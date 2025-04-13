Вербная неделя 2026: когда, что можно и нельзя, важные праздники

До конца Великого поста остается всего две недели: 30 марта начинается предпоследняя, шестая седмица, которую также называют Вербной неделей. В чем важность Вербной недели, что в это время нельзя делать, какие праздники отмечаются на Вербной неделе?

Когда Вербная неделя 2026?

В 2026 году Вербная неделя начинатся 30 марта и завершится 5 апреля. С 6 апреля начинается последняя неделя поста, Страстная седмица, в последний день которой, 12 апреля, наступит Пасха.

Что такое Вербная неделя?

Вербная неделя - последняя седмица четыредесятницы или первых 40 дней поста. Название ”вербная неделя” - народное, по празднику, который отмечается в воскресенье шестой седмицы Великого поста, Еще одно название недели - Седмица ваий или Седмица пальмовых ветвей. В эту неделю верующие готовятся к Страстной неделе, борясь со своими страстями и вспоминая чудеса, которые совершал Спаситель.

Что можно есть в Вербную неделю?

С точки зрения пищевых запретов поста, Вербная неделя легче, чем предшествующая ей седмица. Более строгий вид поста, которого обычно придерживаются монахи, предусматривает:

сухоядение в понедельник, среду и пятницу;

употребление горячей пищи без масла во вторник и четверг.

Постящиеся-миряне (не монахи) могут отойти от сухоядения и употребления пищи без масла, однако есть молочные и мясные продукты, а также яйца и рыбу с понедельника по пятницу в шестую седмицу Великого поста нельзя.

Исключение по пищевым запретам составляют суббота и воскресенье Вербной недели:

в Лазареву субботу, 4 апреля, можно есть икру;

Вербное воскресенье, 5 апреля, единственный день Великого поста 2026, когда можно есть рыбу.

Лазарева суббота

Один из важных праздников Вербной недели - Лазарева суббота. В этот день верующие вспоминают чудо, которое совершил Иисус Христос: воскрешение Лазаря. Вернув к жизни друга, Спаситель показал верующим, что для Господа нет ничего невозможного, если к Нему обратиться с искренней просьбой. В Лазареву субботу православные стараются сходить в церковь на утреннюю или вечернюю службу, молятся о здоровье и благополучии близких, помогают нуждающимся. Всенощное бдение, как называется вечерняя служба в этот день, длится около двух часов, когда совершается освящение веточек вербы перед праздником Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье

День накануне Страстной недели - Вербное воскресенье, так в народе называется церковный праздник Вход Господень в Иерусалим. Этот день неразрывно связан с праздником Лазарева суббота: он описывает торжество принятия Иисуса Христа как Спасителя жителями Иерусалима после того, как он совершил чудо воскрешения Лазаря. Еще одно название праздника - Неделя Ваий (неделей в церковной традиции называется воскресенье). ”Вайя” в переводе с греческого языка означает ”пальма”: именно пальмовыми ветвями жители Иерусалима встречали Христа. На Руси вместо пальмы для символического приветствия Спасителя стали использовать более привычную вербу. В Вербное воскресенье верующие ходят на службу в церковь, освещают вербу и духовно готовятся к самой сложной и важной неделе Великого поста - Страстной седмице.

Что нельзя делать в Вербную неделю?

В последнюю седмицу четыредесятницы верующие стараются жить согласно главным принципам христианства - в вере в Господа и любви к ближнему. От ссор, конфликтов, выяснения отношений в эти 7 дней стоит отказаться, как и от злословия, пересудов и осуждения. Также не стоит в предпоследнюю неделю Великого поста предаваться унынию, которое в православии считается грехом.