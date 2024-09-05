Александр Клемент

12 ноября сооснователь, президент и гендиректор компании NVIDIA, производящей графические процессоры и системы на чипе, Дженсен Хуанг ушел со своих постов и покинул Совет директоров. Через 11 дней он вернулся не без вмешательства Дональда Трампа.

Отставка Хуанга

Отставке Хуанга предшествовали сообщения о его внебрачных связях. Американские власти подозревали одну из женщин, с которой, по сообщениям СМИ, он состоял в отношениях, в работе на китайскую разведку. Пекин отверг обвинения, а СМИ не смогли их подтвердить.

Дженсен Хуанг годами отстаивал право продавать чипы в Китай в условиях американских экспортных ограничений. Пока доступ к самым мощным ускорителям был ограничен NVIDIA восстанавливала продажи за счет менее мощных процессоров и программного обеспечения. Выручка от клиентов со штаб-квартирами в Китае и Гонконге выросла с $2,97 млрд до $11,05 млрд за год.

Объясняя отставку Хуанга, председатель Совета директоров Харви Джонс говорил, что поведение главы NVIDIA расходится с корпоративным кодексом и тот не вернется на пост гендиректора. Инициаторы отставки говорили, что личные отношения Хуанга могли повлиять на его деловые решения, что был риск раскрытия конфиденциальной информации. После отставки Хуанга часть китайских клиентов, по данным Reuters, начала отменять заказы или откладывать покупки, опасаясь новых ограничений.

Возвращение Хуанга

Через неделю после отставки Хуанга Совет директором NVIDIA единогласно проголосовал его возвращение. 23 ноября акции NVIDIA выросли на 31,5% за одну торговую сессию. Компания прибавила почти триллион долларов рыночной стоимости, хотя этот скачок не перекрыл всех потерь после отставки ее сооснователя. NVIDIA заявила, что после консультаций с высокопоставленными представителями американского правительства Совет счел возвращение Хуанга безопасным для национальных интересов. Президент США Дональд Трамп публично признал, что его вмешательство сыграло важную роль, хотя законодатели выразили возражения.

Что изменилось за 11 дней оценке поведения Хуанга?

В публичном объяснении возвращения Совет подробно высказался о безопасности и доверии к руководителю. О том, как теперь это соотносится с корпоративным кодексом, компания предпочла не распространяться.

Пока Хуанг оставался не у дел компания сообщила о квартальной выручке в $115,8 млрд - вдвое больше, чем годом ранее. Прогноз на следующий квартал тоже превзошел ожидания Уолл-стрит. Бизнес продолжал расти. И все же рынку понадобилось возвращение основателя, чтобы снова поверить в будущее компании. Инвесторы вздохнули с облегчением.

Хуанг строил NVIDIA больше трех десятилетий. Он знает ее технологии, партнеров и рынок лучше других. Но если отсутствие одного человека на протяжении 11 дней заставляет клиентов пересматривать заказы, инвесторов -переоценивать компанию, а президента США вмешиваться в кадровое решение, то это многое говорит о том, как в индустрии искусственного интеллекта распределена власть. Мы привыкли оценивать ее в чипах, деньгах и вычислительных мощностях, но в ноябре выяснилось, сколько власти сосредоточено в одном кабинете.

Хуанг вернулся, и рынок выдохнул. Все стало на свои места, а по сообщениям Financial Times, Дональд Трамп мог получить до 15 млн дол. прибыли от роста акций NVIDIA после возвращения Хуанга.

Сможет ли Дженсен Хуанг за время своего второго пришествия сделать NVIDIA компанией, которая когда-нибудь спокойно переживет его уход?