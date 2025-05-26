Рождество Иоанна Предтечи 2025: что за праздник, кому посвящен и что нужно делать?

7 июля православные верующие будут отмечать праздник Рождество Иоанна Предтечи, одного из самых почитаемых святых в христианстве. Что за праздник Рождество Иоанна Крестителя, что можно и нельзя делать в этот день - рассказываем в нашем материале.

Когда Рождество Иоанна Предтечи?

Рождество или, другими словами, День Рождения Иоанна Крестителя всегда празднуется 7 июля, то есть это непереходящий праздник. В церковной традиции Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - великое торжество с особым богослужением, которое совершается в храмах. В 2025 году Рождество Иоанна Предтечи выпадает на понедельник, когда еще продолжается Апостольский пост.

Кому посвящен праздник Рождества Иоанна Предтечи?

Праздник Рождества Иоанна Предтечи посвящен Иоанну Крестителю, пророку и проповеднику, который предсказал приход Спасителя. Он призывал жителей Иудеи к покаянию и совершал ритуальные омовения, смывая с верующих их грехи. Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан, поэтому его называют Крестителем, а своими проповедями подготовил людей к приходу Христа, поэтому его также называют Предтечей.

Родился Иоанн у бесплодной пары, священника Захарии и его супруги, Елисаветы, которая приходилась родственницей Деве Марии, матери Иисуса Христа, за полгода до самого Спасителя. Вот почему православная церковь отмечает праздник 7 июля. В католической традиции Рождество Иоанна Предтечи приходится на 24 июня.

Рождество Иоанна Предтечи и Ивана Купала

Рождество Иоанна Предтечи и Ивана Купала - это два разных праздника. Первый - религиозный, а второй - народный. Ивана Купала - торжество, посвящённое дню летнего солнцестояния, которое начали отмечать задолго до появления христианства и тем более Крещения Руси. Со временем, как это часто бывает с народными праздниками, часть традиций языческих наложились на православные, и в результате два праздника стали совпадать.

Если говорить в более широком смысле, то появление праздника Рождество Иоанна Крестителя в христианской традиции и установление его даты близко к дате солнцестояния объясняется необходимостью новой религии, то есть христианства, переключить внимание верующих со старых языческих обрядов на новые религиозные традиции. Рождество Иоанна Крестителя начали отмечать в IV веке, а церковным праздником этот день стал в VI веке.

Что делают в Рождество Иоанна Крестителя?

Накануне праздника, то есть в 2025 году в воскресенье, в церквях пройдет особая служба, которая называется всенощное бдение. На неё верующие стараются попасть, чтобы отдать дань уважения пророку, предвестившему приход Спасителя. В сам праздник Рождества Иоанна Предтечи тоже ходят в храм на службу, если есть возможность, чтобы помолиться о здоровье родных и близких, благополучии и помощи.

Поскольку праздник приходится на продолжающийся Петров пост, 7 июля нельзя есть продукты животного и молочного происхождения, однако растительное масло и рыба не запрещены.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в праздник Рождества Иоанна Предтечи?

Праздник Рождества Иоанна Предтечи относится к категории великих, поэтому венчаться в этот день не получится. Также 7 июля не стоит злословить, предаваться унынию и отказывать в помощи. Других запретов в рамках церковной традиции в этот день нет: и работать, в том числе на огороде, и заниматься домашними делами, можно.

Как поздравить в праздник Рождества Иоанна Предтечи?

Поздравления в праздник Иоанна Предтечи могут быть самыми разными: каких-то особых фраз, как, например, на Пасху, для этого праздника не предусмотрено. Близким можно пожелать благополучия, процветания, гармонии, здоровья и всех благ.