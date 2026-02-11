Александр Торадзе — американский пианист из Тбилиси

Музыкой Александр Торадзе занимался сначала в родном Тбилиси, а потом в Москве. С 30 лет он жил в США, приобрел международную известность как пианист и педагог. Расскажем о его дружбе и сотрудничестве с Валерием Гергиевым, о фортепианной студии, которую Торадзе создал в США, и о его самых известных учениках.

Детство в семье известного композитора

Александр (дома его называли Лексо, потом это имя чаще всего указывали и в афишах) Торадзе родился 30 мая 1952 года в Тбилиси. Его отец — Давид Торадзе — учился в Тбилисской консерватории, а затем в Московской, там одним из его педагогов был Рейнгольд Глиэр. Давид Торадзе стал известным композитором, сочинял симфонии, оперы, балеты, много лет преподавал в Тбилисской консерватории, получил звания заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР и народного артиста Грузинской ССР, за балет "Горда" был удостоен Государственной премии СССР.

Где Александр Торадзе учился музыке?

В шесть лет Лексо поступил в тбилисскую Центральную музыкальную школу, а через три года впервые выступил с оркестром. На фестивале "Закавказская музыкальная весна 1965" юный пианист с камерным оркестром Грузинской государственной филармонии под управлением Гиви Азмайпарашвили исполнил специально для него написанный концерт Нодара Мамисашвили, а в 1969-м стал лауреатом Всесоюзного конкурса. Окончив школу, Торадзе поступил в Тбилисскую консерваторию, через два года продолжил учебу в Московской, по классу фортепиано занимался сначала у Якова Зака, потом у Бориса Землянского, а завершил обучение в 1978 году под руководством Льва Наумова.

Александр Торадзе — пианист

В 1977 году на V международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в Форт-Уэрте Торадзе завоевал серебряную медаль, после этого успеха началась его сольная карьера. В 1978-м состоялись гастроли пианиста в США, а в 1983-м он принял решение о переезде и в том же году совершил первый концертный тур с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром. Потом были выступления с Лондонским, Чикагским и Бостонским симфоническими оркестрами, оркестром Баварского радио, филармоническим оркестром Ла Скала, Национальным оркестром Франции, Берлинским и Нью-Йоркским филармоническими оркестрами и другими ведущими музыкальными коллективами.

Пианист сотрудничал со многими известными дирижерами, в их числе: Владимир Ашкенази, Саймон Рэттл, Джанандреа Нозеда, Владимир Юровский, Микко Франк, Неэме, Пааво и Кристиан Ярви. Торадзе часто играл на Зальцбургском, Эдинбургском, Роттердамском фестивалях, на BBC Proms в Лондоне, Ravinia в пригороде Чикаго и других европейских и американских фестивалях.

В 1979 году пианист познакомился с Валерием Гергиевым, так началась их многолетняя дружба и совместная работа. В 1993 году дирижер основал фестиваль "Звезды белых ночей" в Петербурге, а в 2002-м — Пасхальный фестиваль в Москве, и Торадзе стал их постоянным участником. С симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Гергиева он записал все пять фортепианных концертов Сергея Прокофьева и поэму "Прометей" Александра Скрябина.

Выступал Торадзе и в других российских городах: в Самаре — на международном фестивале "Мстиславу Ростроповичу", в Казани — на международном фестивале имени Сергея Рахманинова "Белая сирень", в Иркутске — на международном фестивале "Звезды на Байкале". А в июне 2015 года он приезжал в Москву, чтобы поучаствовать в работе жюри XV международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского.

Концерты пианиста проходили и в Тбилиси, в 2005 году он был награжден орденом Чести.

Александр Торадзе — педагог

В 1991 году Торадзе стал профессором Университета Индианы в Саут-Бенде и создал свою фортепианную студию — Toradze Piano Studio, в ней занимались талантливые молодые пианисты из Грузии, России и других стран.

Первый концерт его учеников состоялся в 1994-м в нью-йоркском зале Steinway, потом были выступления в Грузии, на фестивалях "Звезды белых ночей" и "Лики современного пианизма" в Петербурге, на фестивале, посвященном Рахманинову, в миланском театре Ла Скала, на других фестивалях в разных странах. Выпускники Toradze Piano Studio побеждали на международных конкурсах, дают концерты по всему миру, преподают в известных музыкальных вузах, в их числе: Георгий Вачнадзе, в 2024 году ставший ректором Тбилисской консерватории, Александр Корсантия, Эдишер Савицкий, Максим Могилевский, Никита Абросимов, Игнаси Камбра, Вахтанг Коданашвили, Шон Боткин, Светлана Смолина.

23 апреля 2022 года во время концерта в Ванкувере у Торадзе произошел инфаркт, он скончался 11 мая в Саут-Бенде. Простились с прославленным музыкантом в Тбилисской консерватории, 19 мая он был похоронен в Дидубийском пантеоне. А 18 мая концерт памяти Торадзе состоялся в Мариинском, за дирижерский пульт симфонического оркестра театра встал Валерий Гергиев, солистами выступили пианист Денис Мацуев и меццо-сопрано Ольга Бородина. Еще один концерт памяти музыканта на сцене Мариинского Гергиев, Мацуев и симфонический оркестр театра дали через год — 30 мая, в день его рождения. А в Тбилиси в тот же день открылся первый международный музыкальный фестиваль, посвященный Давиду и Александру Торадзе. Его участниками стали известные исполнители из разных стран, среди которых были и выпускники Toradze Piano Studio, а также ансамбль грузинского народного пения "Басиани" и Тбилисский симфонический оркестр.