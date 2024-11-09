За 2026 год продажи оригинального бренда UGG, или более привычного нам угги, составили $2,7 млрд, что сопоставимо с годовым бюджетом Воронежской области. Что такое угги? Кто их придумал? Из чего их делают? Кто из знаменитостей их носит? Как отличить оригинал от подделки?

Почти за 50 лет своего существования угги из удобной обуви превратились в модный феномен, копируют который по всему миру.

Кто изобрел угги?

Создатель современных угг - предприимчивый австралиец Брайан Смит, серфер, переехавший из Австралии в Калифорнию в 1978 году. Он заметил, что местным любителям больших волн не хватает удобной обуви из овечьей кожи, и увидел возможность: он начал импортировать ботинки из своей родной страны. Сперва особого успеха угги Смита не имели: они считались не традиционными и не стильными. Однако со временем серферы привыкли к ботинкам из овечьей кожи, которые завоевали репутацию комфортной и теплой обуви и в итоге стали популярными не только в серферской среде. К 1990-м годам угги прочно вошли в гардероб американцев.

Как угги стали популярными?

Настоящая слава к уггам пришла после того, как австралиец Смит продал бренд UGG компании Deckers Outdoor Corporation. Глобальный маркетинг и выход на международные рынки сделал свое дело: угги стали частью фешн-индустрии. Модную обувь начали носить селебрити - телеведущие, актеры и другие представители поп-культуры. Немалый вклад в популяризацию уггов в начале 2000-х годов внесла звездная американская телеведущая Опра Уинфри, назвав обувь родом из Австралии одной из своих самых любимых вещей. Сара Джессика Паркер, Дженнифер Лопес, Блейк Лайвли, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Аффлек и многие другие неоднократно попадали в объективы папарацци в уггах , и в результате овечьи ботинки полюбились модницам и модникам по всему миру.

Когда угги появились в России?

Слово ”угг” пришло из австралийского сленга, на котором оно означает ”ботинки из овечьей кожи” (по одной из версий название произошло от слова ”ugly” - ”уродливый”), а сами угги пришли в Россию в середине 2000-х годов. К концу десятилетия австралийские мягкие ботинки стали символом моды нулевых. Сегодня угги в стране не менее популярны, чем 15 лет назад: теплая удобная обувь продолжает ассоциироваться с комфортом и считается подходящей практически к любому аутфиту.

Из чего делают угги?

Оригинальные классические угги делают из овечьей кожи, полученной от животных, которых разводят, прежде всего, для мяса. На сайте бренда указано, что овец ни в коем случае нельзя выращивать исключительно ради шкуры. Правда, искусственные материалы все же используются: из синтетики, в частности, делают подошву и окантовку.

Как отличить оригинальные угги от подделки?

В середине 2010-х годов бренд UGG активно боролся с контрафакцией: более 60 тысяч веб-сайтов, продававших поддельные угги, были закрыты, а 2,5 млн неофициальной продукции было изъято правоохранительными органами. На сайте бренда содержится инструкция по тому, как отличить оригинальный товар от подделки:

логотип UGG состоит из переплетенных букв U-G-G, в котором средняя буква выделена жирным шрифтом;

подошва оригинальных уггов (большинство которых официально шьют в Китае) легко сгибается;

логотип UGG на задней части ботинок называют ”номерным знаком”. Он выполнен качественно и считается символом настоящих уггов;

оригинальные угги на порядок дороже, чем подделка.

Какими бывают угги?

Угги - это не только классические ботинки, напоминающие валенки. Сегодня в узнаваемом стиле делают сандалии, кроссовки, домашнюю обувь, сапоги на платформе и сабо в самых разных цветах - классическом рыжем, популярном сером, черном, голубом, сиреневом, белом и даже розовом. Сегодня многие производители по всему миру, вдохновившись оригинальными уггами, создают свои собственные модели удобной обуви из овчины, не уступающие американскому бренду ни по качеству, ни по популярности.