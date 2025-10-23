Лев Власенко — пианист мира из Тбилиси

Музыкой Лев Власенко начал заниматься в родном Тбилиси, потом окончил Московскую консерваторию, концертировал по всему миру, преподавал в разных странах. Расскажем о его педагогах и учениках, о конкурсах, лауреатом которых был Власенко, и о том, как память о музыканте сохраняют в России и Австралии, где он прожил два последних года.

Детство в музыкальной семье

Лев Власенко родился 24 декабря 1928 года в Тбилиси в музыкальной семье. Дед по материнской линии был тромбонистом, много лет играл в оркестре Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили, а заниматься музыкой мальчик начал с мамой, которая окончила Тбилисскую государственную консерваторию как пианистка. В 1938 году он поступил в специальную музыкальную школу при консерватории в класс известной пианистки и педагога Анастасии Вирсаладзе. С дедушкой Лева часто ходил в оперный театр, а в 10 лет дебютировал там, сыграв концерт № 1 Бетховена для фортепиано с оркестром под управлением Одиссея Димитриади.

Лев Власенко — пианист

Окончив школу, Власенко продолжил заниматься у профессора Вирсаладзе, но уже в консерватории, а в 1948-м по ее совету поступил в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и стал студентом профессора Якова Флиера. Параллельно он учился на вечернем отделении Московского государственного педагогического института иностранных языков (теперь это Московский государственный лингвистический университет) и окончил его в 1954 году. Пианист свободно владел английским, французским, итальянским языками, даже занимался переводами — но не для публикации, а как отмечают его дочери, "для собственного удовольствия".

В 1956 году в Будапеште впервые после Второй мировой войны прошел международный конкурс пианистов имени Ференца Листа. Власенко был удостоен первой премии, вторую получил венгерский исполнитель Михай Бехер, третью — Лазарь Берман из Советского Союза и Лю Шикунь из Китая. Весной 1958 года в Москве состоялся I международный конкурс имени Чайковского. Власенко был одним из фаворитов, председатель жюри Эмиль Гилельс о его выступлении отзывался так:

Одним из наиболее сильных моментов конкурса было исполнение советским пианистом Львом Власенко си-минорной Сонаты Листа. В интерпретации этого монументального музыкального полотна он показал ясность исполнительской концепции, широту дыхания, искренность и прочувствованность. На высоком уровне была проведена им и остальная конкурсная программа

В итоге он поделил вторую премию с Лю Шикунем, а победителем стал американский пианист Ван Клиберн. Сам Власенко позже называл такое распределение наград справедливым и с Клиберном поддерживал дружеские отношения.

В том же 1958-м он окончил аспирантуру и начал карьеру концертирующего пианиста. Выступления Власенко проходили по всему Советскому Союзу, он гастролировал во многих странах. В 1966 году музыкант стал заслуженным артистом РСФСР, в 1981-м — народным артистом РСФСР, а десять лет спустя — народным артистом СССР. Он участвовал в работе жюри многих престижных международных фортепианных конкурсов, а в 1994 году был председателем жюри Х международного конкурса имени Чайковского.

В 1990 году в России была создана Ассоциация лауреатов международного конкурса имени Чайковского, и Власенко стал ее первым президентом — музыкальным руководителем. Вскоре по инициативе ассоциации был основан международный юношеский конкурс имени Чайковского: впервые он состоялся в Москве в 1992 году, потом проводился в разных городах России, Казахстана, Китая, Республики Корея, Японии и Швейцарии.

Лев Власенко — педагог

Преподавал Власенко с 1952 года: сначала в Хоровом училище имени Свешникова (теперь это Академия хорового искусства имени Попова), потом — в Музыкальном училище имени Гнесиных. В 1957-м он стал ассистентом Флиера в консерватории, с 1962-го вел самостоятельный класс, в 1976-м получил звание профессора. А в начале 1990-х музыкант стал профессором и в США: в Индианском университете в Блумингтоне и New England School of Music в Бостоне. Он проводил мастер-классы в других американских городах, а также в Европе, Австралии и Японии.

Среди известных учеников Власенко — Михаил Плетнев, Рена Шерешевская, Николай Сук, Фарида Нуризаде, Теофил Бикис, Валида Расулова, Владимир Дайч, Юстас Дварионас, Дмитрий Григорцевич, Дункан Гиффорд.

Два последних года пианист прожил в Брисбене, преподавал в Квинслендской консерватории, стал почетным доктором Гриффитского университета, в состав которого она входит. В этом австралийском городе музыкант и скончался 24 августа 1996 года. Урну с прахом доставили в Москву, на прощании в Большом зале консерватории 30 сентября были многие его коллеги и ученики, специально приехали Дмитрий Башкиров, знавший Власенко с детства, и Лю Шикунь, участвовавший вместе с ним в двух международных конкурсах. Похороны состоялись на Ваганьковском кладбище.

Как в России и Австралии сохраняют память о Льве Власенко?

В 2002 году в честь пианиста была названа московская детская музыкальная школа № 73. Ежегодно в конце ноября там проходит Открытый конкурс юных пианистов имени Льва Власенко.

В Брисбене в 1999 году впервые состоялся конкурс пианистов, посвященный его памяти. Потом появились молодежный конкурс Льва Власенко и детский конкурс Little Lev, была создана и названа его именем фортепианная академия. Учредителями и художественными руководителями этих проектов стали младшая дочь музыканта Наталья Власенко и Олег Степанов. Оба они — выпускники Московской консерватории, учились у Власенко, много лет уже живут в Австралии.