Русский ”Хэллоуин”: кого боялись наши предки?

На Руси праздника, аналогичного западному Хэллоуину не существовало, между тем в верованиях наших предков было достаточно загадочных, опасных и страшных существ, которых боялись, старались обойти стороной и всячески задобрить, чтобы не навлечь на себя беду.

От упырей до оборотней - мир древних славян был наполнен потусторонними сущностями, которые пугали, помогали и предупреждали об опасности. С кем делили свои дома, поля и леса наши предки, рассказываем в этом материале.

Те, кто приходил из мира мертвых

Древние славяне верили, что люди, уходя в мир иной, продолжают влиять на судьбы живых. Мертвых уважали, поминали и устраивали особые дни в честь них, которые назывались Деды (с ударением на первый слог). Можно сказать, что Деды в каком-то смысле аналог Хэллоуина, правда, отмечаемый не 31 октября, а несколько раз в году. Сегодня практически все славянские дни Дедов - это родительские субботы, в том числе Радоница, справляемая через неделю после Пасхи, Троицкая суббота накануне Троицы и Дмитриевская суббота, которая в 2026 году приходится на 7 ноября.

В мир живых в виде мифических существ возвращались, в первую очередь, заложные покойники - люди, которые умерли неестественной смертью и не получившие упокоения. Заложными такие мертвые назывались потому, что хоронили их не погребая, а закладывая гроб ветками, камнями и т.д. Для заложных покойников был свой день поминовения - Семик, сегодня - Троицкая суббота.

Самые страшные из мертвецов

Больше всего древние славяне испытывали страх перед теми заложными покойниками, которые могли забрать с собой, то есть физически убить живых людей. В этой категории упырь - одно из самых страшных существ. Согласно верованиям славян, упырями после смерти становились, в первую очередь, колдуны и волколаки (оборотни), самоубийцы и преступники, а после распространения христианства на Руси те, кто был отлучен от церкви и даже некрещеные дети. Упырем-кровососом мог стать и тот, на кого напал упырь, а также погибшие насильственной смертью. Отличительная черта упырей-кровососов — красное лицо и налитые кровью глаза. Упыри выходили из могил по ночам, а возвращались к месту погребения с криками первых петухов. Упырей обвиняли в пожарах и неурожаях, засухах и граде; считалось, что они могут проникать в дома людей и пить их кровь. С упырями славяне боролись, топя их трупы в водоемах, заливая могилы водой или сжигая. Страх перед упырями был настолько сильным, что традиция избавляться от трупов людей, умерших не своей смертью, сохранялась в отдельных регионах Российской империи вплоть до конца XIX века.

Почему русалка на ветвях сидит?

Славянские русалки - это тоже заложные покойники. Они не имеют ничего общего с "Русалочкой" Андерсена с рыбьим хвостом, а места их обитания не только водоемы, но также поля и леса. В поэме Пушкина ”Руслан и Людмила” русалка на ветвях сидит, потому что она лесная обитательница, а не речная. По одной из версий слово ”русалка” произошло от прилагательного ”русый”: отличительной особенностью всех русалок считался русый цвет волос. У русалок на Руси была целая своя неделя - Русальная неделя или Зеленые святки за неделю до Троицы. В народе верили, что русалками становятся те девушки, которые были прокляты своими родителями и обречены жить в пределах вод, болот и лесных чащ. Русалки считались врагами смертных, поскольку всячески старались завлечь их в свой потусторонний мир. Спасались от русалок с помощью полыни, а после принятия христианства - церковным ладаном.

Кто такие домовые?

Не все существа в представлениях древних славян происходили из мира мертвых. Целая категория духов обитала в жилищах наших предков - в домах, банях, дворах и хозяйственных постройках, в овинах или на гумне. До наших дней не сохранились сведения о том, каким считалось происхождение домовых духов до принятия христианства. После того как в дома славян пришла новая религия, домовых, в том числе овинников, банников, дворовых и кикимор стали причислять к рангу падших ангелов, которых Бог в наказание отправил на землю, а те попали в жилища людей. Домовых старались всячески задобрить, чтобы те помогали и не проказничали: им подносили угощения, проявляли к ним уважение и соблюдали домашние обычаи. Одной из традиций, связанных с домовыми, было приглашение их с собой в новый дом.

Оборотни без Луны

Вера в оборотней - людей, которые могут превращаться во что угодно - очень древняя. Появилась она во времена, когда, как считалось, на Руси жили сильные колдуны, способные как сами обратиться в животное, так и любого человека заколдовать таким образом. Людей посторонних чаще оборачивали в волков и медведей, а сами колдуны превращались в свиней, кошек, собак, петухов, сорок и гусей. С помощью оборотничества колдуны мстили или подшучивали над своими жертвами. Считалось, что и после смерти, если колдун продал свою душу, он превращался в оборотня, и единственным способом лишить его возможности перевоплотиться, было перерезать ему перед смертью пяточные сухожилия. Чтобы не пасть жертвой колдуна, который мог превратить любого человека в волка, важно было не называть своего имени. Человек, поневоле обращенный в волка, страдал и мучился от того, что не мог вернуться в мир людей.