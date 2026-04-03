Страстная неделя 2026: в чем ее суть, что можно делать, как питаться?

Страстная - последняя неделя Великого поста, самая сложная как с эмоциональной точки зрения, так и с точки зрения пищевых запретов. В 2026 году в Страстную неделю также отмечается большой праздник - Благовещение. В чем суть Страстной недели, чему посвящен каждый день накануне Пасхи, что можно и нельзя делать в это время?

Когда Страстная неделя 2026?

Страстная неделя в этом году начинается 6 и завершается 11 апреля. Последний день седьмой недели Великого поста - суббота накануне Пасхи. Хотя фактически Страстная седмица - часть пасхального поста, в рамках церковных правил - это особое время, которое не входит в период Четыредесятницы - первых 40 постных дней.

Что значит Страстная неделя?

Свое название Страстная неделя получила по Страстям Христовым - страданиям, которые пережил Иисус Христос в последние дни своей человеческой жизни. С духовной точки зрения Страстная седмица (так называют неделю по-церковному) - время скорби и сострадания, когда верующие вспоминают те жертвы, на которые пошел Сын Божий, чтобы освободить человечество от грехов. В последние 7 дней перед Пасхой фокус внимания постящихся смещается с внутренней борьбы с искушениями на личность Христа.

Как питаться в Страстную неделю?

Страстная неделя - самая строгая с точки зрения пищевых ограничений для тех, кто держит пост. Несмотря на то, что 7 апреля отмечается праздник Благовещения, в который обычно можно есть рыбу, поскольку в 2026 году он выпадает в седмицу перед Пасхой, рыба к употреблению запрещена. Также сохраняется запрет на мясные и молочные продукты, яйца и алкоголь тоже запрещены. Календарь питания в более строгой форме выглядит следующим образом:

6 и 8 апреля - сухоядение (можно есть хлеб, овощи, фрукты, ягоды и орехи, пить компоты);

7 и 9 апреля - можно есть пищу с добавлением растительного масла;

10 апреля (в Страстную пятницу) от еды отказываются полностью;

11 апреля разрешена горячая пища без масла.

Страстная неделя 2026 по дням

Как и Пасхальный пост, все дни последней Седмицы перед Пасхой называются Великими и каждый из них наполнен особенным смыслом. Во все дни Страстной недели кроме пятницы совершается Литургия: в первые три дня - Литургия Преждеосвященных Даров, в четверг и субботу - Литургия Василия Великого.

Великий понедельник

6 апреля - первый день Страстной недели. В него вспоминают события жизни Иосифа, персонажа Ветхого Завета, чья жизнь во многом перекликается с жизнью Христа. Родные братья Иосифа продали его за 20 сребреников, но, в конце концов, он стал великим управителем - визирем фараона. Образ дня - бесплодная смоковница как символ души без покаяния, добрых дел и истинной веры. Вечером в понедельник в храмах совершается служба Всенощное бдение перед праздником Благовещения.

Великий вторник

Во вторник Страстной недели, 7 апреля, отмечается важный Богородичный праздник Благовещения, посвященный моменту, когда Дева Мария узнала от Архангела Гавриила о том, что ей предстоит дать жизнь Спасителю. Отдельно от праздника Благовещения в этот день вспоминают, как Сын Божий обличал фарисеев, и притчи, рассказанные Христом в Иерусалимском храме накануне распятия.

Великая среда

8 апреля верующие будут размышлять над решением одного из учеников Иисуса Христа, Иуды Искариота, предать Учителя за 30 сребреников, а также вспоминать грешницу, которая помазала Христа маслом-миром, подготовив его к грядущему погребению.

Великий четверг

9 апреля, в Чистый четверг, как называют этот день в народе, посвящен таинству Причащения, которое было установлено Христом во время последней трапезы, Тайной вечери, с апостолами. Также в этот день вспоминают как Спаситель омывал ноги ученикам и молился в Гефсиманском саду. В Великий четверг Христом была дана Заповедь о любви. Обычно в Чистый четверг приводят дом в порядок перед Пасхой, красят яйца и готовят куличи к празднику.

Великая пятница

10 апреля - Страстная пятница. В этот день верующие вспоминают Страсти Христовы - суд, распятие и смерть Сына Божьего - осознавая величайшую жертву, на которую пошел Христос, чтобы искупить грехи людей. На службе, которая совершается в церквях днем, выносят плащаницу, полотно с изображением мертвого Иисуса Христа, которой поклоняются посетители храма.

Великая суббота

11 апреля - последний день Великого поста в 2026 году. Он посвящен погребению Иисуса, времени, проведенном им в аду и победе жизни над смертью. В Иерусалиме в этот день ждут схождения Благодатного огня.

Что нужно и можно делать в Страстную неделю?

Суть Страстной недели - разделить те страдания, которые пережил Иисус Христос в последние дни своей земной жизни, стать милосерднее к себе и ближним, наполниться верой и не забывать о том, что Господь всегда рядом.

Обычно в эту неделю люди стараются ходить на службы в храм, помогают тем, кто находится в затруднительном положении, молятся Господу и готовятся к Пасхе.

В Страстную неделю можно сходить на кладбище, чтобы прибраться на могилах перед праздником, а также поминать умерших.

Работать, заниматься бытовыми делами, делать уборку, а также стричься и проводить любые другие гигиенические процедуры в неделю перед Пасхой не воспрещается.

Работать на огороде и сажать деревья/цветы тоже можно.

Что нельзя делать в Страстную неделю?

В седмицу перед Пасхой не стоит предаваться излишним увеселениям: это время сопереживания и тихой радости по поводу предстоящего большого праздника. Также желательно перенести крещение, есть ли есть возможность, на другое время, поскольку Страстная неделя обычно очень загруженная в церквях и храмах. Свадьбы тоже стараются не проводить в неделю накануне Светлого Воскресенья.