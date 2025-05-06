Россияне стали отменять туры в Турцию

Сбои в полетах турецких авиакомпаний, доставлявших российских туристов в праздничные дни на курорты страны, привели к отказам от путешествий: многие из них опоздали к началу отпуска по вине авиаперевозчиков.

Российские туристы все чаще отменяют туры на турецкие курорты из-за перебоев в расписании полетов турецких авиакомпаний, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По данным отдельных компаний, процент отмен туров (в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines) за период "авиационного хаоса" с 6 по 9 мая составляет от 3% до 20% в зависимости от оператора"

- АТОР

Больше всего от ограничений, связанных с закрытиями воздушного пространства над Москвой в дни празднования 80-летия Победы, пострадал ведущий турецкий авиаперевозчик - авиакомпания Turkish Airlines, однако это не прошло незамеченным для самих туристов, которым пришлось оперативно менять свои планы на краткосрочный отпуск, передает ТАСС.

Выявилась и еще одна проблема - часть российских путешественников буквально "застряла" на турецких курортах по причине невозможности вылететь в Россию из-за проблем в расписании полетов турецких компаний-авиаперевозчиков.

Ожидается, что в свой стандартный график полетов между Россией и Турцией Turkish Airlines вернется только 14 мая, подчеркнули в ассоциации.