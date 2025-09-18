Татьянин день 2026: когда, красивые открытки и поздравления с Днем студента

Татьянин день, он же День российского студенчества, помнят и любят все, кто хотя бы был когда-то студентом. Когда отмечается Татьянин день? Представляем открытки и поздравления с Днем студента 2026.

День студента, или Татьянин День, – это важный праздник, который отмечают, с одной стороны, все студенты, а с другой – все обладательницы имени Татьяна.

Открытки с Татьяниным днем 2026

Поздравить знакомых студентов, а также Татьян, проще всего с помощью открытки. Можно купить традиционную, "живую" открытку, а можно найти и скачать бесплатно красивую картинку на тематическом сайте или в статьях в прессе, посвященных празднику – например, в этом материале.

Поздравления с Днем студента

Поздравляю с Татьяниным днем – Днем студента! Желаю, чтобы учеба давалась легко, чтобы после нее оставались силы и время на жизнь, и чтобы все эти годы увенчались в итоге красным дипломом – ключом к твоему будущему!

Привет, студент! Поздравляю тебя, ведь сегодня твой день! Желаю веселья до упаду, учебы до звона в ушах, ярких вечеринок, интересных знакомств и преданных друзей! Пусть это время будет одним из самых счастливых в твоей жизни!

Дорогой студент! Наступил Татьянин день, а это значит, что пришло время поздравить тебя и пожелать, чтобы эти годы пролетели как один день – быстро и незабываемо! Главное, чтобы здоровье не подводило, деньги появлялись регулярно, а кончались не слишком быстро! С праздником!

Дорогая моя студентка! Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю интересных лекций, полезных семинаров, вкусных обедов в столовой, серьезных книг, веселых посиделок и настоящей любви!

Прими мои поздравления с Татьяниным днем! Желаю, чтобы учеба давалась легко и приносила только удовольствие! Пусть кофе будет крепким, интернет – быстрым, преподаватели – лояльными, а оценки – приятными!

С Днем студента! Пусть жизнь студенческая течет плавно и мягко, без американских горок и эмоциональных качелей! Пусть учеба дается легко и непринужденно! Пусть здоровья хватает и на зубрежку, и на активный отдых! Живи на полную катушку!

Когда Татьянин день?

Какого числа в России отмечается Татьянин день? Праздник этот имеет постоянную дату, то есть каждый год он выпадает на один и тот же день – 25 января. В 2026 году День российского студенчества приходится на воскресенье.

Стоит отметить, что, хотя праздник отмечается официально с 2005 года, он является рабочим днем. Поэтому, если он выпадает на воскресенье, то выходной никуда не переносится.

Почему Татьянин день 25 января?

Изначально 12 января по старому стилю (25 января по новому) было (и остается) днем почитания святой христианской мученицы Татьяны.

В России святая Татьяна оказалась покровительницей студентов. Именно в день ее памяти, 12 января (по старому стилю) в 1755 году российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета – первого университета России, ныне МГУ.

Считается, что первый куратор Университета Иван Шувалов подал императрице указ на подпись в день именин своей матери Татьяны Растиславской. Елизавета Петровна согласилась его подписать, связав таким образом день создания первого российского университета с днем памяти святой Татьяны.