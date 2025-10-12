Саудовская Аравия выходит на рынок редкоземельных металлов?

Пока Дональд Трамп рассчитывает закрепиться в Гренландии, надеясь получить доступ к запасам редкоземельных металлов на острове, Саудовская Аравия уже делает конкретные шаги по обеспечению своей доли на рынке, за которым настоящее и будущее. Почему Саудовская Аравия заинтересовалась редкоземельными металлами, какие у нее запасы и почему это важно?

Что такое редкоземельные металлы и зачем они нужны?

Редкоземельные металлы - группа из 17 тяжелых и легких металлов, производство которых достаточно затратно и трудоемко, однако их важность невозможно переоценить. Если говорить простыми словами, то редкоземельные металлы - это то, что подпитывает нынешнюю Четвертую промышленную революцию, обеспечивая производство буквально всего: от плоских телевизоров и МРТ-сканеров до истребителей и спутников.

У кого больше всего редкоземельных металлов?

По оценкам, в мире около 120 миллионов тонн редкоземельных металлов. Больше всего их у Китая - более 36%. Кроме того, Китай - главный производитель важнейших для всех отраслей промышленности компонентов: на него приходится 90% производства и более 70% мирового экспорта редкоземельных элементов. На втором месте после Китая расположились США, при этом американское производство в пять раз меньше, чем китайское. Редкоземельные металлы есть и в России - около 4 млн тонн, однако производство в стране составляет всего 1% от глобального.

Сколько редкоземельных металлов в Саудовской Аравии?

Саудовская Аравия до 2020х фактически не занимавшаяся добычей полезных ископаемых, кроме нефти, объявила, что в стране огромные запасы минералов, в том числе редкоземельных металлов. Общие запасы минералов в стране без уточнения в каких долях, по оценкам, 640 млн тонн. Стоимость всех минеральных ресурсов страны составляет $2,5 трлн.

Сколько денег Саудовская Аравия вкладывает в добычу минералов?

Всего за четыре года королевство в Персидском заливе увеличило финансирование добывающего сектора почти на 600%, а к 2035 году планирует довести сумму инвестиций до $100 млрд. Если в 2020 году в стране было всего 6 компаний, занимающихся разведкой минералов, то на сегодняшний день их уже более 130. Несмотря на то, что на данный момент страна в основном занимается исследованиями месторождений полезных ископаемых, горнодобывающая деятельность ведётся на почти 400 объектах площадью более 44 тысяч квадратных километров.

Зачем Саудовской Аравии редкоземельные металлы?

Обнаружив на своей территории запасы редкоземельных металлов или критических минералов, как их обозначили США, имея в виду их важность для национальной безопасности, Саудовская Аравия почти сразу же сделала их частью своей программы ”Видение 2030”, которая предусматривает диверсификацию экономики, в основном зависящей от нефти. Королевство рассчитывает, что благодаря добыче минералов, сможет создать новые рабочие места, укрепить экспортные связи, обеспечить собственное технологическое преимущество, а в будущем стать глобальным центром по добыче и производству, в частности, редкоземельных металлов.

Саудовская Аравия бросит вызов Китаю?

Сегодня Китай неоспоримый лидер по производству редкоземельных металлов и критических минералов, и конкурировать с ним фактически невозможно. Однако у Саудовской Аравии есть шанс в ближайшие годы занять свою долю на рынке и найти надёжных партнёров и клиентов. Для этого королевство снижает налоги и устраняет бюрократические препоны для тех, кто готов вкладывать деньги в горнодобывающую отрасль страны.

Помимо добычи и производства непосредственно на своей территории, Саудовская Аравия также может стать региональным центром переработки критически важных минералов, добываемых в других странах, в частности, африканских, с которым королевство в последние годы активно налаживает дипломатические и экономические связи.

Кому нужны редкоземельные металлы из Саудовской Аравии?

Как минимум два партнера, которые готовы сотрудничать с Саудовской Аравией в добыче критических минералов, у Эр-Рияда уже есть: это США и Япония.

В ноябре 2025 года стало известно, что американская компания MP Materials, которая владеет единственным в США действующим рудником с редкоземельными элементами, совместно с аравийской компанией Maaden построит в королевстве завод по переработке минералов и производству магнитов.

В декабре 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Саудовскую Аравию к совместной работе над добычей и производством редкоземельным металлов с тем, чтобы снизить чрезмерную зависимость стран по всему миру от китайского экспорта.