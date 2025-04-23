Turkish Airlines возобновит полеты между РФ и Турцией 9 мая

Минтранс РФ и Росавиация договорились с компанией Turkish Airlines о полном возобновлении полетов между Россией и Турцией с 9 мая. Авиаперевозчик также может увеличить число полетов в этот день.

Авиационные власти России договорились с авиакомпанией Turkish Airlines о возобновлении полетов между российскими и турецкими городами с 9 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией"

- Росавиация

Помимо этого, авиакомпания рассматривает возможность увеличения числа рейсов между странами на 9 мая.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала об отмене 20 рейсов Turkish Airlines из России в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул 8 мая. Также авиакомпания "Pegasus Airlines" отменила 4 рейса из Москвы в Анталью, Стамбул и Бодрум и 7 рейсов в Анталью и Стамбул из Петербурга. По данным СМИ, это случилось из-за длительных задержек в российских аэропортах.