Вербное воскресенье 2026: какого числа, что нужно и нельзя делать, как отмечают?

Вербное воскресенье - неизменный предвестник Пасхи, связанный с ней и по времени, и по событиям. С самого принятия христианства на Руси с особым почитанием относились к Вербохлесту, и некоторые древние традиции сохранились по сей день. Что за праздник Вербное воскресенье, когда и как его отмечают, что можно и нельзя в него делать?

Когда Вербное воскресенье в этом году?

В 2026 году Вербное воскресенье православные России отмечают 5 апреля. Ежегодно дата этого дня меняется в зависимости от даты Пасхи, но он всегда ровно за неделю до неё. В этом году Вербное воскресенье также предвосхищает еще один важный день: Благовещение, которое всегда отмечается 7 апреля. Вербное воскресенье бывает только раз в год, и православная Армения, как и западные христиане, в том числе и католики, уже отметили его 29 марта.

Что за праздник Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье - это один из 12 главных, двунадесятых праздников у православных. Его официальное, церковное название - Вход Господень в Иерусалим, а народное название, Вербное воскресенье, связано с тем, что символ дня - верба.

Почему верба - символ Вербного воскресенья?

Чтобы понять, почему верба - символ праздника, отмечаемого за неделю до Пасхи, обратимся к истории, которая за ним стоит. Этот день посвящен событиям, описанным во всех четырёх Евангелиях (что, в свою очередь, указывает на его большую историческую подлинность), и его церковное название - Вход Господень в Иерусалим - раскрывает произошедшее.

В Вербное воскресенье Господь, Иисус Христос, вошел в Иерусалим, чтобы отпраздновать древний еврейский праздник Песах. Люди, к тому моменту уверовавшие, что Иисус - Мессия, то есть Спаситель, встречали его пальмовыми ветвями. Так пальма стала символом праздника Вход Господень в Иерусалим. По-английски этот день называется Palm Sunday - Воскресенье Пальм или Пальмовое воскресенье, а еще одно православное название праздника - Неделя Ваий (”пальма” по-гречески - ”вайя”).

На Руси Пальмовое воскресенье начали отмечать в XI веке, вскоре после Крещения, но поскольку на территории страны пальмы не росли, их заменили вербами. Так появилось Вербное воскресенье. В других странах, где пальм тоже нет, вместо пальмовых ветвей используют ветви оливы, самшита, ивы и любых других распространённых растений.

В чем суть Вербного воскресенья?

Основополагающие значение праздника Вербное воскресенье - принятие во всех его проявлениях:

народ Израиля принял Иисуса Христа как Спасителя и Царя, поэтому его по-царски встречали пальмовыми ветвями. Это произошло не в последнюю очередь, благодаря чуду воскрешения Лазаря, которое Сын Божий совершил незадолго до входа в Иерусалим; сам Христос принял уготованную ему судьбу. Он знал, что его разыскивают и хотят схватить по доносу фарисеев, с которыми он вел борьбу из-за их отказа следовать Слову Божию, но не побоялся появиться в Иерусалиме, чтобы исполнить пророчество о царе, что приедет на осле и искупит грехи человечества.

Еще один важный смысл праздника Вербное воскресенье, определенный принятием Христа народом Палестины, заключается в том, что с него, фактически, берет начало новая авраамическая религия - христианство.

Что делают в Вербное воскресенье?

Главная традиция Вербного воскресенья - освящение верб, которое происходит либо накануне вечером - в Лазареву субботу, либо утром и днем в сам праздник в церквях и храмах по всей России. Вербами верующие символически встречают Христа накануне Страстной недели, а затем сохраняют их дома на целый год как напоминание о милости и всепрощении Спасителя, который отдал свою жизнь, чтобы очистить людей от грехов.

Нередко в этот день верующие устраивают праздничный обед или ужин, на который собирается семья. Хотя Вербное воскресенье и постный день, в него можно есть рыбу (единственный день Великого поста 2026) и выпить немного вина.

Также в Вербное воскресенье обращаются Господу: благодарят за милость и покровительство, просят здоровья, мира, мудрости для себя и своих близких, молятся за усопших. Нередко в праздник Вход Господень в Иерусалим верующие помогают неимущим и нуждающимся.

Что можно делать в Вербное воскресенье?

С точки зрения церковных правил в Вербное воскресенье можно:

работать - как в офисе, так и дома;

убирать в доме/квартире

стричься/делать маникюр/проводить любые уходовые процедуры;

работать в огороде/сажать деревья;

есть любые продукты, кроме молочных, мясных, а также яиц;

ходить на кладбище, чтобы прибрать на могилах перед Пасхой, если в другой день туда попасть не получается.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

Церковь предписывает в важный для всех православных день не предаваться унынию, не злословить, не ссориться с близкими, не судить и не обманывать, не провоцировать конфликты и не вступать в разногласия.

С точки зрения народной традиции запретов в Вербное воскресенье больше:

труд воспрещается - как в доме, так и на участке;

шитье и вышивание следует отложить;

стричься и причёсываться в этот день нежелательно, чтобы не отпугнуть удачу;

от дурных мыслей необходимо воздержаться, чтобы не притянуть беды.

Приметы и традиции Вербного воскресенья

Поскольку Вербное воскресенье не только православный, но и народно-христианский праздник, с ним связан ряд традиций и примет, сохранившихся до наших дней с давних времен:

в Вербохлёст в семьях принято ”бить” друг друга и домашних животных веточками вербы, чтобы все были здоровы в течение года;

ветки вербы сохраняют как минимум на год, чтобы защитить дом от болезный, огня и злых духов;

ясное небо в Вербное воскресенье сулит хороший урожай ягод;

холодное Вербное воскресенье - предвестник урожая пшеницы;

чем холоднее Вербное воскресенье, тем прохладнее будет лето;

снег/дождь на Вербохлёст - примета богатого урожая.

Поздравление на Вербное воскресенье

В России принято поздравлять близких с Вербным воскресеньем. Нередко люди поздравляют друг друга лично или сообщением. Особенно радуются поздравлению с праздником люди более старшего возраста. Пожелать на праздник можно благословения, радости, удачи в делах, здоровья, мира и защиты Господа.