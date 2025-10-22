Соглашения Авраама расширят на Южный Кавказ и Центральную Азию?

Американский конгресс, возможно, рассмотрит законопроект о расширении за счет государств Южного Кавказа и Центральной Азии Соглашений Авраама. Расскажем, кому и для чего нужны эти соглашения, и почему об их расширении заговорили именно сейчас.

Соглашения Авраама, заключенные Израилем в 2000 году при посредничестве Дональда Трампа с Марокко, ОАЭ и Бахрейном, направлены на развитие экономических и дипломатических связей, чтобы объединить технологический потенциал Израиля с человеческими и природными ресурсами исламских стран.

В конце мая этого года на фоне войны с Ираном Трамп призвал лидеров Саудовской Аравии, Катара, Пакистана, Турции, Египта и Иордании также присоединиться к Авраамическим соглашениям во имя нормализации их отношений с Израилем.

Речь идет о том, что Соглашения Авраама могут открыть дипломатические, торговые, инвестиционные, технологические и военно-технические каналы между Израилем и мусульманскими странами. Так, Израиль и ОАЭ уже заключили соглашение о свободной торговле, также в рамках соглашений прорабатываются договоренности о сотрудничестве в сферах безопасности и киберзащиты.

В конце прошлого года о желании присоединиться к соглашениям заявил Казахстан, намеривающийся и в дальнейшем поддерживать хорошие отношения как с Израилем, так и с арабским миром. Этот шаг Астаны обрадовал США, но огорчил палестинских радикалов.

И вот теперь член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Крейг Голдман внес законопроект, предписывающий американской администрации принять меры по расширению Соглашений Авраама на государства Центральной Азии и Южного Кавказа.

Такого рода координация приносит пользу не только американцам, но и противодействует влиянию наших противников, таких как Иран. Стабильность на Ближнем Востоке и в Азии будет достигнута благодаря усилению лидерства США в мире и присоединению к соглашениям большего числа стран

- Голдман

Он признался, что был вдохновлен майской инициативой Трампа, заметив, что чем больше стран присоединится к Авраамическим соглашениям, тем больше будет гарантий мира Ближнем Востоке.

Расширение Соглашений Авраама в Вашингтоне рассматривают как своеобразное дополнение к сделке с Ираном. Однако эксперты утверждают, что такая увязка, напротив, способна затруднить переговоры с Тегераном.

Продвижением идеи расширения Соглашений Авраама, возможно, займутся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, которые сейчас также курируют урегулирование на Украине и проблемы сотрудничества Вашингтона с Москвой. Лоббировать принятие закона собирается основанная за год до подписания Авраамических соглашений FDD Action, позиционирующая себя как правозащитная организация, которая напрямую сотрудничает с политиками ради укрепления нацбезопасности США, нанося ущерб их противникам и поддерживая их союзников. В FDD Action утверждают, что стали надежным источником информации для конгрессменов и членов правительства, занимающихся вопросами национальной безопасности.

По некоторым данным, после присоединения к соглашениям Казахстана в Вашингтоне делают ставку на Азербайджан и Узбекистан. Баку и Тель-Авив действительно связывают достаточно близкие отношения. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и израильская компания Union Energy & Systems A Ltd. сотрудничают в сфере добычи газа, кроме того Азербайджан и Израиль взаимодействуют в области цифровой экономики и зеленой энергетики. Некоторые эксперты утверждают, что присоединение Азербайджана к Соглашениям Авраама способно укрепить позиций Баку на международной арене и в отношениях с Вашингтоном.

Однако, когда законопроект Крейга Голдмана вынесут на обсуждение в сенатский комитет по международным отношениям, пока неизвестно.