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Япония и США продолжат санкционное давление на РФ

Япония и США продолжат санкционное давление на РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидеры Японии и США провели переговоры. В ходе встречи стороны договорились продолжить санкционное давление на РФ.

Глава правительства Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден провели переговоры, в ходе которых договорились сохранять санкции против России.

"Два лидера договорились сохранять жесткие санкции против России и [продолжать] серьезно поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с G7 и другими государствами-единомышленниками"

– пресс-служба МИД Японии

Встреча лидеров состоялась в Хиросиме, где в пятницу, 19 мая, стартует саммит G7.

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