Вестник Кавказа

СМИ заявили об отмене Turkish Airlines рейсов в Россию

СМИ заявили об отмене Turkish Airlines рейсов в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Turkish Airlines отменила все рейсы в города России. Решенеи связано с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах.

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines принял решение отменить все рейсы из курортов Турции в российские города.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники, отменены все рейсы из Антальи, Бодрума и Даламана в города России, в том числе Москву.

Издание отмечает, что в настоящее время туроператоры находятся в постоянном контакте и пытаются разрешить сложившуюся ситуацию.

Собеседник агентства считает, что решение компании связано с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах.

Источник также уточнил, что порядка 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург отменены.

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