Рождественский пост 2025: с какого числа и по какое, что можно есть по дням и что нельзя делать?

В конце ноября начинается последний в году, Рождественский пост, который по длительности уступает только пасхальному, Великому посту, и иногда Петрову посту. Самое важное о посте, который продлится до начала января 2026 года, рассказываем в этом материале.

С какого числа и по какое продлится Рождественский пост?

Дата начала поста - 28 ноября. В 2025 году пост перед Рождеством мы начинаем в пятницу. Продлится период подготовки к одному из важнейший для православных праздников года, Рождеству, 40 дней. Завершаются постные дни сочельником 6 января.

У католиков Рождественский пост 2025-2026, который носит название адвент, начнётся 30 ноября и закончится 24 декабря.

Заговенье на Рождественский пост 2025

День перед Рождественским постом - заговенье. Со старославянского слово ”говение” означает ”пост”, а заговение - день накануне поста. В заговенье еще можно есть мясную пищу, а вот потом уже нельзя. Заговенье перед Рождественским постом всегда 27 ноября. В этот день церковь поминает апостола Филиппа, одного из учеников Христа, поэтому пост перед Рождеством нередко называют Филипповым. Сплошной седмицы перед Рождественским постом нет, то есть среда и пятница в неделю до 28 ноября считаются постными.

Что можно и нельзя в Рождественский пост?

Рождественский пост - время добровольных ограничений в увеселениях и еде. В это время люди стараются чаще обращаться к Богу, бывать в церкви и оказывать помощь тем, кому она нужна. Для мирян пост перед Рождеством не такой строгий, как для монахов, однако тем, кто собирается его держать, следует помнить о том, что на 40 дней придётся отказаться:

от мясных продуктов;

молочных продуктов;

яиц.

Кроме того, в пост не получится венчаться, поскольку это таинство в дни постов не проводится церковью. При этом обряд крещения не воспрещается.

Что можно есть по дням и что нельзя?

Зимний пост чуть легче переносить с точки зрения питания, поскольку во многие его дни можно есть рыбу и готовить на растительном масле. Исключением являются среда и пятница, постные дни, соблюдаемые почти круглый год. В них рыба запрещена. Чуть строже пост после Дня Святого Николая: в неделю с 22 по 28 декабря по средам и пятницам можно есть только приготовленное без масла. Самые строгие дни - неделя до Рождества. Начинается она 31 декабря, накануне Нового года, и завершается 6 января. В сочельник, до восхода первой звезды, знаменующей начало Рождества, традиционно стараются ничего не есть, но церковь разрешает мирянам термически не обработанные продукты.

Что можно пить в Рождественский пост?

В Рождественский пост разрешены такие напитки, как чай, кофе, соки, газированная вода. Немного вина дозволяется в те дни, когда разрешено растительное масло, кроме более строгих сред и пятниц.

Рождественский пост 2025: календарь питания

Ниже представлен обобщенный календарь питания в дни Рождественского поста 2025-2026 года для мирян. Его можно скачать и сохранить на компьютер/телефон для удобства использования.

Меню на Рождественский пост по дням

Важно понимать, что пост держать можно только тем, кому позволяет здоровье, особенно в более строгие дни перед Рождеством. Чтобы не случилось упадка сил, необходимо потреблять достаточное количество калорий - 2000 женщинам и 2500 мужчинам. Приблизительное меню на 40-дневный зимний пост может выглядеть следующим образом:

Понедельник

завтрак: постные оладьи или блинчики с вареньем

постные оладьи или блинчики с вареньем обед: пюре (без молока и сливочного масла) с отварной рыбой, винегрет

пюре (без молока и сливочного масла) с отварной рыбой, винегрет ужин: гречневая каша с грибами, хлеб. Пирожки с фруктовой начинкой в качестве десерта.

Вторник

завтрак: тосты с ореховой пастой

тосты с ореховой пастой обед : паста с морепродуктами, салат из огурцов и помидоров

: паста с морепродуктами, салат из огурцов и помидоров ужин: запеченная рыба с овощами. Кекс на постном масле в качестве десерта.

Среда (более строгий день без рыбы)

завтрак: кутабы с зеленью

кутабы с зеленью обед : вегетарианская пицца

: вегетарианская пицца ужин: вегетарианское карри. Фруктовые пирожки в качестве десерта.

Четверг

завтрак : тосты с красной рыбой и авокадо

: тосты с красной рыбой и авокадо обед: овощной суп, салат коул-слоу

овощной суп, салат коул-слоу ужин: рис с креветками. Тыквенный пирог в качестве десерта.

Пятница (более строгий день без рыбы)

завтрак: каша овсяная с орехами и сухофруктами

каша овсяная с орехами и сухофруктами обед : запеченный картофель, салат с солёными огурцами и грибами

: запеченный картофель, салат с солёными огурцами и грибами ужин: овощные котлеты с рисом. Пирог с яблоками в качестве десерта.

Суббота

завтрак : гранола

: гранола обед: запеченная рыба с овощами, греческий салат без сыра

запеченная рыба с овощами, греческий салат без сыра ужин: лазанья с баклажанами и сладким перцем. Постные булочки с корицей в качестве десерта.

Воскресенье

завтрак : бутерброды со шпротами

: бутерброды со шпротами обед : грибной суп, рыбные котлеты с овощным пюре

: грибной суп, рыбные котлеты с овощным пюре ужин: паста с кабачками и помидорами. Безбелковая пастила в качестве десерта.

В единственный день сухоядения (2 января), то есть когда разрешается употреблять только термически не обработанную пищу, можно есть квашеную капусту, солёные/маринование овощи, орехи, фрукты, цукаты и хлеб. Горячий чай и кофе в этот день пить нельзя.