Пассажиров THY начнут приучать к порядку

Крупнейший авиаперевозчик Турции – авиакомпания Türk Hava Yolları вводит новое правило: штраф для тех, кто покидает свои кресла в самолете до того, как погаснет сообщение "Пристегните ремни безопасности".

Крупнейший авиаперевозчик Турции – авиакомпания Türk Hava Yolları (Turkish Airlines, THY) вводит новое приложение, направленное на повышение безопасности полетов – теперь те пассажиры, которые встают со своих мест до полной остановки самолета и выключения сигнала непристегнутых ремней безопасности, будут считаться "нелегальными пассажирами" и будут штрафоваться авиавластями, пишет турецкая газета Akdeniz Gerek.

В соответствии с новой практикой пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или игнорируют предупреждения бортпроводников, могут быть подвергнуты штрафам в соответствии с действующими правовыми нормами, отмечает издание.

Новые требования накладывают и новые обязанности на бортпроводников воздушных судов – им предписывается в обязательном порядке четко сообщить пассажирам о новом правиле с помощью специального предупреждающего объявления сразу за "прощальным объявлением" после приземления.

Хотя бортпроводников в этом вопросе просят быть деликатными, они должны понимать, что подобная практика является не только дисциплинарной мерой, но и шагом, напрямую затрагивающим безопасность пассажиров – ранее такие действия пассажиров не раз становились причиной множества несчастных случаев и травм на движущихся самолетах, говорится в циркуляре авиакомпании, уже направленном на ее воздушные суда.