Вестник Кавказа

Рождественский пост 2025: с какого числа и по какое, что можно есть по дням и что нельзя делать?

Екатерина Винник
Рождественский пост 2025: с какого числа и по какое, что можно есть по дням и что нельзя делать?
В конце ноября начинается последний в году, Рождественский пост, который по длительности уступает только пасхальному, Великому посту, и иногда Петрову посту. Самое важное о посте, который продлится до начала января 2026 года, рассказываем в этом материале.

С какого числа и по какое продлится Рождественский пост?

Дата начала поста - 28 ноября. В 2025 году пост перед Рождеством мы начинаем в пятницу. Продлится период подготовки к одному из важнейший для православных праздников года, Рождеству, 40 дней. Завершаются постные дни сочельником 6 января. 

У католиков Рождественский пост 2025-2026, который носит название адвент, начнётся 30 ноября и закончится 24 декабря. 

Заговенье на Рождественский пост 2025

День перед Рождественским постом - заговенье. Со старославянского слово ”говение” означает ”пост”, а заговение - день накануне поста. В заговенье еще можно есть мясную пищу, а вот потом уже нельзя. Заговенье перед Рождественским постом всегда 27 ноября. В этот день церковь поминает апостола Филиппа, одного из учеников Христа, поэтому пост перед Рождеством нередко называют Филипповым. Сплошной седмицы перед Рождественским постом нет, то есть среда и пятница в неделю до 28 ноября считаются постными. 

Что можно и нельзя в Рождественский пост?

Рождественский пост - время добровольных ограничений в увеселениях и еде. В это время люди стараются чаще обращаться к Богу, бывать в церкви и оказывать помощь тем, кому она нужна.  Для мирян пост перед Рождеством не такой строгий, как для монахов, однако тем, кто собирается его держать, следует помнить о том, что на 40 дней  придётся отказаться: 

  • от мясных продуктов; 
  • молочных продуктов; 
  • яиц. 

Кроме того, в пост не получится венчаться, поскольку это таинство в дни постов не проводится церковью. При этом обряд крещения не воспрещается. 

Что можно есть по дням и что нельзя?

Зимний пост чуть легче переносить с точки зрения питания, поскольку во многие его дни можно есть рыбу и готовить на растительном масле. Исключением являются среда и пятница, постные дни, соблюдаемые почти круглый год. В них рыба запрещена. Чуть строже пост после Дня Святого Николая: в неделю с 22 по 28 декабря по средам и пятницам можно есть только приготовленное без масла. Самые строгие дни - неделя до Рождества. Начинается она 31 декабря, накануне Нового года, и завершается 6 января. В сочельник, до восхода первой звезды, знаменующей начало Рождества, традиционно стараются ничего не есть, но церковь разрешает мирянам термически не обработанные продукты. 

Что можно пить в Рождественский пост?

В Рождественский пост разрешены такие напитки, как чай, кофе, соки, газированная вода. Немного вина дозволяется в те дни, когда разрешено растительное масло, кроме более строгих сред и пятниц. 

Рождественский пост 2025: календарь питания 

Ниже представлен обобщенный календарь питания в дни Рождественского поста 2025-2026 года для мирян. Его можно скачать и сохранить на компьютер/телефон для удобства использования. 

Меню на Рождественский пост по дням  

Важно понимать, что пост держать можно только тем, кому позволяет здоровье, особенно в более строгие дни перед Рождеством. Чтобы не случилось упадка сил, необходимо потреблять достаточное количество калорий - 2000 женщинам и 2500 мужчинам. Приблизительное меню на 40-дневный зимний пост может выглядеть следующим образом: 

Понедельник 

  • завтрак: постные оладьи или блинчики с вареньем
  • обед: пюре (без молока и сливочного масла) с отварной рыбой, винегрет
  • ужин: гречневая каша с грибами, хлеб. Пирожки с фруктовой начинкой в качестве десерта. 

Вторник

  • завтрак: тосты с ореховой пастой
  • обед: паста с морепродуктами, салат из огурцов и помидоров 
  • ужин: запеченная рыба с овощами. Кекс на постном масле в качестве десерта. 

Среда (более строгий день без рыбы) 

  • завтрак: кутабы с зеленью
  • обед: вегетарианская пицца
  • ужин: вегетарианское карри. Фруктовые пирожки в качестве десерта. 

Четверг 

  • завтрак: тосты с красной рыбой и авокадо 
  • обед: овощной суп, салат коул-слоу
  • ужин: рис с креветками. Тыквенный пирог в качестве десерта. 

Пятница (более строгий день без рыбы)

  • завтрак: каша овсяная с орехами и сухофруктами
  • обед: запеченный картофель, салат с солёными огурцами и грибами
  • ужин: овощные котлеты с рисом. Пирог с яблоками в качестве десерта. 

Суббота 

  • завтрак: гранола
  • обед: запеченная рыба с овощами, греческий салат без сыра 
  • ужин: лазанья с баклажанами и сладким перцем. Постные булочки с корицей в качестве десерта. 

Воскресенье

  • завтрак: бутерброды со шпротами 
  • обед: грибной суп, рыбные котлеты с овощным пюре
  • ужин: паста с кабачками и помидорами. Безбелковая пастила в качестве десерта. 

В единственный день сухоядения (2 января), то есть когда разрешается употреблять только термически не обработанную пищу, можно есть квашеную капусту, солёные/маринование овощи, орехи, фрукты, цукаты и хлеб. Горячий чай и кофе в этот день пить нельзя. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
675 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.