Православные храмы в Азербайджане: история, архитектура и современность

Сегодня в Азербайджане тоже отмечают Крещение. Это страна с богатым многонациональным и многоконфессиональным наследием, где ислам стал доминирующей религией, но христианство, в частности православие, занимает значимое место. Православные общины в Азербайджане в основном состоят из этнических грузин, русских и других славянских народов.

По разным оценкам, число православных христиан в стране составляет от 200 до 450 тысяч человек, что делает православие второй по численности религией после ислама. Территория Азербайджана входит в юрисдикцию Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ), основанной в 1998 году.

История православия в Азербайджане

Согласно преданиям, апостол Варфоломей проповедовал здесь в I веке, а в IV веке христианство стало государственной религией в Кавказской Албании — древнем государстве на территории современного Азербайджана. Современное православие в Азербайджане связано преимущественно с русским влиянием, начавшимся в XIX веке после присоединения региона к Российской империи.

Первая русская православная церковь появилась в Баку в 1815 году. В последующие десятилетия храмы строились в крупных городах: в Гяндже, Шемахе, Ленкорани и других местах. Это было связано с притоком русских поселенцев, военных и чиновников. К началу XX века в Азербайджане насчитывалось несколько десятков православных церквей.

В советский период многие храмы были закрыты или разрушены. Например, величественный Александро-Невский собор в Баку, построенный в 1890-е годы, был снесен в 1937 году. После Второй мировой войны некоторые церкви вернули верующим, но полное возрождение произошло только после распада СССР. В 1998 году была создана Бакинская епархия РПЦ, а в 2003 году восстановлена Албанская церковь (Удинская), связанная с древним наследием. Сегодня в Азербайджане действуют около 8–10 православных храмов, включая русские и грузинские.

Известные православные церкви в Азербайджане

Православные храмы Азербайджана отличаются разнообразием стилей — от псковского и византийского до неовизантийского. Большинство из них расположено в Баку и северных районах страны.

Церкви в Баку

Баку — центр православной жизни в Азербайджане, где сосредоточено большинство храмов. Здесь проживает основная часть русской общины.

Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. Построен в 1909 году в неовизантийском стиле. Это главный храм епархии, где проводятся основные богослужения. Собор вмещает до 500 человек и известен своей иконой Святых Жен-Мироносиц. В 2013 году здесь открылся Православный религиозно-культурный центр.

Построен в 1909 году в неовизантийском стиле. Это главный храм епархии, где проводятся основные богослужения. Собор вмещает до 500 человек и известен своей иконой Святых Жен-Мироносиц. В 2013 году здесь открылся Православный религиозно-культурный центр. Церковь Михаила Архангела . Один из старейших храмов Баку, построенный в 1840-е годы в псковском стиле. Изначально служил военной церковью для Каспийского флота. В советское время использовался как склад, но в 1946 году возвращен РПЦ. Сегодня здесь проводятся благотворительные акции, включая столовую для сирот.

. Один из старейших храмов Баку, построенный в 1840-е годы в псковском стиле. Изначально служил военной церковью для Каспийского флота. В советское время использовался как склад, но в 1946 году возвращен РПЦ. Сегодня здесь проводятся благотворительные акции, включая столовую для сирот. Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Построен в начале XX века. Это еще один активный храм в Баку, где регулярно проходят службы.

Построен в начале XX века. Это еще один активный храм в Баку, где регулярно проходят службы. Церковь Святого Николая Чудотворца, построенная в 1850–1857 годах на месте мечети.

Церкви в других городах Азербайджана

Александро-Невская церковь в Гяндже. Построена в 1887 году в византийском стиле из красного кирпича на средства местных жителей, включая мусульман. Это один из старейших сохранившихся храмов в Азербайджане. Церковь служит центром для русской общины в западном регионе.

Построена в 1887 году в византийском стиле из красного кирпича на средства местных жителей, включая мусульман. Это один из старейших сохранившихся храмов в Азербайджане. Церковь служит центром для русской общины в западном регионе. Церковь в Хачмасе. Небольшой храм, обслуживающий местную общину.

Древние и восстановленные храмы

В Азербайджане сохранились следы древней Албанской церкви, например, храм в селе Киш (Шеки), датируемый I–V веками, — один из старейших христианских памятников в мире. В 2003 году в селе Нидж была восстановлена церковь Албанской традиции, связанная с удинской общиной.

Современный статус и роль в обществе

Азербайджан известен своей религиозной толерантностью: православные храмы сосуществуют с мечетями, синагогами и другими культовыми сооружениями. Государство поддерживает реставрацию церквей и обеспечивает их безопасность. Бакинская епархия занимается благотворительностью, образованием и культурными проектами. Православные праздники, такие как Пасха и Рождество, отмечаются открыто, с участием представителей власти.

Несмотря на снижение числа этнических русских после 1991 года, общины остаются активными. В 2020-х годах наблюдается интерес к восстановлению исторических храмов, что привлекает туристов и паломников.

Православные церкви Азербайджана — не только места поклонения, но и символы культурного разнообразия страны. От древних албанских памятников до современных русских соборов, они отражают историю взаимодействия Востока и Запада. Посетив эти храмы, можно глубже понять уникальный дух толерантности Азербайджана, где разные веры живут в гармонии.