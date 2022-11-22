Что такое Nvidia и почему все о ней говорят?

В 2024 году все заговорили об американской компании Nvidia, которая внезапно стала одной из самых дорогих корпораций в мире. Исключительная прибыль технологического гиганта привлекла внимание министерства юстиции США. Что такое Nvidia, кто ее создал и почему за ней будущее - рассказываем в этом материале.

На фоне спекуляции об антимонопольном преследовании со стороны властей, в минувший вторник, 3 сентября, Nvidia потерла $ 277 млрд, подешевев на 9,5% до $2,62 трлн.

Что такое Nvidia?

Nvidia - ведущая компания по производству чипов, которая создала и усовершенствовала графический процессор или GPU. Главным источником дохода третьей в мире компании по рыночной капитализации (стоимости) стал ее сегмент бизнеса Compute&Networking, который включает работу над искусственным интеллектом (ИИ). Помимо графических процессоров, разрабатываемых и производимых Nvidia для игр, майнинга криптовалюты и профессиональных приложений, компания также создает чипы, которые используются в транспортных средствах и робототехнике.

Когда появилась Nvidia?

Компания Nvidia была основана в 1993 году 30-летним инженером Дженсеном Хуангом, американцем тайваньского происхождения, вместе с инженерами Крисом Малаховски и Кертисом Примом. Благодаря своей репутации, заслуженной во время работы в технологических компаниях, инженерам удалось привлечь капитал для своего детища, и уже в 1999 году состоялся дебют компании на фондовом рынке. Дженсен Хуанг надеялся, что благодаря графическим чипам, однажды стоимость компании, в которую он изначально вложил $200, будет оцениваться в $200 млрд. По состоянию на сентябрь 2024 года, Nvidia стоит $2,62 млрд, уступая только Apple и Microsoft.

Как Nvidia стала популярной?

Основатели Nvidia сделали ставку на GPU - графический процессор или чип - для ускорения 3D-графики преимущественно компьютерных игр на персональных компьютерах. 30 лет назад, когда появилась компания, игры работали за счет CPU - центрального процессора, однако с развитием компьютерной графики его стало недостаточно. Именно в этот момент, к началу 2000х годов, Nvidia становится одним из лидеров по производству графических процессоров.

В 2004 году Nvidia разработала язык программирования CUDA, который позволил напрямую программировать графический процессор, а также писать сложные параллельные программы для таких процессов, как симуляции и визуализации, работающие с большими объемами данных.

Рабочая сила Nvidia

В течение нескольких лет после создания собственного языка программирования для графических процессоров Nvidia удалось договориться с более чем 200 университетами по всему миру включить CUDA в программу обучения. Так Nvidia ”вырастила” для себя тысячи программистов, которые сегодня являются движущей силой компании.

Nvidia и майнинг

Начиная с 2016 года популярность Nvidia увеличивается в разы, поскольку криптомайнеры осознали, что графические процессоры - GPU - чрезвычайно эффективны для майнинга криптовалют. В результате, к 2020 году мир столкнулся с дефицитом графических процессоров, а к началу 2021 года прибыль Nvidia увеличилась на 60%.

Nvidia и искусственный интеллект

Еще в начале 2010-х годов корпорация Nvidia сделала ставку на искусственный интеллект, предположив, что за ним будущее. В 2012 году компания представила свою собственную нейронную сеть.

Кроме того, Nvidia со временем удалось занять нишу так называемых высокопроизводительных вычислений, то есть обработки огромного объема данных на высоких скоростях. Другими словами, чипы Nvidia стали основой для суперкомпьютеров: на сегодняшний день более 120 из 500 суперкомпьютеров мира функционируют, благодаря разработкам Nvidia.

В 2016 году Nvidia подарила один из собственных суперкомпьютеров стартапу OpenAI. В 2022 году OpenAI представила миру ChatGPT, чей ”мозг” состоит из 20 тысяч графических процессоров Nvidia. В одном из интервью за 2023 год владелец Nvidia Дженсен Хуанг сказал: ”Совсем скоро в мире будет множество продуктов наподобие ChatGPT. По сути происходит перерождение и переосмысление обработки данных”. В следующие 12 месяцев акции Nvidia подорожали на 200%.

Nvidia повсюду

Сегодня практически каждая технологическая компания, включая Google, Amazon, Microsoft и Oracle используют чипы Nvidia.

Известные автомобильные компании, в том числе Mercedez-Benz, Jaguar-Land Rover, Hyundai, Tesla, Toyota и Volkswagen пользуются продуктами компании.

Треть прибыли Nvidia приносят дата-центры - платформы ускоренных вычислений, которые используются для глубокого машинного обучения, то есть создания и усовершенствования моделей искусственного интеллекта.