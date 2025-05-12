Вестник Кавказа

Почти сотня студентов задержана после беспорядков в Стамбуле

Почти сотня студентов задержана после беспорядков в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во время беспорядков, произошедших во вторник возле университета в Стамбуле, полицейские поймали около 100 студентов. В результате этих событий 13 правоохранителей получили травмы.

Сотрудники полиции задержали накануне 97 студентов Стамбульского университета Богазичи, участвовавших в протестной акции против конференции исламского проповедника в кампусе. Об этом сообщил 14 мая губернатор Стамбула Давуд Гюль.

Учащиеся протестовали против конференции Нуреддина Йылдыза, который известен благодаря своим противоречивым взглядам на ранние браки. Конференция была организована студенческим клубом университета.

По словам Гюля, студенты были задержаны при попытке прорвать полицейское заграждение на территории кампуса.

Губернатор отметил, что в результате вчерашних событий пострадали 13 правоохранителей. В ходе потасовки они рухнули в 5-метровый строительный котлован.

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