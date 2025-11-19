Современная болезнь левизны: что происходит в США и Европе

Александр Клемент

Современная мировая политика все больше напоминает машину, у которой заклинило руль: его вывернуло влево, и теперь она неконтролируемо несется в сторону. Левое движение, основанное на справедливости, сегодня смещается в сторону, и классические левые прошлого едва ли узнали бы свои идеи.

Как трансформировались левые идеи?

Когда-то левые стремились к понятным ценностям: государство должно помогать слабому, рынок - быть умеренно ограниченным, а гражданин - иметь право на голос, труд и безопасную жизнь. Сегодня же термин «левый» все чаще связан с идеологическими проектами, далекими от экономической справедливости. Левое движение уже напоминает не политическую силу, а религиозный культ с собственными догмами и ритуалами, нарушать которые нельзя под страхом изгнания. Последствия этого все заметнее в политике, культуре, медиа и в повседневной жизни - социальная повестка вытесняет старые смыслы. Борьба за права рабочих превратилась в борьбу за право любого объявлять себя кем угодно и требовать немедленного признания.

На сцену выходят бесконечные баталии вокруг языка, символов и идентичностей, которые множатся быстрее, чем их успевает запоминать даже прогрессивная пресса. Многие изменения начинались как благородные, но со временем превратились в собственную карикатуру.

Идеи терпимости становятся нетерпимостью к инакомыслию.

Забота о меньшинствах оборачивается презрением к большинству.

Права превращаются в требования, а диалог в монолог.

Защита меньшинств превращается в диктат меньшинств.

Одна из самых жестких трансформаций - превращение идеи защиты слабых в инструмент морального шантажа.

Новые левые в США

В США это видно особенно отчетливо:

попробуй высказать сомнение по поводу радикальных инициатив -и тебя моментально записывают в фанатики;

родители, которые задают вопросы о школьной программе, получают обвинения в экстремизме;

преподавателей увольняют за то, что они сказали не то слово или использовали термин, который был нормой еще год назад.

Каждый месяц таких примеров становится всё больше. США - страна, где обидеться можно на любой вздох - стала лабораторией прогрессивных экспериментов. Один из богатейших городов мира, Сан-Франциско, за несколько лет превратился в хаотичную смесь палаточных городков, открытой наркопотребности и бесконечных лозунгов о терпимости. Магазины массово закрываются, поскольку что за кражу на сумму до $950 полиция не преследует, считая воровство ненасильственным мелким правонарушением.

В Калифорнии несколько округов пытались исключить алгебру из программы, заявляя, что раннее изучение математических навыков «усиливает неравенство». И это преподносилось как прогресс.

В ряде штатов учителей наказывают за то, что они используют термин «женщина» в контексте биологии, поскольку это «может вызвать дискомфорт». То есть фактический язык заменяется политическим. Отмена культуры стала мечом, который режет без разбору.

Выступил против линии партии, и тебя нет. Пошутил неправильно десять лет назад - извинись, покайся, исчезни. Комики переписывают свои монологи, художники отказываются от своих произведений, ученые боятся собственных исследований, чтобы не нарушить очередной идеологический «апдейт». Это уже не прогресс, это страх, который парализует развитие общества.

Новые левые в Канаде

В Канаде бюрократия и идеология сбились в один хор. В последние два года появились случаи, когда людям, живущим в бедности без жилья или лечения, предлагали программу MAID, по сути, ассистированное самоубийство. И это происходит на фоне риторики заботы о каждом.

Новые левые в Великобритании

В то время как преступность в крупных городах растет, полиция регулярно расследует так называемый hate speech - риторику разжигания ненависти к разным группам людей в соцсетях, причем иногда даже за шутки. При этом реальные нападения на граждан остаются без расследования.

Новые левые в Германии

Германия столько лет боялась показаться недостаточно гостеприимной, что не заметила, как вырос уровень преступности и социального напряжения. Любая попытка говорить о проблемах автоматически трактовалась как «нацистская риторика». В результате приток мигрантов превысил возможности государства по их обеспечению. Ожидаемой экономической выгоды нет, зато заметно вырос уровень преступности.

Новые левые в Нидерландах

В Нидерландах фермеров вынуждают сокращать поголовье скота, закрывать хозяйства и покупать «экологически чистые» технологии, которые они не могут себе позволить.

Миграционная политика и образование

Иммиграционная политика ЕС доведена до абсурда: границы открыты до такой степени, что экономики и общества не могут интегрировать приезжих, но любые вопросы о контроле немедленно объявляются «ксенофобией».

Не лучше обстоит дело и в образовательных учреждениях, где есть обязательные квоты в корпорациях и университетах, где компетенции отступают перед идентичностью. И если раньше жесткая конкуренция была двигателем развития, то сегодня стала поводом для обвинений.

Реакция общества

Когда идеология заменяет здравый смысл, общество начинает злиться. Люди видят:

преступность растет;

инфляция душит;

школы падают в рейтингах;

границы размыты;

реальные проблемы заметаются под ковер политкорректностью.

Поэтому по всему миру растут рейтинги центристов-традиционалистов, умеренных правых и даже политиков, которых 10 лет назад считали маргиналами. Граждане тянутся к политикам, выступающим за порядок, безопасность и здравый смысл, даже если они не идеальны. Особенно это заметно в странах, где политическая элита всё дальше уходит в символические вопросы, оставляя граждан один на один с бытовыми проблемами.

Крайний левый сдвиг рано или поздно вызовет противодействие, и маятник пойдет назад. Вопрос лишь в том, вернется ли он к разумному центру, или же продолжит лететь дальше, уже в противоположную сторону, к другим крайностям, и сколько он еще разрушит по пути. Чем агрессивнее современное левое движение давит на общество, тем неизбежнее появление противовеса.