Премьер-министр Японии 2025: биография, политические взгляды и отношение к России

Депутаты двухпалатного японского парламента назвали новоизбранного председателя правящей Либерально-демократической партии главой правительства страны. Расскажем, кто такая Санаэ Такаити, как она пришла к власти, каковы ее политические взгляды и отношение к России и США.

На этой неделе японский парламент избрал Санаэ Такаити главой правительства. Таким образом, она стала первой женщиной в истории страны, получившей этот пост. Это назначение стало результатом сложной политической комбинации после отставки прежнего премьера Сигэру Исиба на фоне падения поддержки партии и потери коалиционного большинства.

Кто новый премьер-министр Японии?

Правящая ЛДП, ослабленная скандалами и развалом коалиции, была вынуждена сделать ставку на самого бескомпромиссного кандидата. Так Санаэ Такаити, ультраконсервативный "ястреб" и поклонница Маргарет Тэтчер, стала первой женщиной во главе правительства страны. Такаити в СМИ называют не иначе как японской "железной леди". Ее приход к власти знаменует не только смену политических поколений, но и резкий правый поворот для четвертой экономики мира. Такаити считается протеже скончавшегося в результате нападения премьер-министра Синдзо Абэ, занимавшего эту должность дольше всех. Она переняла его националистическое видение сильной Японии и приверженность экономической политике, известной как "Абэномика".

Кто такая Санаэ Такаити и как она пришла к власти?

Родившаяся 7 марта 1961 года Санаэ Такаити - политик с большим опытом. Она получила образование в Университете Кобе, а магистерскую диссертацию защитила в на тот момент недавно основанном Институте государственного управления и менеджмента Мацуситы, готовящем будущих лидеров в области госуправления и бизнеса. В конце 1980-х она пару лет была ассистенткой Патриции Шредер - первой женщины, избранной в палату представителей США от штата Колорадо. После возвращения из США Такаити успела поработать на телевидении.

В 1993 году молодую специалистку избрали в Палату представителей. В дальнейшем карьера Такаити в ЛДП включала различные посты: министра внутренних дел и коммуникаций (2014-2017, 2019-2020) и министра по экономической безопасности (2022-2024). Важным этапом были министерские должности в первом кабинете Абэ (2006-2007), где она зарекомендовала себя как его верная соратница.

© Фото: Cabinet Secretariat/Creative Commons Attribution 4.0

Став первой женщиной-главой ЛДП в начале октября, 64-летняя политик сразу столкнулась с кризисом: коалиция с давним союзником, партией “Комэйто”, распалась. Но Такаити проявила политическую гибкость, оперативно заручившись поддержкой правой “Партии инноваций”. 35 голосов их депутатов оказались решающими для ее избрания.

Такити замужем за депутатом ЛДП Таку Ямамото. Пара вступила в брак в 2004 году, но оформила развод в 2017 из-за политических разногласий, однако через четыре года семья воссоединилась. Такаити усыновила троих детей Ямамото от предыдущего брака.

Каковы политические взгляды Санаэ Такаити?

Жесткий курс в отношении Китая: Такаити поддерживает усиление связей с США для противодействия Пекину;

Пересмотр Конституции: выступает за пересмотр статьи японской Конституции, запрещающей иметь официальную армию;

Увеличение оборонных расходов: поддерживает планы по увеличению бюджета на оборону до 2% ВВП;

Спорные визиты в храм Ясукуни: как и Абэ, периодически посещала это синтоистское святилище, где среди прочих почитают души осужденных как военных преступников Второй мировой войны японских военачальников;

Иммиграция: поддерживает ужесточение иммиграционного контроля и ограничения на продажу недвижимости иностранцам;

Такаити поддерживает традиционные ценности, выступает против изменения закона, позволяющего супругам иметь разные фамилии, но за сохранение мужской линии наследования императорского престола;

Наследница "Абэномики", основанной на высоких государственных расходах, мягкой денежно-кредитной политике и структурных реформах;

Поддержка предпринимательства: Такаити выступала за поддержку бизнеса, предлагая введение налоговых льгот для стимулирования частных инвестиций.

Что ждет Японию при новом премьере?

Такаити пришла к власти в непростой политической обстановке. ЛДП за последние годы потеряла значительную часть поддержки, и теперь ее правительство зависит от союзников. Кроме того, Такаити - уже четвертый премьер-министр Японии за последние пять лет. Ей придется управлять партией, все еще оправляющейся от коррупционного скандала. Фокус нового правительства скорее всего будет сосредоточен на оживлении экономики и усилении обороноспособности.

Япония как четвертая экономика мира сталкивается с инфляцией и вялым ростом. Такаити предстоит выполнить предвыборное обещание по укреплению экономики, а также разобраться с негативным влиянием американских пошлин. И хотя администрация Трампа снизила пошлины с 25% до 15%, экспорт японских товаров в США продолжает падать.

Как Санаэ Такаити относится к России?

Отношение Санаэ Такаити к России сочетает в себе идеологическую жесткость с потенциальной прагматичной готовностью к диалогу. Кратко его можно охарактеризовать как жесткое и консервативное, но существуют надежды на некоторое улучшение отношений. Однако Такаити выступает за “возвращение” Японии четырех южных Курильских островов, более того, она находится в санкционном списке лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Потенциал для диалога есть, поскольку Такаити - протеже застреленного три года назад Синдзо Абэ, при котором отношения с РФ были хорошими. Российский МИД и сенаторы выразили надежду на улучшение отношений.

Но перспективы российско-японских отношений при Санаэ Такаити остаются неопределенными. Большинство экспертов сходятся во мнении, что кардинальных изменений в ближайшее время ждать не стоит. Внешняя политика Японии скорее всего будет сосредоточена на укреплении альянса с США и ответе на вызовы со стороны Китая.

Каковы отношения Такаити с Трампом?

Одним из первых внешнеполитических испытаний для Такаити станут отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Трамп уже публично похвалил Такаити после ее победы на выборах главы ЛДП. На следующей неделе Трамп посетит Японию в рамках своего азиатского турне, и этот трехдневный визит станет первой встречей двух лидеров. На повестке дня будет в том числе пересмотр двусторонней тарифной сделки, о необходимости которого заявляла Такаити.