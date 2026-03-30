Вербное воскресенье 2026: красивые открытки и поздравления, когда, суть праздника

Праздник Вербное воскресенье – это из главных праздников у православных христиан. Расскажем о его сути, какого числа он в 2026 году в России. Покажем красивые открытки и картинки, представим поздравления.

С Вербным воскресеньем! Вот-вот наступит праздник Входа Господня в Иерусалим – он входит в число двунадесятых праздников, самых важных для христиан. Именно в этот день, за неделю до Пасхи – дня Воскресения, Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Там народ встретил его как Мессию, в знак почитания устилая его путь пальмовыми ветвями. В южных странах праздник получил название Пальмовое воскресенье, а в северных, в том числе и в России, где пальмы не растут, их заменили вербой – она распускается раньше остальных деревьев.

Вербное воскресенье – праздник, который знают и чтят большинство россиян.

Есть и еще один вариант. Почти у всех в Вербное воскресенье в доме стоят веточки вербы. Можно сфотографировать их и отправить это фото родным, близким, коллегам и просто знакомым, чтобы поздравить их со светлым праздником.

Когда Вербное воскресенье в 2026 году?

Какого числа отмечается Вербное воскресенье? У него нет постоянной даты, это так называемый переходящий праздник.

День, когда отмечается Праздник Входа Господня в Иерусалим, зависит от Пасхи. Он выпадает на воскресенье за неделю до Пасхи, или на шестое воскресенье Великого поста.

Таким образом, в 2026 году Вербное воскресенье в России отмечается 5 апреля. А на следующий день, 6 апреля, наступает Страстная седмица. Он будет продолжаться до Великой субботы 11 апреля. А 12 апреля наступит светлый праздник Пасхи.

Поздравления с Вербным воскресеньем

Вербное воскресенье – такой праздник, когда хочется порадовать тех, кто дорог, не только открыткой, но и теплым поздравлением.

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю, чтобы веточки вербы принесли тебе здоровье, радость и счастье! Пусть дома царят мир и покой, а в семье все будут здоровы и счастливы!

С Вербным воскресеньем тебя! В этот праздник желаю чистоты и добра! Пусть не оставляет тебя Божья благодать, что бы ни случилось! Все к лучшему – будь счастлив!

Сегодня Вербное воскресенье – Праздник Входа Господня в Иерусалим! В этот день желаю тебе мира над головой, яркого света, чтобы освещал твой путь, и чтобы навстречу попадались только добрые люди! Будь счастлив!

Прими мои поздравления с Вербным воскресеньем! Желаю всего самого доброго и радостного, чистого и светлого! Гармонии, душевного покоя, всяческих успехов и побольше сил, чтобы совершать добрые поступки!

В это Вербное воскресенье хочу пожелать тебе радости и здоровья! Пусть пушистые веточки вербы принесут мир и покой и пусть подольше радуют тебя, напоминая о высшем! Даже в минуты самой большой суеты можно просто поднять голову и посмотреть на небо, чтобы увидеть там главное – вечное...

Вербное воскресенье – что за праздник?

В чем суть Вербного воскресенья? Его церковное название – Праздник Входа Господня в Иерусалим. Он посвящен такому событию священной истории, как приход Иисуса Христа в Иерусалим.

Сын Божий пришел в Иерусалим на следующий день после Лазаревой субботы − дня, когда он воскресил Лазаря. В городе уже знали об этом. Тогда евреи, находясь под управлением римлянами, ждали Мессию, который принесет им свободу. И Иисуса Христа они встретили как Мессию – кричали ему "Осанна!", устилая его путь пальмовыми ветвями, которые символизировали царскую власть.

Однако сам Иисус въехал в Иерусалим на осле, а не на коне, чтобы показать, что стремится к миру. По Торе Мессия должен прежде всего дать евреям свободу в политическом смысле. Христос же пришел в Иерусалим, чтобы быть распятым за грехи всего мира и воскреснуть, даруя всем верующим спасение от смерти.