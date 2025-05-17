Сколько покушений было на Трампа: кто, когда, погибшие?

За последние годы Дональд Трамп неоднократно становился объектом покушений и серьезных инцидентов в сфере безопасности. Очередной такой случай произошел в конце прошлой недели. Сколько покушений было на Трампа, а также что нужно знать о последнем покушении на Трампа: когда произошло, кто совершил и кто погиб?

Сколько лет Трампу сейчас?

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Квинсе, Нью-Йорк. На сегодняшний день действующему 45-му и 47-му президенту Соединенных Штатов 79 лет. 14 июня этого года ему исполнится 80 лет.

Трамп - старейший президент в истории США на момент инаугурации: в январе 2025 года, когда он во второй раз вступил в должность, его возраст составлял 78 лет и 7 месяцев, что на несколько месяцев превышает рекорд, установленный его предшественником Джо Байденом (78 лет и 2 месяца в 2021 году).

Примечательно, что все три ныне живущих бывших президента США из поколения бэби-бумеров - Билл Клинтон (19 августа 1946), Дональд Трамп (14 июня 1946) и Джордж Буш-младший (6 июля 1946) - родились в течение одного 66-дневного периода летом 1946 года, и всем им в 2026 году исполняется 80 лет.

За несколько дней до апрельского инцидента на ужине, пресс-служба Белого дома обнародовала результаты очередного медицинского обследования президента. Согласно заключению его лечащего врача, Трамп "полностью здоров" и способен исполнять обязанности главнокомандующего. Было указано, что по сравнению с предыдущим обследованием 2020 года он сбросил около 9 кг, а его активный образ жизни продолжает оказывать значительное положительное влияние на общее состояние здоровья.

Сколько лет Мелании Трамп сейчас?

Мелания Трамп (урожденная Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в Севнице, Словения (в то время - Югославия). 26 апреля ей исполнилось 56 лет, то есть инцидент на ужине WHCA произошел накануне ее дня рождения. Первая леди США на 24 года младше своего супруга. Дональд и Мелания Трамп познакомились в 1998 году и поженились в 2005 году. Мелания начала модельную карьеру в возрасте 17 лет и переехала в Нью-Йорк в 1996 году. Первая леди утверждает, что владеет шестью языками: английским, немецким, французским, итальянским, словенским и сербско-хорватским.

Последнее покушение на Трампа - что нужно знать?

Американский лидер был экстренно эвакуирован с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton в столице США. Вооруженный мужчина прорвался через пост охраны и открыл стрельбу у входа в бальный зал, где находились Трамп с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, члены кабинета министров и еще сотни гостей.

Это одно из престижных ежегодных мероприятий в политическом календаре Вашингтона, на котором журналисты, освещающие деятельность Белого дома, чествуют Первую поправку к Конституции США и собирают средства на стипендии для молодых журналистов. На ужине Трамп должен был выступить с речью впервые в качестве действующего президента.

Отель был закрыт для публичного доступа с 14:00, а для входа в бальный зал гости проходили через несколько контрольно-пропускных пунктов, включавших проверку документов волонтерами WHCA, сотрудниками отеля, а также рамки металлодетекторов, обслуживаемые Секретной службой и Администрацией транспортной безопасности.

Около 20:00, когда президент уже находился в зале, и доступ в охраняемую зону для новых посетителей был закрыт, сотрудники охраны начали разбирать рамки металлодетекторов. В этот момент подозреваемый, вооруженный дробовиком, пистолетом и парой ножей, прорвался через пост безопасности и открыл огонь в вестибюле у входа в зал.

На последовавшей вскоре пресс-конференции Трамп заявил, что изначально принял выстрелы за упавший поднос, но сотрудники службы безопасности немедленно увели его и первую леди, несмотря на его желание продолжить вечер. Позднее он охарактеризовал произошедшее как атаку "потенциального убийцы".

Сколько покушений было на Трампа?

