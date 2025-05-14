США против иностранных студентов: что происходит с американскими вузами и при чем тут антисемитизм?

С 27 мая власти США приостановили выдачу виз иностранцам, желающим получить образование в Америке. Запрет, который действует в американских консульствах и посольствах, - очередное ограничение в рамках кампании давления на образовательные учреждения страны, объявленной президентом.

С чего всё началось?

Американские университеты попали под огонь администрации Дональда Трампа в начале марта 2025 года: тогда более 60 высших учебных заведений были предупреждены Управлением гражданских прав Министерства образования страны о том, что против них могут быть применены меры из-за антисемитизма и унижения студентов-евреев в ходе протестов, организованных в университетских кампусах на фоне израильской военной кампании против Палестины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем провинились американские вузы?

Университеты США и иностранные студенты, в них учащиеся, обвиняются в антисемитизме и поддержке палестинцев. С октября 2023 года тысячи студентов американских ВУЗах протестуют против израильской военной кампании в Газе, а также поддержки, которую Вашингтон оказывает Тель-Авиву. Весной 2024 года протесты стали более масштабными: в 117 университетах страны прошло более 120 акций в поддержку палестинцев. К июлю более трёх тысяч протестующих в американских кампусах были арестованы. К зиме 2025 протестные настроения среди студентов ослабели, а критика и готовность политического руководства страны действовать в отношении их участников усилились.

Трамп против дискриминации

В январе этого года, через две недели после инаугурации, Дональд Трамп подписал указ, осуждающий ”беспрецедентную волну отвратительного антисемитизма, вандализма и насилия” в учебных кампусах страны. В связи с этим он распорядился принять немедленные действия, чтобы наказать всех причастных, в том числе и посредством отзыва студенческих виз. ”Я лишу виз всех тех, кто симпатизирует Хамас в наших учебных заведениях, заражённых радикализмом, как никогда прежде”, - заявил Трамп, обращаясь к иностранным студентам, которые участвовали в студенческих протестах. К началу апреля более 300 иностранных студентов, в том числе из Гарварда и Стэнфорда, были лишены виз, столкнувшись с угрозой депортации.

© Фото: Динара Хаирова

Гарвард под ударом

Череда конкретных мер против учебных заведений началась с Гарвардского университета - старейшего и самого престижного из американских вузов. 11 апреля Объединенная целевая группа администрации президента по борьбе с антисемитизмом отправила в Гарвард письмо с 10 требованиями, среди которых были запрет на приём студентов с враждебными американским ценностями; предписание проведения аудита политической идеологии, превалирующей в университете, и квартальных обновлений по статусу учебного заведения до конца президентского срока Трампа.

После письма последовала целая череда заморозки грантов и финансирования Гарвардского университета на сотни миллионов долларов, а также требование предоставить данные о всех иностранных студентах. Далее были инициированы расследования по обвинению в дискриминации в отношении приёма студентов, а также расовых преференций. 22 мая Гарварду было запрещено принимать иностранных студентов.

США против иностранных студентов

Через 5 дней после того как Гарвард был лишен права зачислять студентов из других стран, Госдепартаментом США были введены ограничения на выдачу виз всем иностранным студентам, которые хотят учиться в стране. Визы F-1, J-1 и M-1 не будут выдаваться в американских посольствах и консульствах до дальнейшего распоряжения властей. Пресс-секретарь Госдепартамента, Тэмми Брюс, заявила, что США задействует все возможные способы оценки тех, кто собирается попасть в страну, будь то студенты или кто-либо еще. Следующим шагом в отношении иностранцев, желающих приехать на учебу в США, будет проверка в социальных сетях на предмет их политических взглядов и убеждений.

© Фото: Динара Хаирова

Сколько иностранных студентов в США?

По данным за 2023-2024 учебный год, в США обучалось 1,3 млн иностранных студентов, что представляет собой исторический рекорд. Более 70% студентов-иностранцев — выходцы из стран Азии, в первую очередь:

Индии

Китая

Южной Кореи.

Европейцы составляют 8% иностранных студентов, обучающихся в Америке. Больше всего неамериканцев учатся в Нью-Йоркском, Северо-Восточном и Колумбийском университетах. В Гарварде количество студентов-иностранцев составляет 27% от всех учащихся.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем чреват запрет на выдачу студенческих виз в США?

Пока что временный, однако запрет на выдачу студенческих виз, может привести к серьезным последствиям как для экономики, так и для структуры высшего образования в стране: