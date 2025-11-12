Профессия — режиссер: Зарифа Бритаева

Зарифа Бритаева окончила ГИТИС и стала первой женщиной — режиссером на Северном Кавказе. Во Владикавказе в разные годы она возглавляла Северо-Осетинский и Русский драматические театры. Расскажем, у кого Бритаева училась режиссуре, какие постановки осуществила, за какой спектакль получила Государственную премию Северной Осетии.

В какой семье родилась Зарифа Бритаева?

Зарифа Бритаева родилась 18 января 1919 года во Владикавказе. Ее отец — Елбыздыко Бритаев — выпускник юридического факультета Петербургского университета, известный общественный деятель, основоположник осетинской драматургии, автор пьес "Хазби", "Амран" и "Две сестры".

Учеба в ГИТИСе

Бритаева вспоминала, что профессию режиссера выбрала не сразу, но рано поняла, что хочет "быть в театре, в искусстве". В 1937-м она пришла в Северо-Осетинский государственный драматический театр (теперь это Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева) и стала ассистентом режиссера, а на следующий год поступила на режиссерский факультет ГИТИСа. Бритаева занималась на курсе известного режиссера и педагога, народного артиста СССР, профессора Алексея Попова. Непосредственный ученик Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, он играл во МХТ, а потом занялся режиссурой и педагогикой. В студии, созданной Евгением Вахтанговым, среди учеников Попова были Юрий Завадский, Борис Захава и Павел Антокольский, а позже, в ГИТИСе — Георгий Товстоногов, Анатолий Эфрос и Леонид Хейфец.

Учебу Бритаевой прервала война: она строила оборонительные сооружения на подступах к Москве, а потом рыла противотанковые рвы уже на подступах к Владикавказу, была награждена медалями "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа" и "За доблестный труд". В 1944 году Бритаева вернулась в ГИТИС, прослушала курс лекций и сдала государственные экзамены.

Зарифа Бритаева — главный режиссер Осетинского драматического театра

Дипломный спектакль по пьесе Федора Кнорре "Встреча в темноте" Бритаева выпустила в январе 1945 года в Осетинском театре и стала режиссером этого коллектива. Ее постановки "Любови Яровой" Константина Тренева и "Победителей" Бориса Чирскова были показаны в июне 1947-го в Грозном на I творческой конференции работников драматических театров Северного Кавказа. "Двух сестер" своего отца Бритаева поставила вместе с Маирбеком Цаликовым, премьера состоялась в мае того же года, а потом этот спектакль и "Любовь Яровая" были сыграны на Всероссийском смотре молодежи музыкальных и драматических театров в Москве и награждены Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и Комитета по делам искусств РСФСР.

Когда Осетинский театр пригласил Алексея Попова поставить комедию Уильяма Шекспира "Много шума из ничего", Бритаева стала ассистентом своего педагога, их совместный спектакль вышел в сентябре 1948 года. В 1949-м она получила звание заслуженного деятеля искусств Северной Осетии, а в 1950-м стала главным режиссером Осетинского театра. В сентябре того же года состоялась премьера "Отелло", эту работу Бритаевой и исполнение главной роли Владимиром Тхапсаевым высоко оценили и советские шекспироведы, и члены британской делегации деятелей культуры, посмотревшие спектакль в декабре 1953 года. К творчеству Шекспира режиссер возвращалась и потом: в 1954-м выпустила "Двенадцатую ночь", а в 1962-м — "Ромео и Джульетту".

В первой половине 1950-х она дважды обращалась к пьесам Александра Островского: сначала поставила "Без вины виноватых", а потом — "Снегурочку".

Созданную Бритаевой инсценировку поэмы "Фатима" Коста Хетагурова весной 1956-го представили во Владикавказе, а летом — во время гастролей театра в Москве. В августе — сентябре 1960 года в рамках Декады осетинского искусства и литературы в столице показали еще два ее спектакля: "Чермен" Григория Плиева и "В родных горах" Раисы Хубецовой.

В 1957 году режиссер стала заслуженным деятелем искусств РСФСР, в 1962-м получила звание народной артистки РСФСР.

Зарифа Бритаева — главный режиссер Русского драматического театра

В 1966 году Бритаева стала главным режиссером старейшего драматического театра Северного Кавказа — Русского драматического театра (теперь это Русский академический театр имени Вахтангова) во Владикавказе и занимала этот пост десять лет. Одной из ее первых постановок стала пьеса Езетхан Уруймаговой "Перед грозой", за нее режиссер, исполнители главных ролей и художник Александр Келл в 1967 году получили Государственную премию Северной Осетии имени Коста Хетагурова.

Также среди работ Бритаевой в Русском театре — "Антигона" Жана Ануя, "Полковник Ксанти" Георгия Черчесова, "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского.

В конце 1970-х режиссер возглавила Северо-Осетинское отделение ВТО, а через несколько лет стала фигуранткой уголовного дела: ее обвинили в хищении социалистической собственности. В 1982 году суд вынес приговор — 12 лет лишения свободы. В поддержку Бритаевой выступили Расул Гамзатов, Михаил Ульянов, Георгий Товстоногов, Рубен Симонов, Василий Лановой, другие известные деятели культуры. Сама она обращала внимание на то, что "ни один факт обвинения не доказан", "основанием для обвинения послужили показания секретаря-машинистки ВТО", а "для их получения были применены шантаж и угрозы, в чем она призналась на суде". Через четыре с половиной года режиссер была освобождена, ей вернули почетные звания и государственные награды.

Потом Бритаева преподавала актерское мастерство во Владикавказском училище искусств, в Осетинском театре поставила пьесу Камала Ходова "Рухсана". Известная актриса этого театра, народная артистка России Орзета Бекузарова отмечала:

Хорошо, что ее пригласили для этой постановки. Потому что только творчество было способно "воскресить" ее, заставить забыть обо всем

Скончалась Бритаева 29 августа 2001 года, она похоронена на Аллее славы во Владикавказе.