Вопрос о точном числе инцидентов, квалифицируемых как покушения на жизнь этого президента, остается предметом дискуссий. С 2024 года было зафиксировано как минимум пять нарушений безопасности либо попыток покушения. В более широком контексте, с начала его первой президентской кампании в 2016 году, число предполагаемых угроз может достигать 12.

Кто совершил покушение на Трампа?

Подозреваемый по делу о стрельбе 25 апреля 2026 года был идентифицирован многочисленными американскими СМИ как 31-летний Коул Томас Аллен из калифорнийского города Торранс. Эта информация была подтверждена несколькими независимыми источниками в правоохранительных органах. По данным прокуратуры США, Аллен проделал путь от Калифорнии до Вашингтона на поезде, следуя через Чикаго. Следствие полагает, что он заранее забронировал номер в отеле и как постоялец прошел на территорию отеля в день мероприятия. При нем, помимо огнестрельного оружия, было обнаружено холодное оружие. После задержания он был доставлен в больницу для психиатрического освидетельствования, но физически не пострадал, и впоследствии помещен под стражу.

Согласно анализу его цифрового следа, Аллен - высокообразованный человек с дипломами в области машиностроения и компьютерных наук. Он работал репетитором и разработчиком инди-игр, в 2024 году его даже признали "Учителем месяца" в образовательном центре Торранса. Федеральные отчеты о финансировании избирательных кампаний показывают, что он сделал пожертвование в размере $25 в комитет демократических действий в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года.

Что касается других инцидентов, то их исполнителями были:

Томас Мэттью Крук с - 20 лет, из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Стрелок, открывший огонь на митинге в 2024 году. Был ликвидирован на месте. По версии ФБР, он действовал в одиночку, не оставив каких-либо предсмертных записок или манифестов, которые бы объясняли его мотивы;

с - 20 лет, из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Стрелок, открывший огонь на митинге в 2024 году. Был ликвидирован на месте. По версии ФБР, он действовал в одиночку, не оставив каких-либо предсмертных записок или манифестов, которые бы объясняли его мотивы; Райан Уэсли Рут - 58 лет, Гавайи. Организатор неудавшегося покушения в гольф-клубе в 2024 году. Был задержан живым и впоследствии приговорен к пожизненному заключению;

- 58 лет, Гавайи. Организатор неудавшегося покушения в гольф-клубе в 2024 году. Был задержан живым и впоследствии приговорен к пожизненному заключению; Остин Такер Мартин - 21 год, из Северной Каролины. Совершил вооруженный прорыв на территорию Мар-а-Лаго в 2026 году и был застрелен агентами службы безопасности на месте.

Была ли стрельба в Вашингтоне покушением на Трампа?

Ключевой уликой стала записка объемом около тысячи слов, которую Аллен отправил членам своей семьи незадолго до нападения. Ознакомившись с содержанием послания, родственники немедленно связались с местной полицией в Калифорнии. В тексте Аллен, не называя Трампа по имени, характеризовал его как "предателя", также там выражались антихристианские взгляды. На допросе после задержания Аллен заявил сотрудникам правоохранительных органов, что намеревался стрелять в представителей президентской администрации, а не самого Трампа.

Следствие продолжается и обвинения будут предъявлены в ближайшее время. Однако совокупность собранных улик - включая манифест, отправленный членам семьи, и признательные показания - уже сейчас позволяет говорить о целенаправленной попытке нападения на представителей администрации.

Скорее всего, подозреваемому предъявят обвинения по нескольким статьям, включая нападение на федерального служащего, использование огнестрела при совершении насильственного преступления, а также незаконное хранение оружия. Пока не исключается возможность предъявления обвинений в терроризме.

Когда произошло покушение на Трампа?

Хронология основных инцидентов, связанных с безопасностью Трампа, охватывает период с 2016 по 2026 год:

Прорыв к сцене на митинге в Огайо (12 марта 2016)

В ходе предвыборного мероприятия в Дейтоне, штат Огайо, мужчина неожиданно бросился к сцене, где выступал Трамп, но был немедленно сбит с ног агентами службы безопасности. Оружия при нем не обнаружили, однако этот инцидент расценили как угрозу безопасности, а подозреваемого приговорили к условному сроку.

