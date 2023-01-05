Симон Вирсаладзе: в творческом союзе с Юрием Григоровичем

Театральный художник Симон Вирсаладзе сотрудничал со многими известными балетмейстерами, а прославился спектаклями, созданными вместе с Юрием Григоровичем. Расскажем, где и у кого учился Вирсаладзе, в каких театрах шли оформленные им спектакли, какие награды получал художник.

Где учился Симон Вирсаладзе?

Симон Вирсаладзе родился 13 января 1909 года в Тбилиси. Подростком он занимался в художественной студии Моисея Тоидзе, который получил образование в мастерской Ильи Репина в Императорской академии художеств, а также посещал балетную школу Марии Перини — многолетней солистки Тбилисского театра оперы и балета. В 1927-м Вирсаладзе поступил в Тбилисскую академию художеств, учился у одного из ее создателей, профессора Иосифа Шарлеманя. В том же году он впервые попробовал свои силы в качестве театрального художника: оформил несколько спектаклей в ТРАМе (Театре рабочей молодежи). В 1928-м Вирсаладзе продолжил образование в Москве: на театральном отделении живописного факультета Всесоюзного художественно-технического института (ВХУТЕИНа) учился у профессора Исаака Рабиновича. В 1930-м произошло объединение театральных отделений живописных факультетов ВХУТЕИНа и ленинградской Академии художеств — Вирсаладзе переехал в Ленинград, в следующем году окончил вуз по классу профессора Михаила Бобышова.

Симон Вирсаладзе — главный художник Театра оперы и балета имени Палиашвили

В 1931 году художник вернулся на родину. Знаменитый Котэ Марджанишвили в это время ставил в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили "Вильгельма Телля" Джоаккино Россини и пригласил его оформить этот спектакль. Вскоре Вирсаладзе стал главным художником театра: он создал декорации и костюмы для опер "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти, "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Даиси" Захария Палиашвили, балетов "Корсар" Адольфа Адана и "Лебединое озеро" Чайковского. В Азербайджанском государственном театре оперы и балета художник участвовал в работе над второй редакцией оперы Рейнгольда Глиэра "Шахсенем", ее премьера в Баку состоялась 4 мая 1934 года.

Сотрудничество с Вахтангом Чабукиани

С 1937 года художник работал в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (нынешнем Мариинском), там началось его сотрудничеством с балетмейстером Вахтангом Чабукиани. Их первая совместная работа — "Сердце гор" на музыку Андрея Баланчивадзе — была показана 28 июня 1938-го, а 22 марта следующего года состоялась премьера созданной этим творческим тандемом "Лауренсии" на музыку Александра Крейна.

В Кировском театре в предвоенное время художник также оформил оперы "Фальстаф" Джузеппе Верди и "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, а в Ленинградском государственном академическом Малом театре оперы и балета (нынешнем Михайловском) создал декорации и костюмы для балета Бориса Асафьева "Ашик-Кериб".

Когда началась Великая Отечественная война, Вирсаладзе уехал в Тбилиси, снова стал главным художником Театра имени Палиашвили. Вернулся на родину и Чабукиани — вместе художник и балетмейстер поставили "Дон Кихота" Людвига Минкуса, "Шопениану" и "Жизель" Адана. 29 ноября 1957 года состоялась премьера еще одной их работы — балета "Отелло" на музыку Алексея Мачавариани.

В 1943 году Вирсаладзе получил звание заслуженного деятеля искусств Грузии, в 1958-м — звание народного художника республики.

Симон Вирсаладзе — главный художник Театра оперы и балета имени Кирова

В середине 1945-го Вирсаладзе вернулся в Ленинград, стал главным художником Кировского театра и занимал этот пост 17 лет. Он оформил постановленный Федором Лопуховым балет "Весенняя сказка" на музыку Асафьева, вместе с Константином Сергеевым работал над "Раймондой" Александра Глазунова, "Лебединым озером" и "Спящей красавицей". Еще один балет Чайковского — "Щелкунчик" — художник поставил вместе с Василием Вайноненом. Также он выполнил декорации и костюмы для опер "Кармен" Жоржа Бизе, "Демон" Антона Рубинштейна, "Семья Тараса" Дмитрия Кабалевского, "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта, "Севильский цирюльник" Россини.

Продолжилось сотрудничество Вирсаладзе с Малым театром оперы и балета. Так, вместе с балетмейстером Петром Гусевым он осуществил постановку "Семи красавиц" Кара Караева. Премьера состоялась 24 ноября 1953 года.

В 1949 и 1951 годах Вирсаладзе получил Государственную премию СССР, в 1957-м стал народным художником РСФСР, в следующем году был избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР.

Творческий союз с Юрием Григоровичем

Первым совместным спектаклем Вирсаладзе и Григоровича стал "Каменный цветок" на музыку Сергея Прокофьева, премьера в Кировском театре состоялась 22 апреля 1957 года. Историю его создания прославленный балетмейстер вспоминал так:

Перед началом практической работы над спектаклем мы отправились на Урал, по бажовским местам. Я отметил тогда, что Симон Вирсаладзе никогда не стремится все увиденное зарисовать, запечатлеть на бумаге то, что может пригодиться для спектакля, над которым он сейчас работает. Ему важно проникнуться общим настроением будущего балета, его обстановкой, временем, национальным колоритом. Из этих общих эмоциональных впечатлений, в сочетании с огромной эрудицией и культурой и рождается впоследствии художественное решение спектакля

Сценография "Каменного цветка" получила международное признание: в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе художник был награжден серебряной медалью.

Следующую работу тандема Григорович — Вирсаладзе — "Легенду о любви" Арифа Меликова — впервые показали в Ленинграде 23 марта 1961 года.

В 1964-м Григорович стал главным балетмейстером Большого театра, там в союзе с Вирсаладзе создал свои знаменитые постановки: "Щелкунчик", "Спартак" Арама Хачатуряна, "Иван Грозный" и "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Ангара" Андрея Эшпая, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича. Вместе они сделали и новые редакции классических балетов "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Раймонда". В этих спектаклях Вирсаладзе воплотил "единство музыкального и живописного колорита", "в своих декорациях и костюмах он давал зримое воплощение музыкальной драматургии", отмечал балетмейстер.

Главное для Симона Вирсаладзе — найти общее образное решение балета, его поэтическую зримую метафору. В "Каменном цветке" — это, например, шкатулка; в "Легенде о любви" — старинная ширма-книга, из которой выходят герои; в "Спартаке" — суровый камень; в "Иване Грозном" — три полукруглые абсиды как воплощение архитектуры русских соборов

— Григорович

В 1975-м Вирсаладзе стал академиком Академии художеств СССР, в следующем году ему было присвоено звание народного художника СССР. В 1970-м он в числе создателей "Спартака" получил Ленинскую премию, а в 1977-м вместе с другими создателями "Ангары" был отмечен Государственной премией СССР.

В 1989-м Вирсаладзе стал лауреатом Государственной премии Грузии имени Шота Руставели. Эта награда была присуждена ему посмертно: художник скончался 7 февраля того же года в Тбилиси, он похоронен в Дидубийском пантеоне.