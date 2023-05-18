Япония и США продолжат санкционное давление на РФ

Опубликовано: 16:00, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры Японии и США провели переговоры. В ходе встречи стороны договорились продолжить санкционное давление на РФ.

Глава правительства Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден провели переговоры, в ходе которых договорились сохранять санкции против России.

"Два лидера договорились сохранять жесткие санкции против России и [продолжать] серьезно поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с G7 и другими государствами-единомышленниками"

– пресс-служба МИД Японии

Встреча лидеров состоялась в Хиросиме, где в пятницу, 19 мая, стартует саммит G7.