Гранат — один из главных символов Азербайджана, олицетворяющий изобилие, плодородие, процветание и единство. В 2020 году по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой «Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната» был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Где растут самые вкусные гранаты?

Центр гранатоводства и место, где, по общему признанию, выращивают самые вкусные и сочные плоды, — Гёйчайский район. Гёйчай называют гранатовой столицей Азербайджана. Уникальный микроклимат и почвы Кура-Аразской низменности позволяют получать гранаты с тонкой кожицей, высоким содержанием сока и ярким сладко-кислым вкусом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гёйчае и окрестностях выращивают десятки сортов, среди которых особенно ценятся Гюлейша (Guloysha) — один из самых известных за рубежом, сочный с тонкой кожурой, а также Велес, Бала Мурсал, Шахнар, Назик Габыг, Ширин нар. В Азербайджане культивируют более 200 сортов граната. Основные площади сосредоточены также в Кюрдамире, Агсу, Уджаре, Сабирабаде и Саатлы, но именно гёйчайские гранаты традиционно считаются эталоном вкуса.

Ежегодно осенью в Гёйчае проходит Фестиваль граната (Nar bayramı) — яркое событие с дегустациями, выставками, музыкой и ярмарками, привлекающее тысячи гостей.

Гранат в азербайджанской кухне

Гранат присутствует практически во всех разделах национальной кухни — от закусок до десертов и напитков.

В закусках и холодных блюдах. Зерна граната добавляют в салаты (особенно с мясом, зеленью, сыром или свеклой), подают к кутабам, используют для украшения и придания свежести. Свежие зерна сочетаются с йогуртом, мацони или катыком.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В горячих блюдах. Главный гранатовый соус — наршараб - уварившийся концентрированный гранатовый сок. Его подают к шашлыку, люля-кебабу, рыбе, птице и плову. Зерна и сок входят в состав долмы, лявянги (фаршированной курицы или рыбы с орехами и гранатом), некоторых вариантов плова (в том числе с элементами фисинджана) и мясных рагу. Гранат балансирует жирность мяса и добавляет характерную кислинку.

В десертах. Из граната варят варенье, джемы, мармелад и пастилу. Зерна используют для украшения сладостей, а сок — в сиропах и начинках. Гранат часто появляется в современных интерпретациях пахлавы и других восточных сладостей.

В напитках. Самый популярный — свежевыжатый гранатовый сок, который пьют ежедневно. Из граната делают вино, шербеты, компоты и пряные горячие напитки (с имбирем, кардамоном). Иногда сушеную кожуру добавляют в чай.

Гранат в Азербайджане — не просто ингредиент, а почти обязательный элемент праздничного и повседневного стола.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гранат в ремеслах и искусстве

Мотив граната с древности присутствует в азербайджанском декоративно-прикладном искусстве. Его стилизованные изображения встречаются на коврах, в орнаментах келагаи (традиционных шелковых платков), в резьбе, керамике и ювелирных изделиях. Форма плода с «короной» и рубиновый цвет зерен вдохновляют художников, дизайнеров и модельеров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гранат часто появляется в поэзии, песнях и народных традициях как образ жизни, единства и благополучия.

Гранат в косметике

Азербайджанская компания Gazelli Group выпускает натуральную косметику с использованием экстракта граната - шампуни, бальзы для волос, гели для душа, жидкое мыло, - обладающие антиоксидантными и тонизирующими свойствами.

Гранат для Азербайджана — символ щедрости земли, источник вдохновения для мастеров и художников. Попробовав настоящий гёйчайский гранат или наршараб, ощутив его рубиновый цвет в орнаменте ковра или в аромате косметики, легко понять, почему этот плод так прочно вошел в национальную идентичность страны.