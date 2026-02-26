Почему воюют Афганистан и Пакистан: кто сильнее, причины конфликта и что будет дальше?

Начался очередной виток конфликта между Афганистаном и Пакистаном: перемирие, заключенное в октябре 2025 года при посредничестве Саудовской Аравии, Катара и Турции продлилось недолго. Судя по последним новостям, на этот раз погибших уже больше, чем осенью прошлого года. Что происходит в Пакистане и Афганистане, почему стороны развязали войну и кто сильнее?

В Пакистане война?

Пограничный конфликт Пакистана и Афганистана возобновился с новой силой спустя всего четыре месяца после перемирия. 27 февраля Пакистан нанес авиаудары по афганской столице, Кабулу, а также Джалалабаду, провинции Пактия и Кандагару, где проживает лидер правящей группировки ”Талибан” Хайбатулла Ахунзада. Министр обороны Пакистана Асиф Хаваджа заявил, что терпение его страны закончилось, и теперь Исламабад ведет открытую войну против Афганистана. В свою очередь начальник штаба афганской армии заявил, что если Пакистан продолжит атаки, то ответ будет сильным и решительным.

Что произошло?

Пакистан атаковал Афганистан после атаки ”Талибана” на пакистанские военные позиции вдоль общей границы. В свою очередь Талибан инициировал военные действия после того, как в минувшие выходные Пакистан нанес авиаудары по афганским провинциям Нангархар и Пактика. По состоянию на вечер 27 февраля, пакистанская операция в Афганистане продолжается.

Почему Афганистан и Пакистан начали боевые действия?

Причина, по которой воюют Пакистан и Афганистан - военизированная группировка ”Техрик-е Талибан Пакистан” или пакистанский ”Талибан”, образованная в 2007 году из остатков террористических групп, действовавших на пакистано-афганской границе. Радикальная боевая организация, признанная террористической ООН, США, Великобританией, Канадой, Пакистаном, Бахрейном, ОАЭ и другими странами, на протяжении многих лет атакует силы безопасности Пакистана, добиваясь освобождения пуштунских территорий от пакистанского управления. В 2025 году ТТП по всему Пакистану совершила почти 700 атак, в том числе в ноябре 2025 года, когда террорист-смертник взорвал бомбу в Исламабаде, убив 12 человек. Всего за прошлый год от действий боевиков погибло более тысячи пакистанцев. Пакистан обвиняет Афганистан в том, что он укрывает террористов из ТТП, позволяя им тренироваться и атаковать Пакистан с афганской территории. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что страна не должна терпеть злонамеренные действия режима афганских талибов и знает, как защитить себя от любой агрессии.

Где происходят столкновения Афганистана и Пакистана?

Накануне ответа Пакистана Афганистан атаковал пакистанские военные позиции на общей границе - фактически неразмеченной Линии Дюранда, длина которой более 2600 километров. Афганистан определенную британцами в 1894 году границу не признает, заявляя о том, что настоящая граница проходит гораздо дальше - по реке Инд (примерно на середине территории Пакистана).

Отношения между Афганистаном и Пакистаном

Отношения двух соседних государств в Южной Азии всегда были непростыми, в первую очередь, из-за границы и пуштунского вопроса. Афганистан, в частности, требовал либо создания отдельного государства, либо автономии пуштунов на пакистанской территории.

В начале 1950-х годов афганские вооруженные формирования проникли в Пакистан, чтобы захватить часть его территории, в ответ на это Исламабад разорвал дипломатические отношения с Кабулом.

В начале 1990-х годов Пакистан активно помогал в создании афганского ”Талбиана”, и многие лидеры движения прятались в Пакистане во время американской оккупации Афганистана.

К началу 2000-х годов отношения между странами вновь усугубились из-за нежелания афганского ”Талибана” признать линию Дюранда.

С возвращением к власти ”Талибана” в Афганистане в 2021 году отношения между государствами снова ухудшились: Пакистан обвиняет Афганистан в том, что он не делает ничего, чтобы остановить пакистанский ”Талибан”, действующий с его территории.

Кто сильнее - Афганистан или Пакистан?

Вооруженные силы Пакистана в разы сильнее и организованнее, чем афганские. Пакистан обладает обширным ракетным арсеналом, значительным количеством военных самолетов и кораблей, а также ядерным оружием. Афганистан, в свою очередь, преуспел в тактиках ведения боевых действий через посредников, в ведении партизанской войны, а также войны на истощение. Пока что столкновения между военнослужащими обеих стран ведутся на границе, однако потенциально Пакистан может зайти на территорию Афганистана, а Афганистан координировать атаки внутри Пакистана.

Что Пакистан хочет от Афганистана?

Министр информации Пакистана Атаулла Тарар на пресс-конференции заявил, что афганское правительство нелегитимно и нарушает базовые права афганцев, включая женщин и детей. Он подчеркнул, что афганский режим поддерживает террористов. В свою очередь Сенат Пакистана (верхняя палата парламента) принял резолюцию, призывающую афганский Талибан ”немедленно прекратить все враждебные действия и соблюдать международные обязательства по мирному сосуществованию”. Другими словами, Пакистан хочет, чтобы Афганистан прекратил поддержку ТТП, а также сотрудничал по вопросу ее ликвидации. Афганистан, в свою очередь, требует от Пакистана прекратить удары по его территории, считая их нарушением собственного суверенитета.

При чем тут Индия?

Многие страны региона, а также ООН, призывают к прекращению боевых действий между Пакистаном и Афганистаном, открыто не обвиняя ни одну из сторон в провоцировании конфликта. Между тем Индия, давний соперник Пакистана в регионе, обвиняет Исламабад в авиаударах по Афганистану, заявляя о том, что они привели к гибели гражданских лиц. Пакистан, в свою очередь, называет Афганистан ”посредником” Индии, обвиняя Нью-Дели в желании поддерживать конфликт с Исламабадом посредством Кабула. Индия и Афганистан сблизились через год после прихода Талибана к власти, и сегодня страны считают друг друга партнерами.

Смогут ли Афганистан и Пакистан договориться?

Скорее всего, нынешний конфликт между Пакистаном и Афганистаном, в ходе которого уже погибли более 270 афганцев и 40 пакистанцев, будет разрешен с помощью дипломатии, поскольку вряд ли стороны готовы к продолжительному военному противостоянию: у Афганистана нет необходимых военных возможностей, а Пакистану вряд ли удастся добиться ликвидации террористических ячеек посредством нанесения ударов по афганским городам. Тем не менее, пока что обе страны настроены решительно в своих действиях друг против друга, а их вооруженные силы находятся в режиме повышенной боевой готовности.