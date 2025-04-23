Вестник Кавказа

Ограничения в Москве привели к задержке рейсов из Баку

Ограничения в Москве привели к задержке рейсов из Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рейсы AZAL из Баку в Москву задерживаются. Ранее в аэропортах столицы России ввели ограничения. Также отложены рейсы из Баку в Мумбаи.

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вынуждены отложить свои рейсы из Баку в Москву и Мумбаи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы в российскую столицу задерживаются в связи с введением ограничений в аэропортах, а также закрытием воздушного пространства в пункте назначения.

Уточняется, что пассажирам предоставлены все необходимые услуги в соответствии с установленными правилами авиакомпании.

Помимо этого, был отложен рейсы из Баку в индийский город Мумбаи. Причина – закрытие воздушного пространства над территорией Пакистана.

В пресс-службе добавили, что продолжают следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов.

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