Попытка захвата оружия на митинге в Лас-Вегасе (18 июня 2016)

Во время первого президентской кампании Трампа, на митинге в Лас-Вегасе, штат Невада, гражданин Великобритании попытался выхватить табельное оружие у сотрудника полиции. Позднее подозреваемый признался в намерении убить Трампа. Он был обезврежен на месте, арестован, а после отбытия тюремного заключения - депортирован в Великобританию.

Стрельба на митинге в Пенсильвании (13 июля 2024)

Это первый из двух подтвержденных случаев покушения в 2024 году и наиболее инцидент за всю политическую карьеру Трампа. Вечером, когда Трамп выступал на предвыборном митинге в округе Батлер, прозвучало около восьми выстрелов. Одна из пуль задела его правое ухо. На видеозаписях с места событий видно, как Трамп хватается за ухо и падает на пол сцены, после чего его немедленно окружают агенты Секретной службы. Прежде чем его увели к автомобилю кортежа, Трамп, со следами крови на лице, поднял кулак и несколько раз выкрикнул толпе: "Боритесь!".

ФБР идентифицировало стрелка как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Он был застрелен агентами Секретной службы в течение нескольких секунд после начала стрельбы. Следствие пришло к заключению, что Крукс действовал в одиночку, а его мотивы так и остались неустановленными. Впоследствии законодатели инициировали несколько расследований, которые выявили серьезные провалы в работе Секретной службы при планировании и обеспечении безопасности мероприятия. Ряд агентов подверглись дисциплинарным взысканиям.

Угроза в гольф-клубе во Флориде (15 сентября 2024)

Второй подтвержденный случай покушения в 2024 году случился два месяца спустя. Когда Трамп играл в гольф в Уэст-Палм-Бич в сопровождении будущего спецпосланника Стива Уиткоффа, агент службы безопасности, осматривавший периметр поля, заметил торчащий из кустов на краю поля ствол винтовки и открыл огонь. Было произведено не менее четырех выстрелов. Подозреваемый бросил оружие и скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан полицией на близлежащей автомагистрали.

Подозреваемый был идентифицирован как 58-летний Райан Уэсли Рут с Гавайев. Прокуроры установили, что Рут провел в Южной Флориде около месяца, планируя нападение, а данные его мобильного телефона зафиксировали его нахождение вблизи гольф-клуба и поместья Мар-а-Лаго в дни, предшествовавшие инциденту. В пррошлом году федеральный суд присяжных признал Рута виновным по всем пунктам обвинения, включая попытку убийства кандидата в президенты и ряд нарушений, связанных с хранением оружия. Несколько месяцев назад суд приговорил Рута к пожизненному заключению.

Вооруженный прорыв периметра Мар-а-Лаго (22 февраля 2026)

В феврале 2026 года 21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины был застрелен агентами Секретной службы при попытке прорыва на автомобиле через периметр безопасности резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В машине у него были канистра с бензином и дробовик. Президент в это время находился в Вашингтоне. Мотивы нападавшего остаются неизвестными; его семья ранее заявила о его пропаже.

Кто погиб при покушении на Трампа?

Самой трагической страницей в истории покушений на Трампа остается июльский митинг в Батлере 2024 года. В результате стрельбы, открытой Томасом Круксом, погиб 50-летний пожарный из Пенсильвании, который пришел на митинг со своей семьей и закрыл собой близких от пуль. Еще два человека получили ранения. Их имена не разглашались.

Кроме того, два непосредственных исполнителя нападений - Томас Крукс (2024) и Остин Мартин (февраль 2026) - погибли в результате ответных действий правоохранительных органов. В инциденте 25 апреля погибших нет. Единственным пострадавшим стал агент Секретной службы США, в которого попала пуля, но его спас бронежилет. Президент Трамп лично разговаривал с ним по телефону и сообщил, что агент находится в "отличной форме и очень бодр духом", а затем был выписан из больницы.