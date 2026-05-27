Троицкая суббота 2026: какого числа в России, что обязательно нужно сделать, как правильно помянуть в церкви и на кладбище

У православных России дни поминовения - это субботы, а наиболее важные поминальные субботы называются родительскими. Одна из таких особенных суббот - день перед Троицей, который в народе называется Троицей для усопших. Что такое Троицкая суббота, какого она числа, что в нее делают?

То, как поминали в древней Руси, и как поминают сегодня - совершенно два разных процесса, однако традиция не забывать тех, кто умер, особенно накануне великих праздников, живет по сей день.

Что такое Троицка суббота?

Троицкая суббота - это поминальная или родительская суббота. Поминальная суббота - это день в церковном календаре, когда православные верующие вспоминают умерших особенным образом: читают специальные молитвы, посещают церковную службу панихиду, ходят на кладбище. Всего в году более 10 особенных дней поминовения, и среди них выделяются Вселенские субботы, которых в году две. Троицкая поминальная суббота как раз Вселенская. Это значит, что в нее во время богослужения поминают/вспоминают всех христиан от самых первых дней христианства.

Когда в Троицкая суббота в 2026 году?

Родительская суббота будет 30 мая. У весенне-летнего поминального дня накануне Троицы не фиксированная дата, как у и самого праздника Троицы, и привязана она к дате Пасхе. Можно запомнить так: Троица всегда на 49 день после Пасхи (ровно через 7 недель), а Троица для усопших - днем ранее. В 2027 году Троицкая суббота будет 19 июня.

Когда начали поминать на Троицкую субботу?

Как православный день поминовения Троицкая суббота на Руси появилась, вероятно, одновременно с популяризацией праздника Троица в XIV веке. Между тем о важности субботы накануне Дня Святой Троицы писал еще Василий Великий - святитель и составитель литургии, живший в IV веке в Кесарии (сегодня Турция). По мнению Святителя, поминать усопших в Троицкую родительскую субботу важно, поскольку Господь с благосклонностью принимает молитвы о тех, кто умер.

До принятия христианства на Руси было принято вспоминать усопших на неделе Зеленых святок (конец весны - начало лето). Кроме умерших своей смертью, в это время чтили память также и тех, кто ушел неприкаянным, то есть не смог обрести покой из-за неестественной смерти. Для них был отведен четверг, который назывался Семик.

Что делают в Троицкую субботу?

Самое главное, что обязательно нужно сделать в Троицкую субботу - это помянуть близких умерших людей. Это можно сделать тремя способами: дома, в церкви, на кладбище.

Как поминают в церкви?

В церкви на поминовение в Троицкую субботу отводятся две службы:

первая - накануне в пятницу, 29 мая. Называется она заупокойное богослужение или парастас и длится примерно 40-60 минут и обычно начинается в 17:00. вторая - утром в Родительскую субботу. В этот день в храмах и церквях служат литургию и панихиду, общая продолжительность которых примерно два часа. Начинается служба в 09:00.

Перед этими службами верующие подают требы - записочки с именами умерших, которых нужно помянуть. На специальном бланке, который можно взять в церковной лавке, пишут имена в родительном падеже. Можно подать требу на одну службу, а можно на все три. Стоимость этой церковной услуги зависит от количества имен и службы, которая выбирается для поминовения. Таким способом поминать можно только крещеных православных.

Перед поминальными службами обычно ставят свечи за упокой - на специальный отдельный подсвечник, который обычно находится чуть поодаль от других.

К службе родительской субботы в церковь приносят угощение - это давняя традиция: люди, которые будут есть угощение, помянут усопших. Обычно на канун или канон, так называется стол, куда верующие кладут еду, приносят конфеты, хлеб, печенье и любые другие продукты - накануне Троицы ограничений в этом плане нет, поскольку дни не постные. Также в Троицкую субботу подают милостыню: обычно, люди ее собирающие, стоят у церквей.

Как поминают дома?

Когда возможности сходить в церковь нет, поминают дома. Для этого читают молитву об усопших, которая начинается словами ”Помяни, Господи Боже…” Обычно она есть во всех молитвословах, однако ее также можно найти онлайн на церковных сайтах. Также читают панихиду для чтения мирянам. Помолиться об усопших можно и своими словами, попросив у Господа мира душам тех, кого больше нет в живых. Дома можно поминать тех, кто ушел из жизни по своей воле, а также некрещеных.

При желании заказать требу об усопших можно из дома: в последние годы подобная услуга доступна на сайтах многих церквей и храмов России.

За обедом или ужином в кругу семьи в Троицкую субботу тоже вспоминают усопших: рассказывают истории из их жизни, делятся друг с другом воспоминаниями.

Как помянуть на кладбище?

Накануне Троицы не обязательно ходить на кладбище, но если такая возможность есть, то это можно сделать. Обычно в Троицкую субботу на кладбище приносят цветы или зеленые веточки - это давний обычай, а зеленый цвет в данном случае символизирует вечную жизнь души. Еда и напитки в месте упокоения мертвых необязательны, тем более что церковь считает такую традицию не совсем уместной.

Что можно и нельзя делать в Троицкую субботу?

Троицкая суббота день не запретов, а памяти, в него можно работать, в том числе на земле/огороде, сажать растения, косить траву, топить баню и заниматься любыми другими бытовыми делами. Не воспрещено в этот день крестить ребенка. Есть можно любые продукты, поскольку поста нет.

Запреты Троицкой субботы

Единственный церковный запрет в родительскую субботу перед Троицей - это таинство Венчания, которое в дни накануне великих праздников не проводится. Что касается поведения верующего, то не стоит в этот день предаваться унынию, несмотря на то, что он посвящен памяти умерших, сквернословить, злиться и отказывать в помощи.

Из народных запретов до наших дней сохранилось предупреждение о том, что в этот день, как и на Троицу, нельзя купаться в водоемах - реках и озерах, чтобы не пасть жертвой русалок, которые, как считалось, выходили в это время на поверхность. Также воспрещалось работать и делать уборку в доме.