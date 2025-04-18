Свыше 20 рейсов задержали в сочинском аэропорту

В аэропорту Сочи задержаны на прилет и вылет 22 рейса. Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Сочи и других городах.

В сочинском аэропорту на прилет и вылет задержаны 22 рейса, еще 11 рейсов были отменены, следует из информации, которая была опубликована на онлайн-табло воздушной гавани города.

Известно, что задержаны рейсы на прилет и вылет в Москву, Уфу, Нижний Новгород, Казань, Саратов и другие города России. Кроме того, отменены рейсы из Москвы и Перми в обоих направлениях.

В пресс-службе аэропорта добавили, что сегодня авиаперевозчики будут стабилизировать расписание полетов в связи с ограничениями, которые вводятся в центральной части страны.

Стоит добавить, что ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничениях в авиагаванях Москвы, Сочи, Нижнего Новгорода и Казани. В аэропортах массово задерживаются рейсы.

Кроме того, из-за введенных ограничений отменены и задержаны вылеты в Москву из махачкалинского аэропорта. Некоторые самолеты из Дагестана были перенаправлены в Казань.