубер.

Педагогическую работу Керер сочетал с гастролями, последние концерты дал в сезоне 2006/2007 года. С 2010-го пианист жил в Берлине, там он и скончался 29 октября 2013 года.